蓬佩奥又在愚弄蔡政府

来源：中时电子报

作者：王良言

美国前国务卿蓬佩奥应台湾政府资助的远景基金会邀请来台访问。除了拜会行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃，还晋见蔡英文，并获蔡总统颁赠特种大绶景星勋章。

台副总统赖清德3日晚宴请蓬佩奥，还特别准备凤梨干，强调这是对这位敢言、真诚的国际友人，发自内心的感佩及欢迎。

蔡政府认为，蓬佩奥是近年来“最挺台国务卿”。给予如此的荣宠并不为过。

蓬佩奥4日在台北君悦酒店发表专题演说时表示，美国应外交承认“中华民国（台湾）”是自由主权国家，这无涉台湾未来的独立，而是承认明确且早已存在的事实。蓬佩奥甚至表示，台湾过去及现任领导人都明确表示，台湾不需宣布独立，因为台湾已经是独立的国家，名字叫中华民国（台湾）。

蓬佩奥在去年1月9日，宣布取消美国对台关系中美方所有的交流限制。蓬佩奥就任国务卿两年多，为何早不取消这项限制，偏偏在卸任前十天才作此宣示？明知拜登政府未必会遵照办理，却故意做好人，显然是在玩弄民进党政府。

如今蓬佩奥又主张外交承认台湾。但是在目前的国际情势下，此说根本不可能实现。蓬佩奥说“中华民国台湾”，完全沿袭蔡英文自创的名词；又说台湾不须宣布独立，因为台湾已经是独立的国家，名字叫中华民国（台湾），这是沿用赖清德的至理名言。此番言论令蔡政府兴奋不已。但事实上根本就是在愚弄蔡政府。