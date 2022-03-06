中美赛局中 台湾产业政策要步步为营

来源：台湾《工商时报》

工商社论

依行政院主计总处统计资料，2021年台湾经济成长率高达6.28%，在全球疫情肆虐下可说表现良好，也一扫长期困于民间投资不足的问题，台商回流、半导体产业扩厂、投资不断，民间投资成长约20%，对经济成长贡献已超过3%；大陆在全制造体系健全后，已成为世界工厂与世界市场；台湾经济前30年靠美国，后30年靠大陆，当中美两强进入大国赛局，台湾产业该何去何从？特别是半导体产业，政府要有长远的适当政策。

2022年1月华府“新美国安全中心”智库研究报告指出，为了确保美国晶片供应无缺，美国想把台湾半导体工程师带往美国避难与安置；台湾要在中美竞争中保持中立，避免选边站而受其害，是需要相当的智慧与勇气。美国是台湾国防安全、国际支持、技术支援的来源，台湾当然不可能舍弃美国倒向大陆，但大陆市场超过台湾出口40%以上、是台商最重要生产基地、也是目前及未来最有成长性市场，由地理位置、文化传统、经贸及供应链关系各方面看，台湾也不可能舍弃大陆完全倒向美国。

两次世界大战，工业化国家只有美国本土未受战火蹂躏，1991年11月苏联解体美国独霸，霸业则集中于金融、高科技与军备领域，而高科技又是建构在金融霸权上，就是没有了美元霸权，就没有美国高科技，而军备是维持美元霸权的工具；支撑美元霸权的基础是运用粮食与石油资源和高科技绑住美元，高科技是指高科技研发、生产相关的产业链。2021年9月美国强制全球半导体厂商于11月8日前提供客户、库存等资料，就已是正式启动中美科技战，牵动国际政治版图“硬实力”对峙，谁能拥有新世代技术，即获得生产力和财富，国家地位也将重组与洗牌，就如同过去各国竞相掠夺粮食与石油资源等战略资源那样。

北美南北距离可耕地辽阔，美国运用农业科技掌控全球最大的粮仓，孟山都等生技企业控制着农作物种子和禽畜种原，双管齐下，美国控制人类所需的淀粉和蛋白质供应，世界大部分国家都需看其脸色，买粮食也只能用美元。

世界主要石化工业原料、燃料是石油，美国石油储量充沛，二战后又控制了中东地区产油大国，近年来又是最大页岩油生产国。高科技研发、生产相关产业链之成员，除了美国外，主要是欧洲、日本、韩国、台湾等这些能源与粮食自给能力有限的国家，且德、日、韩迄今尚有美国驻军，这些国家为了国家安全，也都配合融入美国的高科技产业链。

当今世界科技水准，可分为三个梯队，美国独家属于第一梯队；俄罗斯、中国大陆、日本、德国、法国等十几国属于第二梯队；其余国家则属于第三梯队。而在金融方面，在美国联准会多年量化宽松货币政策下，美国国债已超过30兆美元，刺激了通货膨胀，引发物价上升。2021年中国大陆GDP已达美国77.3%，是世界工厂、世界最大潜力市场，近年来其在一些高科技领域已有重大突破，大陆除了在半导体领域仍落后美国外，在量子电脑、量子通讯、人工智慧、可控核聚变太阳能装置、核废料处理技术、细胞外二氧化碳转淀粉的应用、太空科技上都有可观的成绩。

综上所述，中国大陆崛起是个事实，在世界的综合实力排名仅次于美国，如今是谁拥有新世代技术如半导体晶片，就能领导全世界，冷战时期台湾所自豪的地理战略位置，今已被半导体产业所取代，美国诸多“挺台”举动、包括美台军事交流合作，所要保障的是美国晶片供应链，而非台湾。台湾因为强大的半导体制造产业，受到前所未有的重视，是幸也是不幸的卷入中美赛局，“匹夫无罪，怀璧其罪”，要如何巩固既有的产业链，又能够达到安全，的确需要朝野共同讨论取得共识，并得到全体民众的体认，如此才能让全体民众安心生活，并促进长远的发展。