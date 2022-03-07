蓬佩奥“抗中保台”，是笔“好生意”？

来源：风传媒

作者：林庭瑶

美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）旋风访台行前，早就传出有商业目的，在行程最后两天，接连两篇揭密报道：“蓬佩奥访台非为保台？驻美代表处电报指向商业考量”“赞助蓬佩奥15万美金（20万新元）来台密件”，插曲抢了主角锋头，迫使苏揆急忙灭火。蓬佩奥高举“抗中保台”大旗，果真是一笔“好生意”？

蓬佩奥在国务卿任内，最有价值的资产只是35万美元的联邦养老金，2017年卖掉堪萨斯州价值72万美元的房子。卸任国务卿之后，蓬佩奥被中国列入制裁黑名单，有心进入中国市场的美国企业不敢找他当董事，部分华府智库避之唯恐不及，令蓬佩奥的财务损失不小，他只好找上跟北京不对盘的保守派智库哈德逊研究所。

2020年总统大选失败后，特朗普团队成员面临疫情笼罩冲击下的艰难环境，过得并不顺遂。前国土安全部长尼尔森（Kirstjen Nielsen）卖掉了她在华府的房子并搬家，避免在公共场合被认出来；特朗普的前白宫幕僚长梅多斯（Mark Meadows）变更了他长期使用的手机号码。相较之下，蓬佩奥能在哈德逊研究所和《FOX新闻》找到两份工作，已经实属不易。

价码贵？他还只算是小咖

根据汇流新闻网报道，蓬佩奥来台演讲费15万美元，这笔钱算多吗？从美国AAE Speaker公关公司的官网显示，庞毕欧的现场演讲费大约是10万元到20万美元；而公开价码超过20万美元以上的名人，比比皆是。由此来看，邀请蓬佩奥来台的价格，并未高出一般市场行情。再与其他赚得盆满钵满的卸任美国官员相互比较，蓬佩奥演讲费并不高。

美国总统卸任后，一般赚钱方式是“卖经验”，尤其参与演讲、写书，或加入企业的董事会。2005年克林顿旋风来台30小时，包括宣传新书、演讲等，据说价码高达40万美元，而他太太、前国务卿希拉里一场演讲费要价27.5万美元。奥巴马退休一场演讲约40万美元，他跟太太米歇尔跟出版社签订一份超过6000万美元的天价合约，缔造了美国总统回忆录的最高竞价纪录。特朗普的演讲价码最夸张，在美国境内一场演说费用就要100万美元，海外演说的价码更高达200万美元，特朗普毕竟是明星级的大咖，只靠卖自己的周边商品，就有一群“川粉”疯狂抢购。

相较于克林顿夫妇、奥巴马、特朗普等人的演说天价，比起美国卸任国务卿基辛格、布热津斯基、阿米蒂奇转行开公关公司，蓬佩奥只能算是“小儿科”。

好生意？“抗中保台”为哪桩

至于蓬佩奥来台的目的，是为了“抗中保台”，还是商业利益？蓬佩奥这次来台原本就存在多重目的。首先是累积政治资本：为共和党在今年美国期中选举造势，为他自己2024参选总统争取门票——在2024共和党竞争者序列中，蓬佩奥很值得观察，他受到右派的赏识，认为他比特朗普来得稳重。也因此，近来出现美国政党竞争外部化的现象。