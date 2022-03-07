港媒：拜登派团赴台安抚 台独分子勿误判形势

香港《星岛日报》社论

美国总统拜登忙于支援乌克兰与俄罗斯开战之时，也迅速派出跨党派代表团到访台湾，此举不仅安抚台独势力，让其继续扮演遏制北京的棋子，并释除亚太盟友疑虑传出讯息，鼓动它们续撑台反华；拜登还借台湾向北京施压，逼北京在俄乌战争中站在西方一边。拜登正利用外交议题重振民望，打压俄国之余，也可能加力遏制中国。

拜登上周派遣前参谋首长联席会议主席穆伦率团访台，向台湾的总统蔡英文重申美方“坚定维持承诺”，反对任何片面改变现状的行为，并支持以符合台湾人民意愿和最佳利益的方式和平解决两岸议题。美方的承诺并无新意，也没有越界表示要协防台湾，访问团的意义在于彰显拜登在忙于俄乌战争及国情咨文等重大事件之时，也不忘台湾，显示对台的重视。

遏华战略不变 拉拢亚太盟友

拜登急速派代表团到台，皆因美国在俄乌战争中，一再表明不会派兵到乌国与俄罗斯作战，在“今日乌克兰，明日台湾”之说什嚣尘上之时，台岛民众也意识到若两岸开战，美国极大可能不会派兵到台。台湾如此民情，极不利台独势力继续扮演美国反华棋子，拜登代表团到台派定心丸，就是要安抚台湾民众，为台独势力打气。

拜登也有坚定亚太盟友反华信心的需要。乌克兰战争爆发后，美国必须将外交精力放在俄乌战场，而美国并无能力在欧洲与亚太同时两面作战，可能无力兼顾亚太、遏制中国，而且拜登一直拉拢北约及英、法、德等介入亚太，俄乌战争也令拜登引入欧洲盟友打压中国的大计受阻，这令日本、澳洲等坚决支持美国遏华的盟友，陷于进退维谷，拜登速派团到台，也是向亚太盟友释出信号，美国遏制北京的战略没有改变，日、澳等须续力挺台湾。

拜登借代表团访台，也有剑指北京之意。美国过去两个月已多次催逼中方，游说俄罗斯总统普京打消侵乌行动，甚或与普京划清界线、制裁俄国，拜登的代表团续撑台独，向北京显示可大打台湾牌搞局，以挟逼北京在俄乌战争上站在西方立场。

值得留意的是，拜登正借战火提振民望，他上周发表国情咨文，原定主题为打击通胀、振兴经济，但最后改以俄乌战争为重点，大谈要重挫俄国，以刺激美国人爱国情怀、同仇敌忾，为其低沉民望加分，并借此扭转其所属民主党在年底国会中期选举的劣势。拜登若借外交战争为选举议题，高举反俄旗帜之时，必然不会忘记中国，皆因中国才是美国朝野视为头号大敌的国家。

拜登派团访台实已是他为连任抢分的行动。美国前国务卿蓬佩奥早已公布上周三访台，拜登的代表团抢在他之前抵台，也有遏制蓬佩奥风头的意味。蓬佩奥访台有铺路选总统之意，他在国务卿任内的一大“政绩”就是无所不用其极地打压中国、挑动中美冷战，蔡英文向他颁赠勋章，突出他打压北京的行为，助他收割政治本钱。

沦为西方棋子 随时步乌后尘

无论是蓬佩奥还是前总统特朗普，未来在争夺共和党总统候选人时，必然会炫耀自己如何狠打中国，凸显拜登的软弱，无论拜登有心反华，抑或只为了选举抢分，他势必加大遏制北京，台湾也是他可大做文章的棋子。

拜登大打台湾牌，北京早已高度警惕，总理李克强前天发表政府工作报告谈到台湾时，就较以往多了一句，“坚决反对台独分裂行径，坚决反对外部势力干涉”，已是不点名警告美方。外长王毅前天在美国国务卿布林肯来电谈乌克兰局势时，也借机责备美国近期一些言行，与中美元首达成的共识背道而驰，并告诫美方停止纵容支持台独行径，停止干涉中国内政。

台独分子为拜登派团安抚而拍手称庆，漠视乌克兰充当西方棋子打压俄国，结果逼虎跳墙，惹来战火烧身。台湾是中国领土，北京更不容有失，台独愈依美反华，愈将两岸推向战争边缘。