乌克兰局势：“此战将永远改变俄罗斯” 俄国民众的焦虑

来源：香港01

作者：罗保熙

正当乌克兰连日来受到俄军攻入，多个城市陷入围困之际；另一边厢的俄罗斯，据《路透社》报道，当地部份人也开始计划逃往国外，因国内有传即将实施戒严令，或将禁止适龄男性离境。虽然克里姆林宫经已驳斥有关传闻，有的俄罗斯人离开这个国家，担心可能的戒严令和战争的后果，故宁愿“走为上着”。

在莫斯科经营一所英语学校的俄罗斯人Alexei Trubetskoy表示，在俄罗斯攻入乌克兰的那个早晨，“我一早起身，惊讶地查看了新闻，就意识到我必须尽快离开。”他于是在同日买了一张前往斯里兰卡的机票，因他认为战争或将永久改变国家，他说：“我希望回到我热爱的国家，但完全不清楚接下来会发生什么。我的未来被夺走了，这个国家将不再一样。”

另一名29岁的俄罗斯青年，原本一年前才由西欧搬回莫斯科居住。如今，他经已购买本周末飞往伊斯坦堡的机票，并坦言可能不会再回到莫斯科。他说：“我担心明天就会军事动员，那我就无法离境。当初搬来莫斯科的时候，我发梦也没想到现在会像地狱一样。”

还有一名选择离开的俄罗斯女性，她因担心莫斯科的情况只会变得更糟，故已于2月27日飞往以色列。她表示：“我很惭愧我没有留在俄罗斯，我没有战斗到最后，没有在街头抗议。但如果你走上街头示威他们就会逮捕你，俄罗斯有这条关于叛国罪的法律。”

此外，外籍人士也想要逃离俄罗斯，因应由俄罗斯入境需要签证才能进入大多数欧洲国家，各国签证申请中心均有大批人士排队。有在莫斯科当保姆的菲律宾妇女也在申请签证，她表示：“我非常想获得签证，我在这里很害怕。”

在全球多国制裁的情况下，俄罗斯目前陷入前所未有的经济孤立状态，加上该国继续以针锋相对的方式来回应西方实施的制裁，俄罗斯经已对欧盟和许多其他国家关闭领空，因而严重限制俄罗斯人的出行能力，导致机票价格飞涨。

目前，根据机票比价网站Skyscanner的资料，未来几天由俄罗斯飞往亚美尼亚首都叶里温（Yerevan）、伊斯坦布尔和塞尔维亚首都贝尔格莱德的航班经已全部售罄，而飞往迪拜的单程机票价格超过3000英镑（5401新元），远较平常的250英镑高。此外，火车票也一票难求，例如这两天从圣彼得堡到赫尔辛基的火车票也一早售罄。

据Google的分析显示，“移民”一词在上周的搜索量激增，不少俄罗斯人也在社交平台上讨论离开国家的方式。卡内基基金会高级研究员Andrei Kolesnikov表示，预计俄国将看到具质素的劳动人口外流的情况，因他们不少人皆感觉到自己在俄罗斯“没有将来”。他认为若大量人才外流，意味俄罗斯的发展或会倒退。

大批民众到银行提取现金

虽然，西方对莫斯科的严厉制裁是否有效制止俄军的行动尚不得而知，但一般俄罗斯人已感受到制裁的影响，因由严厉的金融制裁已导致物价上涨，并开始影响到他们的日常生活。

目前，卢布经已暴跌三分之一、创下历史新低，金融市场本周崩盘，许多国际企业如IKEA、苹果、Nike等大规模撤离。大批俄罗斯民众涌到银行提领现金。有人表示试图从不同地方的提款机取钱，惟没有成功；也有人担心个人存款会被政府冻结。此外，莫斯科交易所持续关闭、股市休市，俄国央行宣布利率上调一倍以上至20%，以对抗通胀。还有受制裁银行的客户无法使用ApplePay和GooglePay等服务，使日常生活十分不便。

在俄罗斯国内不确定性日益增加的情况下，中央银行行长纳比乌利娜（Elvira Nabiullina）敦促国民保持冷静，她在俄罗斯国家电视台罕见的公开声明中说道：“我们一定会度过难关，我们要记住许多事情都取决于我们，我们需要抛开任何纠纷，只帮助我们的银行同业。”

除了排队拿取现金的问题外，俄罗斯本周还出台了一项新法，以促进国内的IT行业。因为现时许多在科技行业工作的俄罗斯人，也可能会考虑离开这个国家，因相关的电脑科技才能其他国家同样会受到重视，莫斯科当局不得不加紧留住人才。

国内反战情绪升温

另一方面，俄罗斯国内的反战示威浪潮持续升温。据人权组织OVD-Info的资料，自战事爆发以来，俄罗斯当局在反战示威中已逮捕7669人。克里姆林宫则试图淡化抗议规模，并表示总统普京“有听取大家的意见”。

上月27日，全俄44个城市均出现抗议人潮，民众高呼反战口号，民众与警方一度激烈冲突。当日单日便有超过900人遭逮捕，当日恰好也是异见人士涅姆佐夫（Boris Nemtsov）遇害七周年纪念日。有民众表示，不愿为了生活在俄国而感到内疚，“要让世界知道俄国人民反战的声音。”

欧美民间抵制俄罗斯

俄罗斯民间“我们不孤单”（We are not alone）网站，搜集超过39个横跨学术界、艺术界、传媒界、音乐界、金融界等多个领域的声明，共计有近10万名专业人士签署公开信，反对普京在乌克兰的入侵行动。另外，全球连署网站“Change.org”上一项俄文连署反对侵略乌克兰战争，目前已突破100万人签名。

而且，在外的俄罗斯人也面临全球压力及民间抵制，除了俄国商企，连艺术、体育界、学术领域的俄罗斯人也被迫表态站边，尤其在欧洲。德国慕尼黑爱乐乐团（Munich Philharmonic）的俄裔首席指挥捷杰耶夫（Valery Gergiev）因拒绝就俄罗斯侵略乌克兰事件表明立场，即时被解雇。俄罗斯著名女高音涅特列布科（Anna Netrebko）的多场演出也被取消，她早前虽表明“反对这场战争”，但没明确谴责俄罗斯。

俄罗斯首任外交部长科济列夫（Andrei Kozyrev）于3月1日也呼吁，所有俄罗斯外交官集体辞职，抗议国家对乌克兰血腥自相残杀的战争。还有两名参与投票承认乌东两地区独立的俄共议员也表示，“我投票是为了和平，不是为了战争，更不是为了轰炸基辅。”

由此看来，普京对乌克兰出兵仍然未有成果之际，战争的熊熊烈火经已反噬到俄罗斯本土身上，假若战争拖延或会对克里姆林宫的管治和威信构成严重不良影响。