俄乌血战 看见台海和平蛛丝马迹？

来源：联合新闻网

作者：杨颖超

乌克兰战争号称是冷战结束后世界最大的武力冲突。台湾面对庞大强邻与诡谲的美陆台三方情势，理应学到许多。只是目前讨论多集中在是否延长或扩大征兵、政府作了多少战争准备、届时美国是否来援等议题。其实我们对于他国的血泪示范，除了学习如何准备战争外，更该从中看到有关和平的蛛丝马迹。

从吓阻角度言之，乌克兰展现旺盛斗志，使俄军进展缓慢，让人觉得只要不动核武，强权不过尔尔。这不仅有助于小国民心士气，更让大国不敢轻启战端；而美国此次只采取经济制裁手段，已被证明无力遏制强权侵略野心，将来台海有事，美国料将不会重蹈覆辙，那会有什么新吓阻作为以避免战争发生？相信大家都很好奇。

其次，从乌俄开战经验看来，也有全球化时代特色。过去对侵略国的战争准备观察，多把焦点放在该国内部临战地区后勤补给是否已运、兵力集结待命情况如何等军事活动。看普京过去虽然多次出言恐吓乌克兰，直到把大军集结在俄乌边境，才让世界意识到战争可能爆发。

但随着战事进展与西方制裁发展，人们开始了解，在经济全球化交流密切前提下，要准备与西方冲突的现代战争，可能要先筑起经济高墙城堡：普亭为了降低开战后西方制裁冲击，至少准备八年，甚有人认为，他从1999年接任总统后，就开始打基础。就是大量累积外汇存底、降低债务，同时逐渐减少使用美元，以强化其对西方制裁的抵抗力，这是所谓“俄罗斯堡垒”。

虽有若干迹象显示，中国大陆正逐渐减少使用美元，但总体持有规模仍算稳定。而他们面对美国推动重组供应链、经济脱钩等逆全球化情况，却是“坚定不移推动经济全球化”，这似乎暗示中国大陆营造和平环境的意愿。

至于在最可能的战火发生地台湾，我们看到了一个现象、两种趋势：台湾人民，尤其是平时对国际局势漠不关心的年轻人，现在非常关心俄乌战况的现象；而呈现出来的第一种趋势，是讨论延长或扩大征兵制议题，这是备战。但另种趋势是，看到俄乌开战后飞弹横飞、人民生死诀别的惨况，如何避战、寻求和平也成了思考重点。虽然哪种趋势占上风仍有待观察，但至少有了开始。这些民意将如何酝酿未来两岸关系走向？值得注意。

综上所述，台人从乌俄战事中，不能仅学到如何准备战争，作为冲突实力最弱的一方，更重要的是，要学习如何准备和平。我们看到了两岸和平的蛛丝马迹，除了要看蔡政府如何以人命为念，对中国大陆的和平意愿因势利导外，更要靠台人怎么反思战争意义。