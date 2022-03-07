俄频频端出核武 是真是假？

来源：联合新闻网

作者：陈一新

俄罗斯总统普京2月24日下令入侵乌克兰久攻不下，最近频频祭出“核武战备”，是西方制裁打到俄国痛处，才以核武相威胁，还是真想打一场核武大战？

普京不是第一次提到核武。他曾经高调表示，一旦俄罗斯遭到攻击，必然以核导弹还击。在2021年7月的一篇5000字长文中，他进一步表示若遭到西方国家核武攻击，俄罗斯将被迫使用核武。

在俄乌战争爆发前，普京曾视察导弹和极音速飞弹的试射，并指示俄军指挥官在遭到飞弹攻击时可以用核飞弹还击。

在俄乌战事爆发后，为何克里姆林宫又再度端出核武？首先，西方的制裁已经对俄罗斯的经济造成严重的打击。为了避免经济的进一步损失，普京可能必须速战速决，以非常手段结束目前的不利战况。普京抛出核武战备，一方面是在警告美国为首西方国家不要继续升高制裁，另一方面也暗示西方国家如果制裁过了头，俄罗斯可能被迫动用核武。

其次，乌克兰全国军民英勇抵抗，造成俄军久战难下，迫使普京必须采取更残暴的武器攻打乌克兰。由于担心美国为首西方国家采取行动反制普京动用“炸弹之父”等毁灭性武器，普京祭出核武战备，作为恐吓西方的手段。

第三，在联合国大会2日投票谴责俄罗斯之前，莫斯科就知道必然会成为众矢之的。因此，普京才释出不惜打一场核武第三次世界大战的讯息。俄罗斯外长拉夫罗夫也帮腔表示，一旦爆发核武战争，必然毁天灭地，来恐吓美国为首的西方国家。

果不其然，联大2日的表决结果为全球共有141个国家谴责俄罗斯，连与俄罗斯相好的中国大陆、古巴和委内瑞拉也投弃权票。正因为处于极端孤立，俄罗斯才以核武的第三次世界大战相威胁。

尽管全世界的战略专家都不认为普京会真的发动核武的第三次世界大战，但都不敢掉以轻心。特别是美国，对于俄罗斯频频端出核武战备，一方面严阵以待，一方面也扬言美国无意升高核武战备，以免刺激俄罗斯。美国国防部长奥斯汀2日甚至下令延后义勇兵三型洲际飞弹的试射，以避免对普亭产生任何不必要的误解或误会。

不少西方国家担心普京最近可能心智失常，而做出发动核战的危险决定。不过，西方的主流战略专家还是认为应该避免过度刺激普京，以免他做出不理性的决定，只是他们对于普京需要什么样的下台阶尚无定论。