经济学家解读中国GDP增速目标 称实现目标具有挑战性

来源：彭博社

经济学家表示，中国今年GDP增速预期目标为5.5%左右，这是一个具有挑战性的目标，而且将会推动政府增加基础设施投资、刺激房地产需求、提供更多的货币宽松政策。

以下是经济学家对今年经济增速目标的解读：

荣静，法国巴黎银行中国经济学家

荣静表示，当前经济增长动能可能低于5.5％，仍将需要货币政策提供更多支持。

她预计中国央行将会在4月或5月将中期借贷便利（MLF）利率下调五个基点，并将在下半年将银行存款准备金率下调50个基点。

荣静表示，尽管今年的重点是稳增长，但这并不意味着政府将完全放弃风险防范和经济结构调整，2.8％的财政预算赤字率显然是为了中长期财政政策的可持续性而设定的。

赤字率目标低于经济学家的预期中值。荣静表示，估计会有3万亿-4万亿元人民币（6500亿-8600亿新元）的往年结转资金被用于补充财政收入，因此，虽然预算赤字规模没有增加，但财政对经济的实际支持也将保持强劲。

张智威，保银资本首席经济学家

张智威表示，政府要实现这一增长目标面对的将是充满挑战的一年，房地产行业在放缓，冠病疫情又严重阻碍了服务业。他说，还不清楚2022年基础设施投资可以增加多少来抵消楼市和疫情的这些负面影响。

他表示，中国央行可能会在今年上半年下调银行存款准备金率，而且今年料将会两次下调政策利率，每次降幅将为10个基点。他还称，政府可能会允许地方政府放松房地产调控政策。

张智威称，中国政府表示将“有效防范海外风险”，这反映出对潜在地缘政治风险的意识，乌克兰危机以及俄罗斯受到的制裁凸显了这一点。

丁爽，渣打银行大中华区和北亚区首席经济学家

丁爽表示，中国设定了一个需要一定努力才能达到的目标，而不是像去年一样，定得太低，影响了地方政府官员的动力。他说，需要政策支持和地方政府的努力。

他表示，这个目标仍然在中国潜在增长率的范围内，指的是在不加剧通胀的情况下经济可以扩张的最大程度。中国央行此前测算，“十四五”期间中国潜在产出增速预计在5%-5.7%。

舒畅和曲天石，彭博经济研究

两位经济学家在报告中表示，中国全国人大会议传递出的信息非常明确——中国政府下定决心要防止经济增长发生大的回落。5.5%的增长目标——低于2021年的6%——预示，在当前面临房地产市场下滑的巨大压力以及俄乌战争带来的新风险面前，政府有稳定增长的意愿。预算目标表面上看起来很保守，但留下了巨大的刺激空间，可能比2020年为缓解疫情冲击所提供的支持更有力。

报告称，“将增长目标定在5.5%——与我们的预期一致——可以取得良好的平衡：既不会因为目标设定太高导致已经具有刺激效果的政策转向变得过度驱动增长，也没有把目标定得太低——这会削弱信心。”

刘培乾，NatWest Group Plc.首席中国经济学家

刘培乾表示，预算赤字减少表明了财政自律，而地方政府专项债券发行额度不变将继续在中期内提升基础建设投资杠杆。

她表示，货币政策立场仍然是稳健的，但有更偏宽松的立场，并预计今年贷款市场报价利率将再降20个基点，存款准备金率将降100个基点。她说，如果贷款增长疲软，则有加强政策支持力度的空间。

周浩，德国商业银行高级新兴市场经济学家

他表示，上半年的增长将取决于基础设施和房地产，下半年将需要关注政府是否可以略微放松疫情防控措施，以便国内需求可以跟上。

他说，政府承诺“加大稳健的货币政策实施力度”，意味着中国央行将会多次降息，但每次降息的幅度将较小，以确保稳定。他的基本预期是一年期政策利率会有一次幅度为10个基点的下调，时间料在第二季度，而且存在更多下调的可能性。

Louis Kuijs，标普全球评级亚太区首席经济学家

“财政方面面临来自各方面的很多压力，”Kuijs说。“在这种情况下，政府将动用一些去年没有使用的资金是合理的也是可能的。实际整体财政赤字仍有可能小幅增加。”

“作为一种短期应对，这并非不合理——许多国家都这样做，许多家庭也这样做。在困难时期，你有时会动用过去的积蓄，但当然不可以长时间持续这么做。”