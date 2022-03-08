中国两会未见惊喜 股市陷抛售泥沼

来源：路透社

作者：徐凯文

在中国一年一度的政治盛会开幕后的首个完整交易日，A股与港股双双迎来黑色开局。市场人士指出，一方面两地市场持续受外围美股大跌和乌克兰局势影响，另一方面政府工作报告在资本监管和房地产等方面没有给市场带来超预期的表述，同时内地和香港的疫情都不容乐观。

中国股市沪综指周一大幅收低2.2%，已连续收挫四个交易日，并创六周最大单日跌幅。此前最大单日跌幅为1月25日的2.6%。

恒生指数收低3.9%，收盘创2016年7月11日以来新低。恒指盘中曾跌穿21,000点，最多暴泻4.9%，或1,078.9点；恒生科技指数收跌4.4%，恒生综合行业指数 - 医疗保健业收挫5.7%。

“港股其实现在是很便宜的，只是我不会去买。你要获得这个回报，你需要忍受巨大的波动。”交银国际董事总经理、研究部主管洪灏称。

他表示，像今天这样一天1,000多点的波动，其实我觉得很多人可能他宁愿不赚这个钱，他也不去冒这个风险。

京华山一研究部主管彭伟新表示，恒生指数今早急跌后又企稳，可能反映投资者开始“冚淡仓”或平空仓令跌压缩窄。目前恒指2022年预测市盈率大概8.7倍，已回到比较合理甚至有些吸引力的水平。

彭伟新并指，医药板块可能因疫情受益，但现在连医药都下跌，所以很明显高涨的避险情绪主导了香港股市的回调，市场对周末的政府工作报告相对而言反应不大。

中国国家卫健委通报，3月6日中国大陆新增新冠肺炎确诊病例327例，其中本土病例214例，创2020年2月末以来新高；香港卫生防护中心周一公布，单日新增25,150宗新冠病毒确诊个案，较上日回落近19%，为连续四日下跌；另外，再有161名新冠病人离世，年龄介乎29至102岁。

洪灏称，俄乌的冲突可能是现在的头号风险。香港作为一个小型的开放型经济体，一来受到外围的困扰，二来疫情似乎也没有控制好，所以一般来说，在这种情况下港股会显示比外盘更大的波动性。

其他外围市场方面，日本股市日经指数.N225大跌2.94%，收于25,221.41点，创1月27日以来的最大跌幅；美国股市周五收低，乌克兰战争的影响盖过了美国就业报告，后者显示2月就业岗位加速增长，凸显美国经济的强劲势头。

政府工作报告发布，市场期待落空

“两会的确跟大家想的有点不太一样。”洪灏表示，中国今年设定的全年经济增长目标是5.5%左右，是市场5-5.5%预测范围的顶端，但是并没有配套的具体措施，比如对于房地产、新能源、互联网高科技行业的论述。

“尤其是对于房地产和互联网的论述，没有得到一些说法的话，其实大家很失望，所以今天港股这边，中概互联网股也是跌得太惨了。”洪灏并指，可能大家最希望看到的是房地产是否会有一种整体的、从上至下的放松（blanket easing），这和现在因城施政的宽松有区别。

政府工作报告并未改变“房住不炒”主基调，继续强调“三稳”及因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

同时，国务院总理李克强周六在政府工作报告中指出，今年将抓紧完善重点领域、新兴领域、涉外领域监管规则，加强反垄断和反不正当竞争，要正确认识和把握资本的特性和行为规律，支持和引导资本规范健康发展。

分析人士认为，周六发布的政府工作报告在规范资本方面的表述无甚新意，难觅监管缓和信号，互联网行业在业绩、政策、政治等几大因素联合围剿下，可能还远未上岸。

在去年四季度经济同比增速已降至4%之后，中国今年设定的国内生产总值（GDP）增长目标是5.5%左右，分析人士认为实现难度较高。总理李克强在政府工作报告中也称，这是高基数上的中高速增长，“需要付出艰苦努力才能实现”。

俄罗斯存托凭证的今天，中概股的明天？

俄乌交战已超一周，地缘冲突再度引发全球市场震荡，A股、港股亦未独善其身。战争阴云下，市场避险情绪高涨，同时有关能源供应的忧虑升温，资金流入黄金、能源等板块。

华北一券商人士称，海外投资者会比较敏感，假如以后中国跟西方有冲突，投资者担忧中概股会遭遇与俄罗斯存托凭证类似的命运。

伦敦证交所周五暂停了包括Magnit和Sistema在内的八家俄罗斯公司的全球存托凭证（GDR）。此前它在周四冻结了28家公司的交易。

同时，纳斯达克和纽约证券交易所已暂停俄罗斯公司的股票交易。知情人士称，暂停是由于监管方面的担忧。因为在俄罗斯入侵乌克兰并面对经济制裁后，交易所寻求更多信息。[nL1N2V32FZ]

“现在大家都关注乌克兰局势，这会影响短期股市，但若从中长线考虑，恒指跌到接近20,000点的水平时，市场对俄乌冲突影响的反应会越来越小。”彭伟新称。

A股方面，洪灏则指出，沪综指去年12月一度到3,700多点，现在回落至3,300多点。其实指数还是有空间往下走，毕竟国际市场波动性很大，同时每一次油价上涨对于A股都是非常不利的。中国是一个主要的石油进口国，所以油价飙升对整个宏观经济的内生波动性，还是会有很大的负面影响。

油价周一飙升超过9%，触及2008年以来最高水准。美国和欧洲盟友考虑禁止进口俄罗斯石油，而伊朗原油可能重返全球市场的时间推迟加剧了供应紧张担忧。

俄罗斯国防部表示，俄罗斯军方将于莫斯科时间周一10点(0700GMT)在包括基辅在内的几个乌克兰城市停火，并开通人道主义走廊。报道称日本正与欧美各国讨论禁止进口俄罗斯原油。乌克兰将要求联合国最高法庭紧急裁决，要求俄罗斯停止侵略。