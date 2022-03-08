台湾对俄经济制裁的成本效益分析

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

日前台湾宣布对俄罗斯采取经济制裁措施，这是台湾第一次对外国进行经济制裁，且国际上的经济制裁通常是大对小采用的手段，很少看到小对大采取这种作法，究竟这种制裁会对俄罗斯经济产生何种影响，以及对台湾经济的反作用力为何，都需要进一步检视。

首先，台湾谴责俄罗斯发动战争，因为无论以何种理由入侵其他国家就是不对。同时，台湾呼吁俄罗斯立即停止战争，退出乌克兰，应该用和平协商的方式来解决问题。如今经济制裁俄罗斯已是国际共识，台湾身为国际一员，参与制裁是合理的。但是，台湾必须提醒，台湾是一个小型开放经济体，采取经济制裁时除了要考虑产生的效果，也要考量自己可能付出的代价。

依政府公布的资料显示，去年台湾对俄罗斯出口13亿美元，进口50亿美元，占台湾贸易总量的0.76%；双边贸易量则占俄罗斯对外贸易总量的1.12%。从总量来看，台湾对俄罗斯的经济制裁，对双方的影响都不会太大。

若再进一步观察对个别产业可能受到的影响，就会比较明显。例如台湾自俄罗斯进口以能源为大宗，去年台湾自俄进口煤炭占总进口的16.6%，俄罗斯是台湾第三大进口国；台湾自俄进口天然气占总进口的9.6%，也是很重要的进口来源。台湾对俄施实经济制裁之后，禁止进口这些重要的能源，是否会对台湾的能源供应带来影响？是否已找到替代来源？这些都是政府在实施经济制裁之前应该先有的评估，并安排配套措施。

另外，台湾从俄罗斯进口一些特殊气体如氖、氟，以及稀有金属钯，这些都是生产晶片的关键原料，一旦停止自俄进口，对台湾生产晶片是否会造成影响或能不能立即找到替代来源？至于台湾对俄罗斯的出口，资通讯产品总额0.73亿美元，金额不大，影响也有限。另有一些高科技产品，本来就列在相关公约中禁止输出项目。

从另外一个角度来看，因为台湾经济量体较小，如果加入国际制裁行列，可以考虑有更弹性的做法。例如对口罩与医疗相关产品等人道物资、无涉战争的民生物资等不列入管制项目，或是完全比照美国对俄限制出口的商品，例如一些对科技敏感产品；至于美国不管制的产品项目即不列入管制。如此比较弹性的管制措施，对台湾产业的影响就会小得很多。

另外，值得一提的是，美国与西方国家把俄罗斯踢出“环球银行金融电信协会（SWIFT）”，中断俄罗斯的国际金流，对俄罗斯的经济必然会产生一些影响。不过，过去几年俄罗斯为了减少美国与西方国家的控制，已另行组建了“金融信息传输系统（SPFS）”，主要是以俄罗斯的卢布为交易媒介，交易商品则以天然气和石油等为主，现在有十几个国家加入，中国大陆是其中之一。由于中国大陆银行同时有SWIFT与SPFS两个系统，俄罗斯的金流就有可能透过这些银行在两个系统之间流动，从而降低俄罗斯被踢出SWIFT的效果。

最后，台湾对俄出口只有13亿美元，但是对一些个别企业而言，若因政府的对俄制裁措施而受到出口上的损失，建议政府能够提供配套措施，利用贸易救济的相关法规来补贴。总之，台湾对于国际贸易的依赖度很高，一旦要对某国进行经济制裁，政府就应该要先做好足够的准备，包括对于双方经济影响的评估、检讨商品管制的范围，以及提出相关配套措施等。台湾希望在制裁过程中能够达到最大的经济效果，但付出最小的代价，这才是政府应该努力的目标。