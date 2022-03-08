善用方舱免闲置 港府统筹要做好

来源：明报

明报社评

中央援港抗疫，青衣方舱启用一周，入住率甚低，反映特区政府未有善用大陆支援。政府本周推出新服务，消防处设立联络专线，帮手安排感染者入住社区隔离设施。疫情严峻，政府每个部门都要全力以赴、互相补位。保安局有份管理各隔离设施，消防处作为属下部门，拔刀相助安排入住方舱医院，感觉虽见突兀，惟事急马行田，有部门为抗疫工作挺身而出，始终是好事，可是特区政府亦须做好跨部门协调，确保消防处送往隔离设施的，都是卫生部门眼中有优先需要的市民。第五波疫情暴露港府组织动员能力低下，由动员私家医院抗疫到处理中央物资援助，皆须改善。当局必须设法克服各种协作瓶颈，有分工无协调必定出问题。

消防特事特办相助

善用内援勿变“填位”

北京“两会”，国务院副总理韩正先后与港区全国政协及人大代表会面。综合港方人士说法，韩正提到本港疫情是眼前“最突出和揪心问题”，国家主席习近平“高度关注”。韩正还说，中央援港抗疫，对特区政府的要求，“有求必应、照单全收”。习近平上月就香港抗疫下达“重要指示”，大陆随即成立多个专组，包括检测与医疗组、物资供应组，以及隔离检疫设施建设组等，各项支援工作迅速展开，青衣方舱医院是其中一项最快落实的项目。中央愿意为援港抗疫送上一张“空白支票”，特区政府有责任善用，惟现实跟理想落差明显。

青衣方舱医院3月1日启用，提供3900个应急隔离床位，接收无病征或轻症者，惟连日入住人数不多，截至上周末，入住床位比率仅得7%。抗疫如救火，大陆方面争分夺秒，7天建成青衣方舱，未料落成一周，九成床位仍未派上用场。特区当局犹如一部运算能力有限的陈旧个人电脑，无法应付眼前大量抗疫工作，陷入“死机”状态，Ctrl+Alt+Del键一按再按都无反应，另一边厢，不少基层市民染疫，应当安排社区隔离，却只能在斗室“居家隔离”，终日担心家人全部中招。新田方舱本周稍后也将交付港府，倘若设施闲置问题持续，不仅浪费大陆好意，更辜负了有需要的市民。

疫情严峻，卫生部门独力难支，打逆境波，政府每个部门都要走多一步以至多步。保安局长表示，留意到有感染者希望入住隔离设施，但未必很快获得安排，当局决定推出新服务，由消防处设立联络专线，不宜居家隔离的感染者，可透过电邮或通讯程式联络，消防处逐一致电核实，根据隔离设施使用情况、申请人家居环境、病情及其他因素，决定优次，安排有需要人士入住。消防处昨天表示，服务首天反应良好，收到逾8000宗求助，当中已安排约330人入住隔离设施。

换着平时，消防处当然不宜兼顾职责以外的工作，惟非常时期就要特事特办。疫情爆发两年，特区政府抗疫经常予人一个印象，就是一些部门忙得要死，一些部门闲得要命，不同部门各家自扫门前雪，大局意识不足，本位意识强烈，有时甚至拖防疫工作后腿。根据港区全国人大代表团发言人的说法，韩正昨天提到，特区政府负起抗疫主体责任，各部门都要全力以赴，全体公务员都要以百姓生命健康为重，既是劝勉鼓励，亦是警惕提醒。疫下卫生部门超负荷，消防处帮手安排轻症或无症状感染者入隔离设施，跳出既定樊篱，走出舒适圈，这是值得肯定的，可是跨部门统筹协调一定要做好，操作执行亦要理顺，否则易生混乱。

特区政府抗疫手忙脚乱，各部门协调瓶颈处处，保安局负责各隔离设施管理，可是安排患者分流到各设施，涉及临床医疗判断，卫生人员有其角色。一些居于劏房的有病征人士，当然应该尽快送去隔离设施，可是尽快将公院部分轻症病人移送方舱，以便腾出床位，亦有迫切需要。倘若当局只是因为方舱入住率低，担心难以向中央交代，但求安排多些人入住“填位”，而非让紧急者先用，同样谈不上善用内援。当局专车接载入住方舱安排不周，有感染者因为大塞车花近6小时才抵达，固然气结；全民强检日期未定，当局应该先救近火，善用手上隔离设施，保安局现在便说“需要预留部分隔离床位”，隔离全民强检发现的大量感染者，先顾远虑而非近忧，有本末倒置之嫌。

政府组织动员能力低

面对危机缺乏战斗力

特区政府组织动员力低，危机面前缺乏作战力，在这一波疫情表露无遗，方舱医院及社区隔离设施未获善用，只是一例。葵涌邨围封强检，政府部门甩漏连连，埋下疫情大爆发祸根；动员私院抗疫，政府处处迁就，私院说一声“欠隔离设施”，当局已不敢要它们接受轻症病人，仅口头呼吁帮手分流其他病人，令到业界振振有辞，反指当局“从未要求接受感染者”，云云，及至上周政府专家顾问公开批评私院“不道德”，连韩正也开腔谈及，部分私院最近才相对积极一些。大陆抗疫物资援港源源不绝，港府的态度，是只会处理特区政府向中央请求援助的医疗物资项目，其他捐赠就请大陆与本地“热心团体”自行协调分派，这样的“自动波”安排，效率必打折扣，试问怎可能发挥内援最大效果？