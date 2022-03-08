韩国大选 尹锡悦的外交政策主张是什么？

来源：明报

明报特约记者 许东爀、明报国际组

韩国总统大选将在周三（9日）举行，代表保守派国民力量出战的前检察总长尹锡悦与代表执政进步派共同民主党上阵的前京畿道知事李在明是两大热门，《明报》国际组与身处韩国的特约记者合作，今明两日将有特别采访专题。第一天的焦点会落在外交议题，现届文在寅政府任内首先一定程度上修补了因萨德防御系统部署而受损的中韩关系，继而推动与朝鲜破冰，促成韩朝及美朝峰会，但如今看来其努力在限制朝鲜核导发展上成效有限，美韩关系也存在一定暗涌。以上议题也成为两名总统候选人在外交政策上的攻防焦点，特约记者专访了两边阵营的重要幕僚，分别阐述尹锡悦及李在明的外交政策主张。

在野国民力量党：欲为萨德松绑 中韩关系暗涌

曾在文在寅政府出任检察总长的尹锡悦代表保守派的国民力量党出战总统，其外交政纲可见强烈亲美和强硬对朝的保守派色彩，但预料他最受争议的主张会是以朝鲜威胁为由，废弃现任文在寅政府在萨德问题上的“三不”立场，对增加部署萨德持开放态度，随时再次冲击中韩关系。国民力量党的综合总统选举对策委员长罗卿瑗与选举总部国防安保支援本部长金龙显接受本报访问时，强调“三不”只是文在寅政府的立场，萨德部署是为了韩国而非美国，质疑中方为此对韩报复会是侵犯韩国主权。

批文在寅朝韩峰会令冲突升级

在题为“韩国需要迈步前行”的《外交事务》网站文章中，尹锡悦狠批文在寅的对朝政策既损害韩国的全球地位，更令美韩同盟关系出现偏差。罗卿瑗向本报表示，朝韩峰会后出现韩国在朝韩非军事区撤军、减少韩美军演等的情况，令韩国安保力量减弱，但朝鲜迄今仍继续试射弹道导弹，进一步危及朝鲜半岛安全。

曾任首都防卫司令官和陆军中将的金龙显也向本报表示，文在寅的朝韩峰会只会令冲突升级，“不是起承转‘合’，而是起承转‘北（朝鲜）’， 结果韩国成为全世界的孤立者”。他又质疑，倘若宣布终战宣言，国内亲朝鲜势力一定会要求美军撤出韩国，只会徒增混乱。

质疑亲华难维持“安美经中”

谈到中美关系，罗卿瑗质疑文在寅政府“一直向中国倾斜”，令所谓“安美经中”（安全是美国、经济是中国）的政策难以维持。她强调，第四次工业革命新时代形成的全球供应链将决定未来经济，在中美争夺技术霸权之际，韩国必须尽快选边站，“韩国只有融入拥有先进技术和资本的美国经济秩序，才能看到自己的经济未来，但中国是地缘相近的国家，也是与韩来往密切的国家，我们需要思考如何才能与中国保持良好的关系”。

金龙显主张韩美同盟应进一步扩大领域，韩美同盟1953年首次签署时只是军事同盟，后在当时的美国总统奥巴马总统和韩国总统朴槿惠领导下，逐渐成为由价值同盟、信任同盟和建设和平同盟组成的战略同盟，而未来应再扩展到技术同盟。

幕僚：中方若报复属侵犯韩主权

尹锡悦主张废除萨德问题的“三不”立场（不追加萨德部署、不参与美国全球导弹防御系统及不建立美日韩军事同盟），对此罗卿瑗表明“三不”是主权问题，尹锡悦的主张并不意味着韩国将立即加入美国导弹防御系统，又指中方也不会过度解读这一部分。金龙显解释，“三不”不是条约或协议，只是文在寅政府的立场。 萨德不是为了美国，而是为了韩国防御朝鲜的核武威胁。考量此点，中国干涉韩国部署的萨德，这是对韩国主权的侵犯。谈到尹锡悦的先发制人打击主张，金龙显表示打击目标会是导弹基地及核导弹，罗卿瑗则补充称，因高超音速导弹一旦发射就无法被拦截，故须从源头展开攻击以作预防。

在俄军侵乌的背景下，金龙显又表示，倘若美国关注乌克兰情况，亚洲就会出现中国可利用的真空带，台湾就会受到影响，“制造两岸军事紧张是不可取的，因为这会给世界和平与稳定带来问题”。