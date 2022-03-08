香港不缺抗疫物资　还须主动执行

来源：香港01

01观点

中央政府助港对抗第五波新冠疫情的人力物力支援源源不绝，但若然医疗机构和特区政府缺乏主动和执行能力，支援力量终归事倍功半。国务院副总理韩正连续两天的发言，正正提醒香港要做得更好。

当前抗疫要务是救治病人，避免长幼重症死亡，可是公立医院多周迫爆，医护和病房助理也因为染疫和成为密切接触者而缺勤，余下人手根本无法照顾海量病人，重灾区明爱医院再被揭发医疗废物堆积如山。

在连日被批后，有私家医院答允治疗新冠患者，减轻公院同业压力，其中，中文大学医院提供24张病床接收由医管局转介的轻症者。有私院接收新冠病人值得肯定，但此举动实在来得太晚，不能掩饰私院在第五波抗疫路初段自我设限、欠缺主动的弊端。私院认为按以往几波疫情的力度协助公院就当尽了力，

韩正周日（6日）和周一（7日）在北京分别会见港区全国政协和人大委员。在场委员引述韩正关注本地私家医院拒收新冠病人，强调医护治病救人是天职，又希望这是假消息。

私院还可以做得更多

私家医院回应因为防感染设备较公院少，同受医护爆疫缺勤影响，以及保险未必理赔等理由而不收新冠病人。部分原因值得商榷，但即使上述限制通通属实，监于Omicron疫情规模不可同日而语，私院不能停于旧思维。私院应大幅接收公院非染疫病人，助公院腾出病床和人手照顾新冠病人。

医管局称现时有逾90名复康及疗养病人转介至七间私院，亦已识别约450名病人到私院治疗，包括肠癌、冠心病、癌症放射治疗患者等，并“呼吁私院继续接收更多病人”。其实公私营医院协作一直也在进行，但在非常时期，两组数字均太小，私院有余力应当加大接收量。假如基于配对过程和车辆接载等因素阻碍转介，医管局应安排人手劝说和复康巴士运送等解决问题。

要判断私院有否尽力分担公院负荷，可行办法是所有私院主动公布隔离或负压病床数量和使用率、普通科病床、手术室和日间治疗设施的使用率、医护人手和缺勤率、防护物资库存等基本数据。社会是明事理的，不会要求私院工作量要如公院般爆煲、装备枯竭才“收货”，惟现在缺乏数字参考，外界同样难衡量其抗疫付出。

善用方舱医院莫负中央援港力量

中央的物质支援陆续到位，本地各界应有条件做好控疫。私家医院如是，政府更应如是。不过，在运用社区隔离设施上，政府就一筹莫展，欠缺统筹转移患者的能力。总体23个社区隔离设施的1.6万个房间或单位的入住率亦只有四成，竹篙湾仍有闲置房间，即是说大量阳性者仍然逗留家居。

单以中央援建的青衣方舱医院为例，自1日营运起至6日，只有800人入住，到周日才由消防处推出检测阳性者主动申请入住的服务。难怪韩正特意在会面场合提到，方舱用了七天建成，但关键是建好之后要高效使用。在此刻政府仍未理顺入住方舱设施的流程安排，试问如何在所有方舱医院落成以备全民检测之用的时候仍然运作畅顺？

中央对港府提出的抗疫请求是“有求必应”、“照单全收”，这对于香港克服第五波疫情而言是强心针。港府有责任用好这些支援，尽快管控疫情。不论是私家医院还是各行各业，也要配合港府抗疫策略，能做多少做多少。