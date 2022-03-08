中国要严肃面对通货膨胀恶化危机

来源：中时电子报

旺报社评

俄乌冲突及新冠疫情持续威胁下，中国总理李克强宣布今年经济增长目标为“5.5%左右”，彰显政府确保经济成长的决心。但乌克兰战火至今未出现结束的迹象，西方国家对俄罗斯的经济与金融制裁力道非常强，不只拉高出口管制层级，严格限制高科技产品及技术（如半导体零组件）对俄出口，更冻结俄罗斯央行存放在境外的外汇存底，并将俄国多家主要银行剔除在SWIFT之外。G7还成立特别工作小组，打算全面在政治、经济及金融上孤立俄罗斯，俄乌战争对全球经济造成的冲击深不可测。

俄乌冲突 影响物价

俄罗斯卢布在西方国家宣布制裁的第一天，就贬值超过3成，卢布汇率创历史新低，俄罗斯经济将会有大麻烦。根据历史经验，被美国制裁长达60年的古巴、最近受制裁的朝鲜与伊朗，经济都受到重大的冲击。而俄罗斯是能源与粮食重要出口国，制裁的冲击势必反向冲击制裁国。换言之，全球都将受到打击。

更麻烦的是，原油及大宗物资价格上涨，将让火势本已猛烈的全球通膨大火，更加一发不可收拾。俄罗斯是全球第3大石油生产国及第2大天然气生产国，占比分别高达11%及19%，出口占比更高，分别为35%及21%。这意味一旦俄罗斯决定反击，限制原油及天然气出口，市场供需将严重失衡，价格将急速飙升。

最近主要原油价格走势（如纽约轻原油及伦敦布兰特原油）陆续飙破每桶110美元大关，纷创近10多年来新高，就是在反映这样的事实。包括摩根大通及穆迪等的知名外资机构甚至加码预测，如果战事无法在短期结束，今年国际油价将有机会上看150美元。另一方面，俄、乌作为全球主要农产品出口大国（两国小麦全球出口占比高达1/4），战火延烧也加深粮价上涨预期，并带动以小麦为首的农产品期货价格，频创近期新高。种种迹象显示全球通膨恶化已难避免。

面对这股趋势，尽管相较欧美各国，当前中国物价走势尚属平稳（1月核心CPI年增率仅为1.2%），但仍不能掉以轻心，必须认真看待。原因无他，中国是全世界能源进口第一大国，原油及天然气对外依存度分别高达72%及43%。粮食进口虽不若能源那般巨大，但对外依存度也达19.4%。一旦国际能源及粮食价格随着俄乌冲突加剧而飙升，中国进口物价肯定会大受波及，并进一步影响到终端产品与消费价格。

中小企业 叫苦连天

此外，即便中国CPI位处低档，但代表厂商生产成本的PPI并未明显回落，仍在近30年高点附近（1月为9.1%）。如果中国进口物价受到国际能源与粮食价格拉抬，带动新一波涨势，PPI恐怕更难下来，而这势必会对企业营运造成更大压力。春江水暖鸭先知。观察两个PPI的领先指标，制造业采购经理人指数（PMI）的原材料购进与出厂价格细项都已连续两个月弹升超过50，来到60及54.1。这也意味着，接下来将有很大机率看到PPI再往上一波。

值得注意的是，表面上通膨看似在中国并未构成威胁，但私底下企业其实已叫苦连天。尤其是中小企业，除了面对生产端的巨大成本压力外，这一两年疫情冲击加上较低的成本转嫁能力，更让营运雪上加霜，掀起一波倒闭潮。根据中国工商讯息查询平台“天眼查”的统计，2021年中国注销的中小企业数量超过400万家，平均每月就有40万家中小企业倒闭，足足是疫情发生前2019年的两倍之多。显见来自原物料供给端的通膨压力，确实已严重威胁到中小企业的生存。

从消费面来看，中国通膨压力不若欧美国家严重，但生产面企业所面临的物价上涨压力已经出现，不容轻忽。随着国际能源及粮食价格飙升，在原本已居高不下的PPI基础上，如同把薪助火。这类通膨往往无法透过单一政策工具化解，且对新兴市场的伤害又较为剧烈，北京要谨慎以待。