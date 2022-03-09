中国镍矿巨头青山控股深陷逼仓传闻漩涡

来源：路透社

作者：黄斌，刘珞焱

伦敦金属交易所（LME）镍价意外暴涨，令中国低调的镍矿巨头青山控股深陷被国际能源巨头逼仓的传闻漩涡。随着市场担忧的发酵，与青山控股存在业务合作的华友钴业、中伟股份等A股上市公司周二重挫。盛新锂能则声明，其印尼项目的合作方Stellar Investment与青山集团没有任何关系。

华友钴业与青山控股联系颇为紧密。去年3月，青山实业与华友钴业、中伟股份签订高冰镍供应协议。三方共同约定青山实业将于2021年10月开始一年内向华友钴业供应6万吨高冰镍，向中伟股份供应4万吨高冰镍。今年2月，华友钴业称，与青山实业签署的高冰镍供货协议目前已开始交付执行；青山方将向华友钴业提供6万吨高冰镍。

今年2月，由华友钴业、洛阳钼业和青山实业共同投资的华越印尼项目实现首船出口，9500余吨氢氧化镍钴正发往中国宁波港。华越印尼镍钴湿法项目具备年产6万吨镍金属量、7800吨钴金属量的生产能力。该项目最早在去年11月实现第一批氢氧化镍钴产品下线。

华友钴业周二早盘跌停后封死跌停板至收盘。中伟股份收跌4.7%，盘中一度挫6.2%。两家公司的电话均未获接通。

青山控股与动力电池龙头宁德时代、废弃钴镍资源处理商格林美亦有业务交集。

2018年9月，宁德时代、格林美、青山控股旗下公司签署合作协议，合资建设印尼红土镍矿生产电池级镍化学品（硫酸镍晶体）（5万吨镍/年）项目，投资总额7亿美元。

宁德时代周二收涨0.1%；格林美盘中一度升6.6%，日终收涨4.4%。

此外，该事件还引来中国央企回应。中国中冶周二在互动平台回应投资者询问时表示，中国中冶严格遵守国资委关于审慎开展金融衍生业务的监管要求，目前无任何镍期货业务。当前，国际镍金属期货价格因受到地缘政治、低库存和金融交易因素影响，大幅、快速上涨已脱离了基本面。

“公司作为国际上重要的湿法镍生产和技术输出企业，价格高自然对公司有利，但短期也要关注下游市场的承接能力，中长期亦要考虑整个新能源产业链的健康发展。”中国中冶称。

此外，盛新锂能周二大跌8.2%。该公司去年9月公告称，孙公司盛新国际拟与Stellar Investment在印尼设立合资公司（盛新持有65%股权），投资3.5亿美元建设年产5万吨氢氧化锂的项目。公告后市场猜测Stellar Investment为青山控股控制的公司。

对此，盛新锂能周二回应路透称，海外投资合作方Stellar Investment与青山集团没有关系；该公司与青山集团不存在任何形式的合作。

对俄罗斯的制裁力度加大，加之库存不断下降加剧市场供应担忧背景下，伦敦金属交易所（LME）镍期货大幅走高。据市场传闻，全球矿业巨头嘉能可(Glencore)在LME镍上逼仓青山控股。

伦敦镍价周二上涨超过一倍，首次突破每吨10万美元的水平。东欧的紧张局势没有降温迹象，对俄罗斯的制裁不断加强，加剧了对供应中断的担忧。

中国股市资源板块周二大幅下跌，沪深300原材料指数今日收跌4.9%，录得一年最大单日跌幅。

中国国家发展改革委副主任胡祖才周一称，会全力做好大宗商品保供稳价工作，将紧盯重点大宗商品市场供需和价格走势，加强监测分析研判，保持市场监管高压态势。上月末，工信部副部长辛国斌表示，着眼于满足动力电池等生产需要，适度加快国内锂、镍等资源的开发进度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。

曾与宁德时代携手投资中法人寿保险

浙江省工商联去年12月发布2021浙江民营企业200强名单，以2020年营业收入计算，共有包括阿里巴巴、吉利控股、青山控股等六家公司入围世界500强。

其中，青山控股2020年的营收为2928.92亿元，在浙江民企中排名第四，净利润则超过百亿人民币。该榜单并披露，青山控股员工数7.51万，纳税额为57.14亿元。

在《财富》杂志2021年的世界500强排名中，青山控股以2020年营业收入424.5亿美元，排名底279位，较上年排名提升了50位，利润为11.3亿美元。2020年末，公司资产总额为132亿美元。

青山控股非常低调，旗下没有任何上市公司；公司曾在2015年和2017年分别发行过3亿元和16亿元规模的债券，但均为私募品种，票面利率则分别为8.5%和7%。

除了业务层面上的密切合作外，青山控股还曾携手宁德时代成功入股一家保险公司，并各自获得30%股份。

据银保监会2020年12月公告，中法人寿保险获批将注册资本从2亿元增加至30亿元，新增注册资本中，宁德时代、青山控股各自认购其中9亿元，进而各自持有30%中法人寿保险的股份；法方股东--法国国家人寿保险公司则彻底退出股东行列。2021年7月，中法人寿更名为小康人寿。

从公开信息来看，青山控股并未染指其他金融牌照。