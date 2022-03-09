乌克兰战事 普京会打核战吗？

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

乌克兰战事几个来回后，俄国攻下乌国东南方、接近边界的扎波罗热核电厂，拿下这一欧洲最大、世界前十的核电厂，俄罗斯声称是能源考量，但俄罗斯有蕴藏极为丰富的石油及天然气，拿下扎波罗热核电厂应该有其它考量，不意外的推测，核战仍存在可能。

世人的怀疑不是空穴来风。战场上的火力呈现先是传统火力最大化，接着是战术核武，最终祭出战略核武，到最后真的动用战略核武，地球已经接近毁灭，没有国家敢轻易尝试。俄罗斯的状况没人敢判断，因为普京喜怒不形于色，下决心前完全看不出迹象。

如果推测俄罗斯有打核战的想法，目前进度大概只到起心动念，把存放弹头、弹体的弹药库松开锁头。平常时核武的弹头与弹体分开存放，避免有任何接触、擦枪走火的可能；目前的进度，是普京已下令部队将弹头与弹身结合，完成核战的发起准备。除了普京没有人知道，核弹组装完成到按钮发射还需要多少过程，大概只有普京心理有数。

上月二十四日普京打出攻击乌克兰的第一枪，有些进度让人不解。先是炮火攻击废弃的切尔诺贝利核电厂“石棺”，完整讲法是破坏切尔诺贝利四号机的包覆装置；车诺比一九八六年四月发生事故时，爆炸的四号机辐射尘几乎飘散到全球五大洲，眼看局面失控，束手无策，决定以石棺将四号机封存。

现况切尔诺贝利没有威胁性，因为本世纪初切尔诺贝利机组完全除役。让人不解的，这次切尔诺贝利受到毁损，在地的说法是辐射尘飙升十倍，但国际原能总署却努力降温，先说是重车开过去的扬尘，后来又说是计量单位搞错，其实没飙升。

扎波罗热核电厂的局面仍不清楚，问题的关键是普丁怎么想？又想干什么？拿下札波罗热后俄军继续往北进军三十多公里，目标是乌克兰第二大核电厂，这又是为什么？要知道现役电厂的危害远超过已除役的切尔诺贝利，如果俄罗斯发起战略级核战，日本广岛、长崎的惨剧可能重演。

俄罗斯入侵乌克兰当然该被谴责，但若国际厉声谴责将普京逼到墙角，他的反击动作不能不先有防备。