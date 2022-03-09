欧美应该调停 而不是成立乌流亡政府

来源：台湾《联合报》

联合报社论

《华盛顿邮报》报道，欧美盟国已开始为乌克兰成立“流亡政府”做准备，波兰可能成为流亡据点，以便从国外指挥游击队对抗俄军。美国务卿布林肯也证实，乌克兰已拟订计划，一旦总统泽伦斯基不幸遇害，政权要如何延续，美国做好支持流亡政府的准备。正当西方媒体不断宣传俄军攻势如何受挫，欧美却又忙着策划乌国流亡政府，嘴上说的和手里做的，似乎截然相左。

假使俄军攻势确如西方媒体描述的那样遇挫连连，西方等着看普京惨败的好戏都来不及，为何要帮乌国筹建流亡政府？但从现有战事地图观察，俄军在乌克兰北东南三方已形成包围之势，切断了乌国的制空权及多数电力；尽管乌国人民英勇抵抗，但该国正规部队反而角色相当模糊。可见，西方各国已预见乌克兰战情颓势难挽，才会有“流亡政府”之说。

这场战争，自始即弥漫着一股极不真实的感觉，在观众热烈呼喝中，演员被动地进入剧情。所谓观众，是指置身事外的西方国家；他们从头到尾无意出兵参战，却一再以口头支持鼓舞轻率的泽伦斯基冒进，让他拒绝调停，并不断把乌国情势带向深水险区。同样受到观众鼓噪而不肯罢休的，是发动攻击又悍然发兵深入乌国的普京，因攻势较预期迟缓，愤怒的军事强人变得更凶猛。当战争走到这里，泽伦斯基会不会后悔当初未接受德法“暂缓加入北约”的调解？普京会不会后悔，第一波轰炸后，其实不该出动地面部队攻打基辅？

政治人物通常不会说“后悔”，因为那会断送他们的政治生命。就算错了，他们也会硬拗到底，哪怕那要牺牲人民性命和国家利益。泽伦斯基就是如此，他每天躲在不同的密室碉堡放送元首谈话，要求欧盟立刻让乌克兰加入，要求美国派兵协助，要求北约将乌克兰画设为“禁航区”。这些喊话看似果断，有时令人动容，却无一能够实现；原因就是太过高调而不切实际，西方国家皆不想被卷入战争。尽管如此，他仍被西方媒体描述为英雄人物，称其支持度从三成升为九成。

问题是，在国家动乱时刻，能有什么正常民调？开战十日，已有一百五十万乌克兰民众逃往国外，这些人未必贪生怕死，而是看到国家没有做好作战准备。泽伦斯基每天在那里英勇喊话时，可曾想到自己的人民-包括那些仓皇逃离的、那些丧命街头的，以及那些响应号召奋勇领枪而留下来抵抗的？这些人，不都是因为他盲动修宪要加入北约，而引来俄国的敌意？不都是因为他不知妥协致引发战事，而今被迫流离失所、妻离子散？

“流亡政府”或许不是泽伦斯基想要的结局，但他却可能被迫走上这条路，变成一个流亡的元首。对乌克兰而言，流亡政府无论如何绝非一个好选择，因为那意味着国境之内会变成无止尽的游击战场，人民必然因群龙无首而难有宁日。但对欧盟而言，只要战事局限在乌国，不要扩散到其他国家，他们并无所谓。对美国而言，一个游击动荡的乌克兰，必然能消耗乃至拖垮普京政权及俄罗斯，建立乌国流亡政府就是他们的无本生意。

十多天来，西方国家忙着开菜单制裁俄罗斯，坐视乌国人民流离失所，却无人愿意积极斡旋两国找出可行的休兵方案，充分显现了民主国家空谈人道的虚假。如今，欧盟转而冀望中国大陆协助调停；一旦北京出面，西方最好不要在背后掣肘。无论乌国情势如何发展，走到流亡政府那一步，绝对是下下策。