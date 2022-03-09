香港抗疫“三减”成败看指挥执行

来源：明报

明报社评

中央援港防控专家组组长梁万年访港了解控疫情况，提出香港应在坚持“动态清零”总方针下，先将现阶段抗疫重点，优先放在减少感染、重症及死亡，港府抗疫策略预料将有所调整。疾病控制，预防胜于治疗，抗疫离不开打针及“三早”（早发现、早隔离、早治疗），奈何港府疫情应对无方，无论院舍长者谷针，还是全民强检，全都错过黄金时机，以致死亡枕藉，现在只能亡羊补牢，先集中治疗救人，观乎梁万年说法，策略有改不代表目标有变，全民强检作为清零关键手段，押后做不等于毋须做。第五波疫情沦陷，港府抗疫由领导指挥到执行动员，无不混乱糟糕。将帅不力害苦三军，不管眼前抗疫策略如何调整，政府都必须强化统合指挥，雷厉风行将每项实事细节办好。

抗疫败局虽成

设法减轻代价

卫生防护中心公布的每日感染个案数字，近日有所回落，惟有关数字未包括自行快速检测阳性者。政府的快测阳性网上申报系统，前晚正式推出，首3小时有逾20万人进入系统，防护中心昨天表示，暂时确认有1.4万多宗快测有效呈报个案，相信只是冰山一角。专家估计全港实际已有约200万人感染，死亡人数突破2000，更是前4波疫情总和的10倍。美国疾控中心提升香港旅游警示，认为本港疫情风险非常高，建议民众避免前往，反映现时香港根本就是修罗场，就连“与病毒共存”的国家，亦对香港避之则吉。

港大流行病学模型推算，第五波疫情上周达到顶峰，未来一周将出现拐点，预料下月底单日新增感染人数将降至1000以下，到5月中将降至单日百宗以下，然而就算现实与推算相符，也不过是疫情一波波的自然发展，绝不代表抗疫“胜利”。流行病学模型推算，整个第五波疫情，总计将有超过400万人感染、逾5000人死亡，意味目前感染及死亡人数可能翻一番。疫情失控败局虽成，可是人命攸关，现在必须设法减轻代价。

中央援港抗疫，梁万年上周率团来港了解情况，本周新华社发表的访问报道，可视为他此行的总结。梁万年大致有3点意见：一是本港疫情严峻，必须控制及切断传播，不能选择“躺平”；二是香港抗疫工作，应该坚持动态清零总方针，分阶段落实这目标。现阶段应集中医疗资源，以减少感染、重症及死亡（简称“三减”）为优先，尤其是针对长者等高危群组；三是全民强检需要把握时机，由检测方法到隔离管理，都要周密安排。

梁万年抵港强调，此行主要是与港府及专家共判形势，建立“最大共识”，强调是介绍内地抗疫做法给香港，“不是说要照抄内地”，希望可提出“符合香港实际的举措”。香港抗疫主体责任在特区政府，当然，梁万年作为国家卫健委抗疫专家组长，其意见必然别具分量。香港抗疫失败，亡羊补牢，集中火力优先“三减”，意味打针、隔离、治疗工作一定要加强。政府酝酿调整抗疫策略，必须对症下药。

动态清零目标不改

“三减”强检皆要做好

全港逾八成安老院舍爆疫，现在才推“逆向隔离”，安排健康院友到隔离设施，虽然来得很迟，但考虑到未来个多月估计将有千计长者染疫亡，迁移工作仍是刻不容缓。院舍纷纷爆疫，工作人员流动是主因，闭环管理可以减少病毒周围传播的风险，倘若本地人手安排有问题，就请内地派人支援。另外，长者谷针工作，也要快马加鞭。内地援建方舱，港府有责任善用；要求私家医院协助抗疫、清空部分公立医院专门收治染疫者，亦须全速推进，病人等不及送院在家中或院舍猝死的情况，必须尽力避免。疫下累计过万医护染疫，医管局就算未能效法内地做法，为医护提供“全副武装”，亦应提供更佳防护装备，严防病毒院内扩散。

医管局洽购外国口服抗新冠特效药，本月底料收到5000个疗程，面对海量病人犹如杯水车薪。当局应设法增加采购，惟短期内要取得以十万计疗程用药亦非易事。中国工程院院士张伯礼建议香港多用中医药抗疫，强调中药主要作用是免疫调节，能有效抑制炎症。有关建言值得当局认真考虑。西医与中医是两个体系，以西医尺度看中医，本身就很不妥当，香港既然一直主张发展中医药，现在就应该放下“重西医轻中医”的成见，动员注册中医师，善用中医药抗疫，至于口服抗新冠特效药，主要是帮助没有打针的染疫高危人士，发病初期及时服用，可以阻止重症死亡，既然现在特效药数量有限，就应该留给最需要的病人，这才是“药尽其用”。

抗疫因时制宜，现阶段要减少重症死亡。梁万年的建议，重点在于“分阶段”抗疫，策略要因应疫情不同阶段而变，但总目标仍是动态清零。新冠病毒广泛扩散，即使疫情回落，社区仍会有很多隐形传播链，全民强检是有效清零工具，也是疫情进入下降轨中后段时，加快结束疫情的手段，要做的事，相信还是会做。优先“三减”也好，全民强检也好，全都需要强而有力的统筹协调，特区政府做得好不好，将大大影响出来的结果。特区政府应对第五波疫情，表现不忍卒睹，领导力、指挥力、执行力不足，表露无遗，根本做不到早发现、早隔离、早治疗，政府不同部门协调不足，推动疫苗通行证又瞻前顾后，一再错过适当行动时机。倘若政府表现依然故我，香港有可能要为抗疫失败，付上更沉重代价。