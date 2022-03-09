韩国大选 选民“两差取其轻”

来源：明报

明报特约记者许东爀、明报国际组

韩国今日（9日）举行总统大选，两大热门分别是代表最大在野国民力量党的前检察总长尹锡悦，以及执政共同民主党的前任京畿道知事李在明，选前最后民调显示两人支持度皆约四成。但无论是尹锡悦抑或李在明，自展开竞选活动以来都不时爆出丑闻或争议，加上缺乏确切可行的政纲，不少选民感觉厌烦疲累，令这场总统之争成为韩国选民口中的“历来最无好感大选”。

这届大选的最低投票年龄由20岁降至18岁，上周五、六的提前投票，录得这制度2014年实施以来最高的36.93%投票率，而且不像以往是青年选民居多，这届亦多了长者选民提前投票。有分析认为提前投票录新高，只是出于选民担心支持的候选人落后，以及忧虑在新冠疫情下大选日到票站投票易受感染。另有分析因应提前投票率高，估计总投票率有望突破八成，情况将对李在明有利。

投票会在朝六晚六举行，预计选举日晚上将有初步结果。总统候选人虽有14人，但基本上只是尹锡悦和李在明之争，许多选民抱怨没好选择，批评两大热门丑闻争议缠身，慨叹这是“历来最无好感大选”。第三势力国民之党的安哲秀上周退选，改为支持尹锡悦，但他仍在投票名单，其支持者也未必“过户”到尹，未必对选举形势带来巨大影响。

文在寅施政失误左右选情

上届大选于5年前举行，当时背景是总统朴槿惠爆出亲信崔顺实干预国政的丑闻，被弹劾提前下台，结果共同民主党的文在寅以破纪录的逾557万票领先优势入主青瓦台。此后，保守派阵营随着朴槿惠被逐出党而分散，无人能独挑大梁，进步派则有首尔市长朴元淳和忠清南道知事安熙正两名共同民主党的政治明星押阵，外界原以为进步派政权有望延续。

不过，朴元淳、安熙正以至釜山市长吴巨敦先后爆出性丑闻，朴元淳自杀，安、吴入狱，重创进步派声势。文在寅施政也频见失误，屡有官员因负面问题落马，令其支持度由上任初期的逾80%，跌至去年5月的不足三成，到上周才回升至16个月高位的45%。

文在寅施政失误的最大影响，是造就尹锡悦成为保守派总统候选人。尹锡悦因主理朴槿惠亲信干政案而声名大噪，获文在寅提拔为检察总长，但文在寅政府推动的司法改革最终演变成法务部和检察机关的“法检之争”，最终尹挟高民望辞职，获保守派延揽，以政治素人姿态角逐总统。共同民主党最终由曾任城南市长和京畿道知事的李在明出选。

政纲被指不实际 互揭疤同失分

然而，尹锡悦和李在明的良好形象迅速破灭，诸如房屋等民生关切议题的政纲都被质疑民粹而不切实际，更在韩国选民重视的政客道德问题上失分连连，两大阵营选举期间互揭疮疤，反令两名候选人形象插水，形成“斗差”局面。34岁朴姓的小商店老板说：“本来应该拣对我的生活最有助益的候选人，但如今是挑‘哪一个不那么不堪’。”