后后冷战 中美的抉择时刻

来源：中时电子报

旺报社评

俄罗斯进攻乌克兰，以美国为首的西方国家虽未出兵，但对俄国展开严厉的金融与经济制裁，不论最终谁输谁赢，历史已翻到新的一页，美国所缔造的后冷战和平已一去不复返，人类历史又来到新的转折点。新冠疫情才露出曙光，战事再起，世道不宁，美国能否继续维持超强地位，备受质疑。

考验中美两强领导人智慧

50年前美苏冷战方殷，《上海公报》开启中美合作新页，共同遏制苏联，20年后苏联解体冷战结束。如今面对俄国莽撞的行为，国际秩序受到挑战，中美再度来到新的历史抉择时刻，是要中俄结盟，与美国进入“新冷战”；还是中美再度携手，稳定现有国际体系，共同处理人类面对的安全、环境、疫病等等重大挑战。50年前的毛泽东、周恩来以及尼逊、基辛格高瞻远瞩的格局与眼光，能否再现，这将是对现任中美两强领导人智慧的一大挑战。

1991年苏联解体，冷战结束，美国成全球唯一超强，历史进入后冷战时期，但美国因“911恐攻事件”而陷入20年反恐战争，加上国内政经体制无法处理全球化所带来的挑战，内部撕裂，国力明显衰退。俄罗斯在前苏联瓦解后，面对西方的背信弃义，违背当初北约不东扩的承诺，反而步步进逼，早已心生不满，与美国的矛盾越来越深。政治强人普京终于出兵乌克兰，这场战争是否会如拜登所担忧，恶化到第三次世界大战，尚未可知，但后冷战的承平时代已彻底结束。地缘政治极不稳定，大小国家竞相争夺权力，群雄并起，冲突不断。

21世纪中国国力崛起后，美国开始改变对中政策，定位为战略竞争关系，许多评论认为，美中将形成“新冷战”格局。2月初普京与习近平会面后，中俄高调公布联合声明，定位两国“背靠背关系”，俄罗斯随即大胆出兵乌克兰，更让人认为东西方进入“新冷战”在所难免。

不过在全球化时代，各国经济相互依赖十分紧密，尤其中国，作为世界大多数国家最大经贸伙伴，坠入旧冷战的二元经济体系绝非中国所乐见。冷战时代的资本主义与共产主义、民主与专制意识形态斗争，早已模糊，且中国从来没有称霸的基因，更未如苏联将周边国家纳为“卫星国家”，始终认为稳定的国际发展环境才是中华民族复兴的土壤。与俄罗斯的“背靠背关系”，与其说是与西方进行“新冷战”，不如说是面对美国日益进逼的印太围堵战略的反应与自保，看不出北京有与美国进行“新冷战”的意图和需要。

重温上海公报气度与眼光

美国也有人认为以冷战格局面对中美竞争不但没有必要，而且对美国不利。哈佛大学甘乃迪学院院长、前美国国防部副部长奈伊在《纽约时报》撰文表示，愈来愈多的华盛顿政界人士和决策者认为美中关系是一场冷战，这对历史不利、对政治不利、对美国的未来也不利。

美国如果执意与中国和俄罗斯进行新冷战，将面对双线作战的困扰，美国前驻北约大使达尔得投书《外交事务》期刊指出，俄罗斯在欧洲已经成为立即明显的威胁，美国必须回应，同时与中国竞争恐怕力有未逮，盟友也未必有意愿和能力加入对抗中国的行列。美国国家安全委员会印太事务协调官坎贝尔2月28日出席美国智库“德国马歇尔基金会”举办的研讨活动。在谈及美国是否能同时关注欧亚两地事态发展时也称，“这很困难、（代价）很高昂”，但他认为这是必要的。

随着俄乌战事升高，美国再度面临战略选择，是要将中国推往俄罗斯，让自己在三国关系中处于不利位置，促成中、俄、伊朗陆权国家大团结，还是记取前人智慧与中国合作，共同遏制俄罗斯？而中国与俄罗斯的“背靠背关系”，究竟局限于经济与科技上的合作，或深化为地缘战略上的合作，也需要作出选择。

中国对联合国安理会及大会有关谴责俄罗斯的提案，都投下弃权票，代表中国并未一面倒支持俄国。面对历史抉择时刻，中美两国若能重温50年前《上海公报》恢宏的气度与历史的眼光，做出正确决定，后后冷战时代的国际秩序应能维系。