俄乌局势下 中国难逃输入性通胀风险

来源：路透社

作者：许菁

俄乌冲突带来的通胀压力尚未明显体现在中国2月通胀数据中，CPI同比增速持稳、PPI同比仍在回落通道。不过，俄乌局势持续带来的全球原油和大宗商品价格上涨，中国料难逃输入性通胀风险，分析人士预计，短期内中国CPI和PPI料呈向上趋势。

他们认为，随着全球通胀升温、发达国家宽松政策退出等多重因素影响下，输入性通胀及供给端扰动将令中国通胀有所升温，也对完成3%的目标带来些许难度，不过预计到下半年通胀势头有所回落，全年目标大概率可以完成，亦不会直接对中国央行货币政策构成影响。

“全球通胀形势再度恶化，原油及基础原材料价格包括粮食价格大幅上升，将对中国通胀形势构成严峻冲击。”方正中期期货金融衍生品研究员彭博称。

俄乌局势目前并不明朗，对于后期通胀将构成负面冲击，他并预计，今年上半年CPI和PPI恐将处在高位，下半年通胀受基数效应影响以及经济下行影响将有所回落。

CapitalEconomics（凯投宏观）也指出，近期内通货膨胀将进一步加剧。俄乌战争后全球大宗商品价格的飙升，将对3月份的数据产生更为明显的影响。中国2月通胀已经有所上升，尽管这被基数效应有所掩盖，不过这不会对中国货币政策产生直接影响。“我们正在考虑进一步上调通胀预期。”

中国国家统计局周三公布，2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅持稳于0.9%，与路透调查预估中值一致；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨8.8%，略高于路透调查预估中值8.7%，升幅为八个月新低。

2月CPI环比上涨0.6%，路透调查预估中值为升0.3%；PPI环比上涨0.5%。2月扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.1%，上月涨幅为1.2%。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟解读称，2月CPI受春节因素和国际能源价格波动等共同影响，从同比看，食品价格下降3.9%，影响CPI下降约0.76个百分点，其中猪肉价格下降42.5%，降幅比上月扩大0.9个百分点；非食品价格上涨2.1%，影响CPI涨约1.68个百分点，其中汽油和柴油价格分别上涨23.9%和26.3%，涨幅比上月均有扩大。

中国民生银行研究院宏观分析师应习文认为，在保障粮食、能源安全的政策支持下，中国国内通胀预期属于小幅抬升，暂不对货币政策稳增长形成太大的掣肘。“不过昨晚央行宣布1万亿利润上缴后，近期降准必要性下降。”

中国央行周二晚表示，按照中央经济工作会议精神和政府工作报告的部署，为增强可用财力，今年依法向中央财政上缴结存利润，总额超过1万亿元人民币，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生。

通胀数据对中国债市影响不大，中国银行间债市周三早盘主要现券收益率悉数上行，其中三年和五年利率债升幅居前；金融期货交易所各期限国债期货主力合约亦普跌，与银行间市场不同的是10年品种跌幅暂时居前。

3%的目标有难度？

俄乌局势持续紧张，地缘政治风险带来的国际市场原油及天然气等能源、粮食价格大幅上涨的风险加剧，输入性通胀成为摆在眼前的现实问题。分析师们认为，今年中国政府制定的“居民消费价格涨幅3%左右”目标，可能会面临一定困难，但总体仍能完成。

“CPI见底了，按照CPI的走势，今年能不能保住3%或许面临困难，毕竟未来价格上升是大概率事件。”德国商业银行亚洲高级经济学家周浩称。

中国国际经济交流中心分析师张永军分析，在国际涨价一片的大背景下，中国也难独善其身，不过，今年确定的CPI目标3%实现应该问题不大，中国货币政策操作力度和空间应该更大。

猪肉价格的回升及上游能源价格的传导，将使CPI通胀率在2022年下半年有所抬升。瑞银亚洲经济研究主管汪涛表示，目前的能源价格上涨令中国CPI有上行的压力，但影响短暂，并不太影响核心的通胀，不会对中国央行货币政策产生影响。

中国十三届全国人大五次会议3月5日在北京开幕，会上发布的政府工作报告显示，中国在2022年经济社会发展主要预期目标中，将国内生产总值增长目标设为5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；要加大稳健的货币政策实施力度，为实体经济提供更有力支持。

中国国家发展改革委副主任胡祖才表示，会全力做好大宗商品保供稳价工作，将紧盯重点大宗商品市场供需和价格走势，加强监测分析研判，保持市场监管高压态势；今年3%左右的通胀预期目标“是可以实现的”。

PPI回落趋势放缓

2月PPI涨幅仍在下行通道，不过，原油价格大幅飙升和稳增长背景对PPI形成较强支撑，回落幅度正在放缓。

交通银行金融研究中心测算，目前俄乌冲突对中国PPI的影响幅度小于0.2%；若冲突持续升级、规模扩大，引发全球能源、大宗商品及粮食价格持续超预期上涨，预计影响幅度可能超过2%。

“外部因素导致的能源价格持续走高和内部房地产回暖导致的黑色金属价格卷土重来，都将减缓PPI回落的速度，今年似乎滞胀的风险更大了，特别是上半年。”中原银行首席经济学家王军称，2月PPI符合预期，继续在高位钝化。

在庞溟看来，未来PPI的最大不确定性依然来自油价和大宗商品价格。PPI同比在二季度起有可能反弹，个别月份可能突破10%，CPI同比从下半年开始也将加速攀升，个别月份可能突破3%。

统计局数据显示，2月PPI同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为8.4个百分点，新涨价影响约为0.4个百分点。主要行业中，价格涨幅回落的有：煤炭开采和洗选业上涨45.4%，回落5.9个百分点；化学原料和化学制品制造业上涨19.7%，回落1.3个百分点；

石油和天然气开采业上涨41.9%，扩大3.7个百分点；有色金属冶炼和压延加工业上涨20.4%，扩大0.6个百分点；电力热力生产和供应业上涨8.5%，扩大0.8个百分点。