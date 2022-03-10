欧洲学懂与俄相处 政治理想也要务实

来源：香港01

作者：倪文迪

中国国家主席习近平于周二（8日）下午与法国总统马克龙及德国总理朔尔茨进行三方会谈，讨论乌克兰危机、中欧关係和伊朗核问题等问题。这也是朔尔茨接任总理后第一次中法德三方进行面对面的视像会谈。

习近平在谈及乌克兰局势时，表示对欧洲大陆重燃战火深感痛惜，及愿向乌克兰进一步提供人道主义物资援助。他亦对法德两国在俄罗斯及乌克兰之间斡旋的努力表示赞赏，强调制裁不利于世界经济，认为欧洲应该从自己的利益出发，为欧洲的持久安全着想。习近平的呼吁是希望欧洲各国能从乌克兰危机中醒悟过来，放下冷战意识形态的思想并接受现实政治。至于欧洲到底能否走出战争的阴影，避免新冷战的形成，最终得看欧洲国家的领导人是否具备冷静的思维。

如何达到持久的和平？

乌克兰危机中受伤最严重的是乌俄两个“当事人”，其次便是欧洲，所以欧洲应比中美等更想尽快解决问题。但美国提倡的经济制裁或是对乌克兰提供武器，根本不会解决问题。制裁如果能解决问题，朝鲜、伊朗、委内瑞亚等问题早就解决。而在俄罗斯早已警告任何人插手都会报复并提升核武战略威胁的时候，对乌克兰提供武器更是火上浇油。

乌克兰可能比俄军当初想像的强悍，但要抵抗俄军它必然会付上沉重的人命伤亡。而且克里米亚以及顿巴斯被俄罗斯控制的现实，也不是乌克兰能独力改变。战火不知何时平息，不过这样的冲突显然不是习近平所提到的长久和平。欧洲国家若无法明白冷战思维及美国主导北约对于欧洲和平的潜在危机，不懂得尊重俄罗斯的安全诉求，恐怕将换来更多的冲突，而非长久和平。

一些欧洲领导人开始清醒

随着战事发展，部分欧洲领导人开始明白冷战意识形态对和平没有帮助。马克龙在周一（7日）竞选时便表示要尊重每国人民，而“俄罗斯和俄罗斯人民也应该受到尊重。如果俄罗斯不在我们这个大陆（欧洲）宏伟和平架构（当中），就不会有持久的和平”。这反映了他放下了“普京是控制人民独裁者”，并将“普京”与“俄罗斯人民”割裂这套西方常用的论述，承认俄罗斯人民也有安全诉求。更重要的是，他知道如果欧洲的安全不包含俄罗斯在内，这份不满最终会产生战争；任何安全协议在不照顾俄罗斯这个核大国的安全下，只会变成“战争挑衅”。