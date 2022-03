欧美“卸泽” 泽伦斯基已对北约死心

来源:台湾《联合报》

主笔室快评

乌克兰总统泽伦斯基接受美国媒体访问时说,了解到北约不准备接受乌克兰后,“很久前就对这问题冷静下来了”。开战前,泽氏才对德国总理强调入北约决心不变,此刻他说的“很久以前”是何时?他抱怨北约害怕有争议的事,害怕与俄罗斯冲突;原来是因北约不出兵,乌国独自抗俄,眼见山河破碎,人民死伤流离,他才冷静放下。

泽氏还对美媒说,愿在乌东分离领土问题上妥协,希望与俄国对话,讨论分离区中希望作乌克兰国民的人如何安身立命。这段访谈是泽氏近来最明确回应普京条件的说法,也许让他清醒的是英国与美国的“卸泽”。

访谈前几个小时,他对英国下院视频演讲,慷慨激昂说“不惜一切为领土奋战到最后一刻”,他引用邱吉尔二战演说,换得英国人掌声与热泪,又用莎翁名句“To be or not to be, that is the question”,争取英国重视乌克兰存亡。

但借用英国名人的话并未打动首相约翰逊,他只承诺继续人道援助、军事支持乌克兰和制裁俄罗斯,就是不肯表态支持设置禁航区,阻挡俄国空军来犯。北约拒设禁航区,避免卷入战争,约翰逊也很怕被普京暴打。先前五角大厦协调波兰转交米格战机给乌国升空打怪,双方互丢皮球几天,就是怕被俄国视同宣战信号。

泽伦斯基这十多天应该看清很多现实。开战之初,美国摇旗呐喊力挺到底,媒体将他捧成东欧战神,英勇不屈,但随着普京杀红眼,放话“再抵抗就会亡国”,布林肯秘访波兰、乌西后,释出“有流亡政府备案”,CNN的泽氏神话也出现变音,专文批评他“英雄主义正在闯越西方红线”,质疑他正与西方的“谨慎至上”愿望背离,莽撞触碰三次大战危机。

乌国人民的血让欧美政客承受道德压力,拒绝参战前提下,只能加大经济制裁,但杀敌一千,自伤已不止八百。美国的金融及贸易制裁,有如海啸般,重创俄国后,正往欧美市场逆袭,激起巨浪势必冲击全球其他市场,更别说推升通膨,伤及基层民生。从原油、大宗物资、股市乃至生产链、粮食供应等蝴蝶效应,已可见山雨欲来,当初滋养乌国民粹的欧美政客,已面临如何停损自保的关键时刻。

泽伦斯基付出一个国家的代价,看清无缘北约,他在美媒专访除对普京释出妥协讯号,还点名拜登要为止战作更多,“我们先遭殃,接下来就是你们”。他仍在两边喊价,但拜登与普京谁会为乌克兰让步呢?