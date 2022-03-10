欧洲乱局 中国的二次历史机遇

来源：中时电子报

旺报社评

乌克兰危机日益紧迫，习近平8日与法国总统马克龙、德国总理朔尔茨进行视讯峰会，宣示愿与法、德及欧盟保持沟通协调，对乌克兰问题发挥积极作用。这是中国最高领导人首次对俄乌战争表态，未来北京将扮演何种角色以及介入程度有待观察，但我们乐见任何有利欧洲和平与秩序恢复的努力。

获得与美竞争地缘利益

2014年美国因克里米亚对俄国实施制裁，促使莫斯科转向北京取暖，随着美国对中国大陆遏制力度的加大也促成中俄两国结盟关系快速升温。北京冬奥期间，两国元首签订多项协议并发表共同声明，宣示两国“背靠背关系”没有禁区，没有封顶，攀登新的高度。因而引起推论，认为普丁的军事行动受到北京的支持或至少默许。

但是北京与乌克兰的关系也十分密切，乌克兰是中国“一带一路”倡议中的重要伙伴，中国国有企业在乌克兰有大量投资，中国还是乌克兰的重要贸易伙伴，乌克兰每年向中国出口大量的农粮产品。

更重要的是俄罗斯进军乌克兰，挑战了北京一直以来强调尊重领土主权完整的外交原则。一方是战略盟友，一方是外交原则与国际规范，让北京一度陷入两难。

但是随着战事延长，俄乌战争可能会演变为城市攻坚拉锯战，西方国家军援挹注下，战争将持续一段时间，可以预见双方的大量伤亡。在西方媒体的宣传战下，人道危机的压力迟早会烧到北京。西方政客刻意将台湾与乌克兰连结，也会为台海安全平添变数，经济制裁造成能源与粮食价格高涨，也会冲击大陆经济的稳定。不管愿不愿意，北京很难再作壁上观。

追究历史，北约的冷战思维是造成这场战事的重要原因，对于俄罗斯的安全诉求长期置之不理，连番东扩导致莫斯科不得不挺而走险。国际现实主义大师米尔斯海默接受《纽约客》杂志专访时就表示，他仍然坚持2014年爆发克里米亚危机时的观点，认为基于大国地缘政治的现实，北约不断东扩轻忽俄罗斯的安全诉求与警示，乌克兰的悲剧，北约与美国都有责任，美国和北约应承诺，一定期间内不会把乌克兰纳入北约，换取俄罗斯撤军。

建立与欧战略伙伴关系

进入后后冷战时代，以北京今天的实力，大可从世界格局与人道高度出发，找到合适的切入点。随着战事的延长，普京政府固然受挫，对拜登政府而言，也是弊多于利，民调不但不见起色，反而因为通膨恶化来到新低。国际社会对于美国煽风点火不愿善后的作法不满，也让美国失去威信。美国国务卿布林肯近来多次致电王毅，显示美国骑虎难下的尴尬处境。

欧盟更是这场冲突的大输家，战事方起固然可以激起一时的同仇敌忾与道德冲动，但是伴随而来的难民危机与能源价格高涨，会让高度依赖俄国提供能源的欧洲国家吃不消，如果战事扩大更难保不会被迫卷入战争。欧盟希望快点结束这场噩梦，于是才有8日的中、法、德三国领袖的视讯峰会。

对中国而言，适时出手协助欧盟处理乌克兰危机，将有助于降低欧盟与中国之间因新疆人权及台湾问题而形成的僵局。欧盟预定4月1日与中国举行峰会，若能顺利举行并取得共识，让《中欧全面投资协定》批准生效，并建立双方战略、经贸、绿色、数位、人文等领域的高层对话机制，确立中国与欧洲的战略伙伴关系，欧洲得以长驱直入中国市场，中国则可以获得与美国竞争的地缘政治利益。

俄乌战争宣告后冷战时代的结束，世界将进入不稳定的后后冷战时代，但稳定的国际环境对中华民族的复兴有利。中美竞争是结构性的，双方都有做长期竞争的打算，短时间之内不会改变。俄国莽撞的行为已严重破坏了欧俄与美俄的关系。美国势必要腾出手来控制欧洲危机，难免连带影响对中政策。北京若能以超然的第三方介入调停，并取得成果，不但可以挽救生灵化解人道危机，更有可能为自己创造第二次和平发展的历史机遇。