乌克兰战场受挫 普京会否按下核按钮？

来源：美国之音

作者：薛小山

俄罗斯入侵乌克兰战争已经持续两个星期，美国情报官员周二（3月8日）表示，俄罗斯总统普京在军事进展不利和制裁压力下，可能加大对乌克兰的袭击，但美方还未看到俄罗斯的核态势有不寻常变化。多位核专家表示，普京发动核攻击的可能性较低，但几率仍然存在，美国需要重新评估核战略，做好准备。

美国国家情报总监海恩斯周二在众议院一场有关全球威胁的听证会上说，俄乌局势存在“意外升级”的可能性。美方还未观察到俄罗斯的核态势有超出以往国际危机期间所发现的变化，会继续监控对方的机动导弹、战略轰炸机和导弹潜艇。

“我们的分析评估认为，普京不太可能被这种挫折吓倒，反而可能升级。” 海恩斯说。

普京肆意亮核武 世界大战已近？

2月27日，普京宣布该国核威慑力量进入高度戒备状态，引发全球关注。普京是否会在常规战失败后诉诸核武器，仍不明朗。然而，包括美国在内多个国家在做好应对准备。

据《金融时报》报道，自俄罗斯入侵乌克兰以来，美国核指挥和控制网络的关键组成E-6飞机的飞行次数增加，不过美国军方不愿就此评论。此外，法国也增派第二艘核动力潜艇出海，这是法国自1997年后首次同时部署两艘核潜艇到海上。

另有媒体报道，澳大利亚宣布将在其东海岸建立新的潜艇基地，以容纳未来的核动力潜艇。

自1962年的古巴导弹危机后，美俄领导人对涉及核武器的措辞相对谨慎。但普京在2014年吞并克里米亚时，也曾提出动用核武的可能性。

美国国安会前资深官员菲奥娜·希尔（Fiona Hill）日前表示，普京会使用核武器，他已多次使用武器级放射性核物质进行跨境暗杀，造成扩散性核污染。希尔认为，第三次世界大战已经来临。

乔治城大学国际关系教授、美国国防部前核威慑政策顾问克鲁尼格（Matthew Kroenig）表示，普京诉诸核武的可能性非常低，但是当他感到将在乌克兰战败、统治权不保之时，可能会发动战术核武器进攻。

“极端的情况下，一个核弹头就能摧毁一个乌克兰城市。即使到不了这种摧毁级别，俄罗斯有更多（杀伤力）有限的选项，包括核武器演示、战术性核弹药，比如地对空导弹。这是俄罗斯‘以战迫和’（escalate-to-deescalate）策略的一部分，在冲突早期威胁使用或者使用核武器，以削弱对手继续战斗的政治意志。”

依据普林斯顿大学的科学与全球安全（SGS）项目所进行的模拟，俄罗斯和北约发生核战后，几个小时内就会有超过9000万人伤亡。

俄乌战争为美国核战略带来警示

在普京发出核威胁后，美国并未提高核武戒备等级，并在上周三推迟了原定的民兵三型（Minuteman III）洲际弹道导弹(ICBM)试射计划。

“美国没有对普京的核恐吓过度反应，这是对的，我们不应屈服于普京的勒索。但是美国和北约应该采取行动，遏制俄罗斯对乌克兰的核攻击。我们不一定要将核威慑延伸到基辅，但是应该让普京明白，如果他在七十五年以来第一次使用核武器，美国和盟友会向俄罗斯施加重大的、额外的成本。美国要加强核态势，包括将更多的核力量在欧洲进行前进部署（forward-deploying）。” 克鲁尼格说。

据美媒Politico报道，俄乌战争爆发后，原定于2月颁布、以中国为中心的《国家安全战略》被重新讨论和延迟发表，其中包含2022年的美国《核态势评估》（Nuclear Posture Review）。

去年3月出台的美国国家安全战略临时战略方针曾指出，美国要采取措施减少核武器在国安战略中的作用，同时确保战略威慑仍然安全有效。

美国传统基金会核威慑和导弹防御政策分析师帕蒂-简·盖勒（Patty-Jane Geller）表示，俄乌战争应该对美国的核战略制定起到警钟作用。

“美国人通常将核战争看作冷战遗迹。我们认为核战争永远不会赢，也不应该打。但是俄罗斯将核武器纳入战争理论，并认为核武器是很有用的。”

盖勒表示，核战争是21世纪的重大议题。2010年奥巴马政府的《核态势评估》不再将俄罗斯视为敌人，但是安全环境已经变了。盖勒指出，中国也成为美国需要威慑的拥核国。拜登政府的《核态势评估》不应减少核武器的角色，而是截然相反，以应对不断上升的威胁。

克鲁尼格在五角大楼任职期间曾对2018年的美国《核态势评估》做出主要贡献。

他建议，2022年拜登政府的《核态势评估》应该将乌克兰危机的核性质列入考虑。

“首先，美国应对何时使用核武器保持模糊政策，并且承认目前美俄之间的非战略核力量的不平衡状态是不可持续的。美国需要发展自己的非战略核选项，并且重新考虑目前战略核弹头的上限。”克鲁尼格说。

据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的统计，截至2021年1月，俄罗斯拥有核弹头6255枚，超过美国的5550枚。中国有350枚，但是在快速扩张核武库。

2021年续签的《新削减战略武器条约》(New START)是目前对美俄核武器数量和类型的唯一限制条约，两国最多只能保有1550枚核弹头，但并未限制战术核武器。

根据盖勒的研究，两国的核力量在一些领域存在不小的差距。俄罗斯和美国拥有的非战略核武器的比例是10比1；俄罗斯不断研发包括核动力巡航导弹、超音速核武器在内的新型军备；俄罗斯近九成的核力量完成现代化，美国还在依赖冷战时期的老旧装备。

美国需加速核武现代化及核威慑力

美国核力量重要负责人、美军战略司令部司令查尔斯·理查德（Charles Richard）星期二在参议院的一场听证会上表示，中俄两国的核能力和威胁是前所未见的。

“今天，我们面临着两个具有核能力的国家，（中俄）他们有能力在任何时候，在全球任何领域，使用任何国家权力工具单方面将暴力升级到任何程度。这是美国历史上前所未有的局面。” 理查德说。

理查德表示，美国需要对核威慑构成的一体化威慑（integrated deterrence）支柱，核三位一体（nuclear triad）、核指挥、控制与通信体系(NC3)、核武器综合体和配套基础设施进行现代化。

“我们必须能起到威慑作用，必须要思考对方的决策计算，以及美国如何做，才能让他们止步说，‘今天不行’。”理查德说。

克鲁尼格表示，中俄这两个拥有核武器的修正主义独裁国家是美国下个世纪的最大挑战。美国应该提高国防支出，目前的数额远远低于冷战巅峰时期的比例；加强和盟友融合军力，在亚欧盟国之间勾画出清晰的劳动分工，盟国本身也应提高保卫自由世界的国防支出；美国需更加依赖核武器，用之威慑、必要时阻挠中俄对盟友的侵略。

如果习近平模仿普京的核恐吓手法、对台湾打出核武牌，克鲁尼格建议，“美国应该考虑阐明保卫台湾免遭中国入侵的承诺。这包括阐明美国考虑使用核武器来击败中国侵略的可能性。”

盖勒则表示，美国不一定要改变对台战略模糊的立场，但可以在台海冲突爆发前预先在印太区域部署核武器，比如海上发射的核巡航导弹，加强在该区域的核威慑能力。