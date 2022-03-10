重大事故频传 台电及台铁的问题应当共同检讨

来源：自由时报

作者：邱志伟

2018年台铁发生普悠玛号列车翻覆、2021年4月台铁又发生太鲁阁号出轨事故，短短几年内就累积了67死、460伤的重大意外。同样的，台电公司更一年之内，发生三起大停电事故，造成的经济损失难以估计，受波及用户则达100万以上。两起事件乍看独立，但其实都是百年老店，负责台湾重要产业，却失灵频传，酿成大祸。台电及台铁的检讨，必须要摆在一起相互检视，台铁若公司化后却只成另一个台电，对于原欲解决之问题，恐于事无补。

台湾经济部日前公布了“303停电事故检讨报告”，内容提到电网配置以及人为操作疏失等问题，甚至抱怨了电价长期低迷等问题，但这都只是技术层面的问题。台电公司需要正视的，应该是体质问题，为何台电的管理松散，一点小的人为疏失可以酿成大祸。无论如何，台电都是一间公司，并不是政府单位，既然是公司就要注意企业文化，不可推诿卸责。

台电经过这三次的重大意外，对于一间本业就是电的公司来讲，基本业务应当是根本。若输电都无法做好，这不单只是对自己的事业难交代，对客户，也就是全民都无法面对，这要如何让台湾人对这家公司有信心。

先前曾呼吁交由行政院成立的台电总体检小组，务必要将企业经营的概念输入进去，若层级不够，必要时提昇至总统“国安层级”亲自主持，都可以理解。一间公司好，绝不是只有台电报告所称的亏损问题，更牵涉台湾人对这间公司的信誉问题。

若一间好的公司，供电稳定，品质优异，纵算需要添购机具而适度调整价格，全民也会接受。反之，以台电当前的表现，若要调涨电价，即可宣称品质改善，恐怕全民都很难接受。

至于为何台铁问题应该要跟台电一同检视，那就是这两家未来若都属于公司，且所承担业务并无同业竞争问题，皆为“国家授权”之特许事业，那体质文化就会相当关键。台湾同样有表现优异的国营事业，或是官股占多处的企业，但台电的案例，恐难称是好的公司。目前台铁公司化的问题，多数人集中在员工组成、负债亏损认列问题，却少有人将台铁未来的走向，企业目标为何，订出标准。

因此建议，未来台电公司应当适度纳入民间的力量，让台电的整体营运情形作出调整，必要时向国外经验取经，聘用跨国的专业小组给建议也可以。不要见树不见林，只聚焦技术层面，却常流于东墙补西墙，疲于奔命，出事就下台卸责，这只是恶性循环。至于，台铁公司的未来，务必须将企业品质概念导入，要期许自己成为“一流的运输事业”，要跟高铁品质竞争，以此自勉。期望未来两家公司，都能脱胎换骨，走出过往的阴霾，重建台湾人信心。