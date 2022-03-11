尹锡悦将加入抗中队伍吗

来源：中时新闻网

作者：何思慎

3月9日，20届韩国总统大选，台面上虽多达12人参选，但最后为执政的共同民主党主帅李在明与国民力量党提名的尹锡悦捉对厮杀。在开票过程中，两人的票数一路紧咬，最后尹锡悦以不到1%的票差胜出，在选战最后弃选表态支持尹锡悦的安哲秀，继上次选举再度扮演造王者的角色，而李在明饮恨败北，但表现民主风度，承认败选，选后的韩国未出现选举争议。

检察总长出身的尹锡悦为政治素人，从宣布参选到成功挑战执政党仅短短八个月，虽不易，但称不上在韩国社会掀起“尹锡悦旋风”。因李在明与尹锡悦的支持度在伯仲之间，囿于泾渭分明的民意，尹锡悦难以展现强势领导。

此外，此次韩国大选堪称史上最负面的选举，选战中，朝野双方阵营接连爆出丑闻。尹锡悦所形塑的司法铁汉形象因妻子金建熙的学历造假与施压、利诱媒体蒙上阴影。韩媒的出口民调显示，49.3%选民对支持的候选人“不太满意”，“感到满意”的选民占47.6%。韩国选民在对朝野候选人皆不满意中，选出较不讨厌的对象，可预见5月10日上任后的尹锡悦将面对民意严厉的考验，且出身名门的尹锡悦如何接地气，展现铁汉柔情，也为决定尹锡悦支持率的高低。

韩国总统任期五年，虽无法连任，但执政党通常可连续执政一次。共同民主党此次争取再续政权失败，也受冠病疫情影响，犹似美国前总统特朗普连任失利一般。决定韩国总统最后胜负的基本上为韩国选民所在意的内政，特别是年轻人最为不满的就业状况差、薪资追不上高房价的问题。当然，疫情全境扩散也成压跨共同民主党政权的最后一根稻草。

矢言废掉“妇女家庭部”的尹锡悦在选举的终盘战，将选战带到性别议题，但不是台湾近年政治中热议的同婚，而聚焦在青壮年男性面临两年兵役与就业、生活压力问题，但男性选民的政治参与热度高过女性，最终尹锡悦未因妇女选票的流失而居劣势，从选举的结果来看，尹锡悦阵营的选票精算略胜一筹，“厌女青年”助势将尹锡悦送进青瓦台。

韩国选民虽聚焦在内政上，决定了未来的青瓦台主人，但国际社会关心的是尹锡悦的外交政策如何调整，保守派归位将翻转革新派的文在寅所持的对北怀柔政策，而在美中对抗中，尹锡悦在选举中也旗帜鲜明地挺美及重视美日同盟。

但民进党政府不必以自己想像韩国，认为在“抗中”队伍中，见到韩国起义来归，而日本也不能对日韩关系乐观以对，在历史认识问题中，逼韩国就范。对美外交虽为尹锡悦的起手式，在5月下旬，尹锡悦即可能迎接到访的美国总统拜登，成为韩国史上就任后最快实现美韩峰会的总统，但如何妥善处理棘手的萨德系统（THAAD）问题，将左右韩国与中国及俄罗斯的关系，更牵动朝核情势的良窳。

在俄乌冲突难解之际，东亚生波恐非拜登所设想的美国印太战略。缺乏国际政治历练的尹锡悦将面临困难的外交挑战与抉择。