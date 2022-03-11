A股外资落跑本土投资者欲抄底

来源：路透社

作者：刘珞焱, 崔珠珠

在持续的地缘冲突刺激下，全球股市进入剧烈动荡的区间，中国股市亦遭遇显著回撤，沪综指本周一度探至20个月低位。随着近期行情走疲，多家百亿级私募基金旗下有产品跌破预警线，投资情绪较为低迷，地缘冲突和通胀的忧虑令部分市场参与者降低仓位进入防御态势。

沪综指本周前三天连续急挫，累计最大跌幅达8.7%，今日该指数开盘即跳升1.7%，并一度扩大涨幅至2.2%，最终收高1.2%，终结了六连跌走势；沪深300指数.CSI300昨日一度暴挫4.6%，至20个月低位，当日尾盘大幅拉升，今日再度收高1.6%。

近日管理规模超百亿元人民币的私募基金石锋资产旗下有产品净值跌破预警线。对此，石峰资产方面表示，出于风控某些产品的仓位已经下降到两三成左右。

石峰资产称，降仓位主要是出于风控考虑，要等地缘冲突和大宗商品价格上涨的风险回落了，等确定性比较高，低仓位产品的仓位可能才会加上去。

“后面不会有很大的下行风险，因为国内的情况我们还是比较乐观的，不管是宏观的流动性，还是说我们持有公司的基本面，“石峰资产在回应对于后市的看法时表示。

此外根据路透看到的一份公告，近期另一家百亿级私募敦和资管旗下系统化多策略联接6号私募基金已经触及预警线0.75元，但尚未触及止损线。

敦和资管在公告中表示，基金份额净值近期可能在预警线上下波动，有可能多次触及预警线，将继续严格依据基金合同约定的预警机制执行风险管理。

宁水资本研究员沈声才表示，近期市场出现踩踏风险，更多是出于投资者的恐慌心态，地缘政治动荡、大宗商品上涨、外资流出等都放大了国内投资者的恐慌情绪，很多有预警线的基金产品在市场大跌之时，只能选择减仓，从而加一步加大了市场的跌幅。

丹羿投资认为，滞胀（高通胀+经济疲弱）的预期升温，是最近市场大跌的最主要因素，但3月以来的快速下跌，让不少股票逐步进入中长期的投资区间。

俄乌冲突带来的通胀压力尚未明显体现在中国2月通胀数据中，CPI同比增速持稳、PPI同比仍在回落通道。不过，俄乌局势持续带来的全球原油和大宗商品价格上涨，中国料难逃输入性通胀风险，分析人士预计，短期内中国CPI和PPI料呈向上趋势。

他们认为，随着全球通胀升温、发达国家宽松政策退出等多重因素影响下，输入性通胀及供给端扰动将令中国通胀有所升温，也对完成3%的目标带来些许难度，不过预计到下半年通胀势头有所回落，全年目标大概率可以完成，亦不会直接对中国央行货币政策构成影响。

瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)近日发表机构观点称，鉴于乌克兰战事引发的高度不确定性，把过去近两年来一直看好的资产类别中的股票下调至中性。

“按照我们的基准情景，股市年内仍有望从当前的水平反弹，但由于局势变数太多，因而对基准情景的信心有所减弱，也相应做出战术性调整，但不代表该资产类别的展望负面。维持对股票中期前景乐观的态度，”CIO表示。

股市持续调整公私募机构压力增大

中国股市开年以来的持续调整令私募基金管理人面临的压力增大。上月知名百亿私募深圳东方港湾董事长但斌在新浪微博发文称，东方港湾的所有产品累计净值在1元人民币以下的管理费都不收，回到1元以上再收。

“这样公司收入会少近1亿元，并会给公司经营带来一些压力，”但斌称。

百亿量化私募赫富投资2月向投资者和代销机构发出公告，称旗下产品“赫富灵活对冲九号A期”的单位净值低于预警线，并向投资人表示歉意，称已于2月8日起将该产品的管理费调整至0，决定该产品未来在没有回到净值1元之前不再收取管理费用。

投资者借道公募基金入场的热情亦大为消退，开始出现一些公募基金产品募集失败的情况，甚至有些股票资产投资占基金资产比例较小的“固收+”基金也未能募集成功。

中国基金业协会最近披露的数据显示，截至今年1月末，公募基金管理规模升至25.87万亿元，再创新高。

但1月的公募股票基金和混合基金规模均出现下降，这与投资者在中国稳增长以及全球央行转鹰的大背景下转向较具防御性的资产以及低估值股票是一致的。

华辉创富投资总经理袁华明认为，地缘冲突的不确定和市场的影响仍然比较大，短期市场会在消息推动下，出现整体宽幅震荡和板块之间涨跌互现局面，多看少动还是较为恰当的投资策略。

北向资金继续流出、本土投资者寻求“抄底”

近期市场的急跌之后，有迹象表明监管层正通过较为“迂回”的措施来稳定市场预期。

继中国股市两大权重股--贵州茅台和中芯国际罕见披露今年前两月经营数据后，又有十余家重点公司密集公布前两月亮丽业绩，官媒亦发声A股短期扰动主要来自外因拖累，中国股市在连续多日急跌后周四早盘全线回暖。

华兴证券（香港）首席经济学家兼首席策略分析师庞溟认为，茅台和中芯国际披露数据有一些“窗口指导“的成分在里面，就像之前的基金自愿增持一样。

针对中国股市近日连续大挫，上海证券报周四发声称，近期全球金融市场面临巨大压力，A股市场也受到一定程度影响。A股短期扰动主要来自外因拖累，中国经济的强大韧性以及基本面优势为市场平稳健康发展提供了坚实基础。

但出于对地缘冲突不确定性以及大国博弈的担忧，北向资金近期加速流出A股。据港交所数据，北向资金今日净卖出33.7亿元人民币A股，过去三日则连续大幅净卖出合计约280亿元A股。

挪威主权财富基金周三宣布将李宁剔除出投资，李宁当日收挫9.4%，领跌在香港上市的中国体育用品股，周四该股逆转早盘升势终挫1.1%，年内跌幅逼近三成。

另有投行指出地缘政治紧张局势或加剧运动品商的成本压力，因其使用石油相关原材料。

但也有一些中国本土投资者在大跌之后看到了加仓的机会。

“坦白说我们也在经历一个新的情况，就跟大家都一样，都是一个不是很好的点。但是有很多人也来加仓，所以还是比较积极，“上海一私募基金经理表示。

华南一私募人士则表示，有时候板块切换也会比较频繁，如果来回的换的话反而还亏得更多。

“虽然这家私募或者公募做得不好，但是投资人会觉得当前也没什么其它可投的，那还是选择持有，就算亏十几、二十个点，也不算特别多，”该人士称。

公募方面，近期多家公募基金放开了大额申购上限。其中明星基金张坤管理的易方达蓝筹精选基金、易方达优质精选基金，从3月9日起均调整在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务金额限制，由1万元提升至5万元。