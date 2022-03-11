韩国变天 牵动各方神经

来源：联合新闻网

作者：李明

韩国第二十届总统大选，最终由“国民力量”尹锡悦以不到25万票、亦即0.8%差距、击败执政的共同民主党候选人李在明。

尹锡悦现年61岁，1994年开始担任检察官，文在寅上任后曾受重用，曾经主导调查前总统李明博和朴槿惠两人贪腐案，不久晋任检察总长。不过他却在2020年与文在寅决裂，被迫辞官，以全力推动政党轮替作为诉求，集结保守势力投入大选。

大选过程中，李在明和尹锡悦都深陷家族成员丑闻，韩国舆论比喻李在明和尹锡悦此番竞选，民众受够扒粪恶行，过程反成比赛民众对谁的反感较多或较少，正是一次“反感总统大选”。

尹锡悦和李在明颁布的“十大政策公约”，重点都在克服Omicron病毒扩散、政府充分供给疫苗、提振经济复苏、恢复资本市场的公正公义、创造就业机会、优化住宅政策、短期内平均国民所得翻倍等等。两人内政差异并不显著、在国防、外交和统一政策则有较大的不同。

尹锡悦主张朝鲜应尽速完成无核化，以达成朝鲜半岛永久和平，并以签订和平条约作优先事项。同时恢复美韩同盟的信赖关系，强力因应朝鲜发射导弹及日后可能再度核子试爆，积极遏止朝鲜军事挑衅。他抨击文在寅政府采取亲中、亲朝鲜的“屈从外交”路线，韩国和美日关系变得疏远，恢复韩国与美日联系是“当务之急”。并称有必要加入美国领导，旨在反中的“五眼联盟”，另建立美韩战略协商扩大遏制朝鲜。尹锡悦甚至承诺追加部署萨德导弹系统，提升防空能力，和当选后将启动韩美全战区联合演习等。

韩国与中国和美国的关系，成为这次总统选战焦点。李在明立场沿袭文在寅，不得罪美中任何一方。但在最近俄军入侵乌克兰后，在美国要求下，对俄国进行经济制裁，包括禁运若干战略物资，成为韩国不得不的选择。尹锡悦对北京立场强硬，他虽表示与中国经济合作的重要，但他顺势运用北京冬奥期间韩国出现的反中情绪，质疑北京对韩国不友善，已引来北京警觉，他对朝鲜疏离态度也将招致朝鲜不满。尹锡悦曾提及，他当选后即将“清算”文在寅施政，倘若文在寅时期外交政策出现大翻转，对有“政治素人”之称的尹锡悦而言，未免过于躁进和冒险。

韩国地处东北亚海权和陆权势力交会点，韩国始终承受地缘政治制约，它与美国的同盟关系，使韩国外交并无太多自主空间，韩国必须和美国亦步亦趋，但常非韩国所愿。韩国夹在美中间常左右为难，也连带使朝韩关系时好时坏。同时，韩国已是全球排名第14经济大国，也是大陆第一大贸易伙伴，也是中国境内最大投资国，过去也对朝鲜提供经援，不过常遭政治风波而停顿。

综合来说，韩国在未来东亚政略战略地图上，仍将承受地缘政治与经济交互挤压。地缘政治操之在强权，韩国必须谨小慎微维持和周边国家平衡和睦关系，才符合韩国安全利益；地缘经济操之在己，韩国有厚实基础和发展经验，具有利资源和娴熟本领，是可自由投射能量的领域。美国在亚洲围堵中国，在欧洲同时围堵俄国，中俄结合共同对抗美国和西方世界，韩国自认为是中等国家，处在大国环伺之地，它硬是脱离不了大国竞合漩涡。

尹锡悦已是韩国准总统，他必须重新检视过去选举语言，收回曾挑衅邻国（包括朝鲜）的过激言论，务实面对极为复杂的半岛和周边环境。他还必须知道，选举结束，他是以极小差距获胜，韩国形同分裂。

5月10日尹锡悦行将就职，他的挑战正要开始、也考验着执政团队的智慧。

作者是政大外交系兼任教授