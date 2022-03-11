香港抗疫要分清缓急轻重

来源：香港01

01观点

香港特首林郑月娥自周三（9日）起联同相关局长每日召开疫情记者会，并已公布一些新措拖，包括把伊利沙伯医院转作定点救治医院、请求中央派医疗团队到港、尽快设立更多长者隔离及暂托社区设施等。部份措施已陆续到位实行，现时中央援建的8个项目，位于青衣和新田的设施已交付，将额外提供2800病床，而未来数日内洪水桥、粉岭，港珠澳人工岛的设施亦将投入服务，加上位于潭尾的设施，相信三月内合共有2万张病床投入服务。

经过几个月来的社会批评及内地专家组的意见后，政府的防疫措施较以往更为有节有序。一些问题尤其关键，例如第五波疫情已令香港失去了超过二千位市民的宝贵生命，当中不少是年纪老迈的长者，因此目前的抗疫重点转移到“减少感染、减少重症、减少死亡”，一系列措施迅速地落实执行，值得社会客观理解和评价。

抓住关键问题 措施相得益彰

要应付这一波疫情的冲击殊不简单。参考欧美国家政府的应付措拖或者内地的防疫经验，就不难发现今次变种病毒Omicron传播力惊人，截至今年2月已造成全球50万人丧失生命。即使目前香港不少患者都仅出现轻微症状，但对于长者与幼童的冲击始终不能看轻。更何况香港的年长群体和幼童疫苗接种率一直偏低，加上不少长者长居于密集的安老院舍，而香港的医疗资源亦一直匮乏，当前疫情失控的完美风暴就是这样爆发。

特区政府早应该明白到救急扶危往往是争分夺秒，及早参考到各地数据，从而调整抗疫目标，而并向中央预早作支援请求，做到梁万年所提及的“床等人”。如果是这样，香港在这一波疫情或者可以挽救更多生命，过去几星期亦毋须陷入困境。事已至此，特区政府接下来的防疫政策就更需要认清楚防控疫情所为何事，抓紧问题的关键，否则现时确诊数字回落而难得的喘息空间亦将会被浪费。

疫苗、幼童、老人家

目前摆在政府眼前的关键离不开“减少感染、减少重症、减少死亡”。假如我们把这些目标细化分析，值得政府加把劲落手处理的问题仍然有很多，其中尤其关键的是尽快提升长者和幼童的群体的疫苗接种率。

截至周三，香港已接种第一针的人口比例虽然已达到九成，但其实在80岁或以上以及3至11岁的接种比率仍然大幅落后，分别只有53.38% 和48.96%，令人担心假如个案再度超越单日5万宗的时候，届时传播感染或出现重症风险将会大幅增加。在这个时候，政府须加快现时在院舍推行的疫苗接种计划，尽快动员社工或地区组织联络区内的独居长者，加强接种疫苗的诱因。当局甚至要进一步考虑把12岁以下的儿童纳入在“疫苗通行证”的安排，从而提升群体的疫苗接种比例，避免这些群体再度成为这一波疫情的牺牲品。

疾病令人不寒而栗，但更令人恐惧的是抓不到抗疫的关键，最终资源错配，或是措施没有成效。政府在2月上旬将发型屋、理发店纳表列处所，其后勒令关闭至4月20日，然而周三却又宣布“考虑市民对相关服务有实际需要”而准许重开。这或许反映当初将重点错落在只是关闭处所，而非保障特定群体的措施上。

行政长官在周四（10日）预告及后几天的疫情记者会将重点谈及到长者接种疫苗的准备工作，社会期待政府在认清问题后，能及早全面调整抗疫策略，需要的措拖留下，仍然未足够的措施则预先筹划准备。毕竟社会已因为这一波疫情身心俱疲，香港能否结束这一波疫情最艰难的时间，就要看政府能否把握好这几星期。