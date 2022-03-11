解读夏宝龙“50年不变”讲话

来源：香港01

作者：应濯

全国“两会”正在北京召开，全国政协副主席、国务院港澳办主任夏宝龙昨日（3月9日）会见港区全国政协委员时，谈及“一国两制”、香港防疫等议题。据与会委员透露，夏宝龙谈及“50年不变”是一个哲学概念，而不是一个数字，只要“一国两制”能够按照正确方向行稳致远，就不会变。他还提到，中央落实全面管治权不是代替香港特区政府管理，香港仍然实行高度自治，但当有事情影响稳定，中央就会在尊重香港制度的前提下，向特首作出指示，希望港府执行，例如是次援港抗疫。

这番表述包含两层含义，其一是再次明确当年邓小平说的香港“‘一国两制’50年不变”是一个哲学概念，只要香港“一国两制”能健康平稳地运行下去，“一国两制”便会长期坚持，不会改变——所谓的香港“一国两制”50年大限之说不攻自破。其二是，中央近年来虽然强调对香港拥有并且切实行使全面管治权，但全面管治权不是代替香港特区政府的管理，北京仍会尊重和维护香港的高度自治，比如近期援港抗疫，中央只是派出国家级专家给予指导性意见，并提供强大人力物力支撑，但具体措施还得由港府自行制定和推行。关于这一点，夏宝龙特别以2019年修例风波为例子，说当时形势危急，但中央仍没调动驻港军队和内地武警，而是交由特区政府自行利用香港资源止暴制乱。

不难看出，夏宝龙所言明显有所考虑香港社会现实情况。近些年来，一方面由于2014年占领行动、2016年旺角骚乱和2019年修例风波等一系列社会冲突的发生，不少香港市民忧虑“一国两制”能否平稳健康地运行下去；另一方面北京为了化解香港管治危机，制定《港区国安法》，修改香港选举制度，落实“爱国者治港”，打击激进本土和港独力量，难免导致泛民、本土、港独阵营和西方政客质疑中央在违反甚或破坏香港“一国两制”——正是了解到这样的现实情况，所以今次夏宝龙才需要重申，《港区国安法》的出台完全就是为了香港好，希望香港市民不要因而对“一国两制”产生疑虑，而香港这一制所实施的普通法系等司法制度并不会改变，相信香港风雨过后必见彩虹。

香港01曾在《解读｜从骆惠宁2022年新春致辞谈起：香港需要精于实干的改革家》一文中分析称：“中共是香港‘一国两制’的创立者、受益者，又一直以来以提出‘一国两制’为傲，怎么可能简单地自己推翻自己？诚然，近年来，中共强势调整治港政策，出台港版国安法，修改选举制度，打击香港分离主义和激进势力，令海外许多人质疑中共维护‘一国两制’的诚心，但站在中共的角度，其实是有其内在逻辑，那就是香港‘一国两制’的运行必须在合乎国家安全和国家发展利益的区间。因此，对于海外那些本就不认同中共，对香港‘一国两制’中的‘一国’和中国国家安全、发展利益缺乏体认的人来说，中共近年来的做法是破坏香港‘一国两制’，但对于中共来说，那完全是在进行政策纠偏，目的是让香港‘一国两制’行稳致远。”所以，中央治港官员的一再表态，均在突显当局维护“一国两制”的诚意。

关于香港疫情，夏宝龙会见港区全国政协委员时表示，中央上月开始留意到香港疫情发展，于是成立专班，就防疫作出协调工作，超过200人参与，为了协调运送食物、货物和兴建方舱医院等工作，有时候工作至深夜2时，但全国人民都支持香港。他提到，中央对香港的关怀并非讲空话，截至3月8日援港物资金额已经达到9亿元人民币，中央会承担所有援建项目，包括方舱医院的建筑费。他还强调，即使香港面对种种困难，中央从来没有怪罪过香港，而是愿与香港一同承担，解决问题。

在一些对香港“恨铁不成钢”的人看来，夏宝龙的说话实在太过“呵护香港”。不过，这也确实展现了中央对香港的关心和包容，以及陆港两地守望相助的情谊。要知道，第五波疫情已经导致55万人染疫，是内地整体确诊人数的五倍，若是内地任何城市爆发像香港这样严重的疫情，不仅会迅速采取最严厉的封城措施，而且一定会严厉问责和惩处相应官员。但因为香港现实情况和内地不同，又有“两制之别”，故中央更多只是给予指导性意见和专业建议，提供源源不断的防疫资源，既没有怪罪特区官员防疫不力，亦没有直接介入抗疫工作，更没有责备个别群体不愿配合政府工作。

不过，对于特区政府来说，也不能总是消耗中央的关爱和包容，更加应该反躬自省，切实负责抗疫抗疫的主体责任，积极主动改进对策，用实际行动和治理政绩来展现应有的高度自治能力。毕竟，香港除了当前十分棘手的防疫问题，还面临殖民地时期遗留至今的深层次矛盾。能不能早日控制疫情，化解困扰香港已久的深层次矛盾，事关特区政府的公信力、认受性，是对“爱国者治港”的重大考验。治港精英们只有将中央的关爱和包容转化为自我改革的动力，踏踏实实提升治理水平，才能不辜负港人和中央。