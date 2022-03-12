公院殓房疫前已缺 香港人能否走得好？

来源：香港01

香港第五波冠病疫情来袭，每天死亡人数大增，人手不足加上防疫安排令殓葬过程面对重重关卡，家属倍感徬徨无助。香港医管局代表在周五（11日）的疫情记者会强调病房工作面对前所未有压力，已经尽力处理遗体，望其他病人和市民体谅。其实，即使没有疫情，医院殓房设施不时爆满，政府早前落实增拨资源到医管局和公立医院，勿忘改善医院处理遗体的服务。

虽说染上Omicron的致死比率较低，但因为染疫人数众多，加上早前天气寒冷诱发重症致死，每天死亡人数仍较平时和首四波疫情为高。去年每天有140人死亡，第五波疫情令每天死者数目增加至少约100人，即一个月增加3000具遗体。

遗体由逝世到火化，一般要经过几个步骤，医管局要为在医院自然死亡的人发死因医学证明书，遗体留在医院殓房，家属要到食环署办理死亡证，预约殡仪馆场地和申请火化等。在发现现场或在急症室死亡的人，多数被送往公众殓房，再由裁判官签发火葬证明书。

人手、文件缺 办身后事一拖再拖

日前食环署加开火葬场火化时段，由平日130至140节，加至260至280节。另外，东华三院日前增加旗下寰宇殡仪馆灵堂时段，最多为400个家庭举行简单丧礼。这些做法都是可取，但火化是处理遗体过程的末段，前面过程不顺畅，家属根本难以办理丧事。

现时每个步骤也出现阻碍，皆因处理人手太少，食环署员工和殡仪业中的仵工、灵车司机、殡仪馆人员、运送棺木司机等染疫或成密切接触者而缺勤，以及遗体数目太多。医院和裁判官迟发死亡证明文件，验尸时间大增令认尸程序延误，有指新冠患者遗体存放冷冻柜长达一个月才让家属认领，位置未能善用。

本来家属可以选择“院出”，在医院或公众殓房完成简单丧礼后便把遗体直接送往火葬场，然而有殡仪业界代表反映部分公院殓房不允许业界为先人装身和瞻仰遗容，家属唯有选择殡仪馆，加长殡仪馆的人龙。

政府部门和殡仪业界在周四（10日）开会探讨如何理顺整个流程，但据业界透露进展不大。人手短缺难以短期紓缓，为鼓励业界余下人手加强服务，政府应向他们提供和教导他们穿上保护装备，减低员工值勤忧虑。公院也可检视对院出的防疫安排称加通融，例如减少参与家属人数但可维持最起码殡仪程序。

疫情突显过往殓房设施不足

此外，增加储存遗体地方是没办法之中的办法。早前政府于部分公立医院和富山公众殓房新置28个临时冷冻柜，可储存1100具遗体，向殡仪馆借出遗体暂存位置，又指富山殓房会加快扩建，望可在下月初提供额外500多个安置位置。数字看似不少，但万一疫情不退，遗体仍会积压殓房。政府应密切监察使用情况，有需要时再增加冻柜。

我们盼望疫情尽快完结，但届时社会也不能遗忘对身后服务增加支援。早在疫情之前，医院和公众殓房爆满已经不时发生，尤其是在每年的流感高峰期和农历新年时候，在2018年三个公众殓房的平均使用率超过100%，殓房职员在无可奈何之下曾安排两具遗体同放一格，或者把遗体转送到有閒置尸格的殓房。政府已在扩建公众殓房以助纾缓挤迫，又承诺增加医管局和公院资源，但官员有否想过纳入殓房和身后服务呢？公院殓房亟需扩充，并要以满足流感高峰期死亡数目为目标。香港人在生时已经面对贵细挤的居住问题，离世时舒服一点，有尊严一点，让家人释怀，基本不过。