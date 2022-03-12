Meta搞极端？ 意识形态不能再拆分人类

来源：台湾《联合报》

俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动被视为公然入侵，引起以西方为首的众多国家的制裁，但现在出现新的玩法，脸书母公司Meta宣布，将暂时改变仇恨言论政策，容许部分国家的脸书与IG用户，发表针对俄罗斯人或俄军的“暴力言论”，包括杀死普京、卢卡申科。

为此，俄罗斯驻美大使馆马上要求华盛顿停止Meta这一暂时解除禁令的作法。俄外交官Meta的行动描述成对俄罗斯进行“未宣布规则的资讯战”的证据，并说这些媒体公司已成了西方的“宣传机器的士兵”。

这一解除禁令作法最早由路透社披露，它取得Meta的内部函件，文件中提及适用放宽措施的国家包括亚美尼亚、亚塞拜然、匈牙利、乔治亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克、乌克兰和爱沙尼亚，甚至连俄罗斯的用户都在内。亦即，它不是全球性的，但毕竟打破了规则！

依据卫星通讯社报道，俄大使馆以“极端主义活动”（extremist activities）这样极其严峻的字眼描述Meta的决定，除要求美国当局予以停止外，还要将违法者绳之以法！而俄罗斯联邦公民商会委员会第一副主席玛律克维奇更说，应将Meta视为“纳粹的同谋”。

这一现象显示了地球在经过多年的承平岁月后，曾被严守的一些规则与信念、曾经熟知的事物，都已因这一场战争，开始崩坍、瓦解。

从这几天发展可知，制裁俄罗斯已不只是官方的行动，脸书是一家全球性的网路巨头，但它在惩罚俄罗斯的行动上只算是后进的跟随者，现已有数十家跨国公司宣布退出俄国或暂停服务，包括麦当劳、英国石油、埃克森美孚、壳牌公司、IKEA，H&M、NIKE和Adidas，当然还有Google、苹果及微软、甲骨文等，这简直已是全球总动员。

而俄方也不是省油的灯，莫斯科高层考虑接收境内被欧美日企业所关闭的工厂，并收归国有；普京也已准备对西方制裁进行报复，其中包括扣押100亿美元航空租赁公司的飞机。

曾经历经旧冷战的人可能重新唤醒他们的记忆，这个世界似乎即将再次分成两个半球，双方将再次以如同邪魔般地视角看待对方，新的冷战恐怕就要降临。两年前的冠病病毒一度让人类了解，这个世界是一体的，不可能有人独善其身；但这次的俄乌战争却让人发现，这个世界还是存在两个阵营，而他们彼此的分歧仍然深得无法测度！

最令人心惊的是，过去曾经严守中立的国家，瑞士、瑞典，甚至奉行过芬兰化政策的芬兰，都跳入这一团泥淖里头，它甚至不像是新冷战的兆头，更像是世界大战的前夕！

问题在于，就算来临的是新冷战，像台湾这样的蕞尔小岛，还能再次承受世界分裂著两个半球的悲惨岁月吗？在冷战初期，台湾的军费支出是全年总预算的八成，生存是当时的“中华民国”的至高与唯一的纲领，其他的一切都必须服膺于这一条准则，甚至包括人民的温饱；但如今的年轻人连服兵役都不愿意了，如何再度走向冷战？

台湾如今已与中国大陆深度交织，去年刚缔造对大陆1700余亿美元的贸易顺差，在台湾不断将乌克兰投射于自身，因此疯狂地谴责俄罗斯，从而跟着迁怒于中国大陆的同时，必须看到俄乌关系与两岸关系之间一个最重大的不同，即台湾高度仰赖中国大陆的经济现实。

从经济的层次与角度看出去，这个世界没有分裂的本钱，就像李克强在人大闭幕后的总理记者会上说的，美中去年贸易额超过7500亿美元，比前一年增加三成。但反讽的是，这个数字是在两国敌意升到历史高点时创下的，该如何解析这个现象？

答案很简单：人类已没有再次用意识形态去拆解彼此的空间，俄乌战争的两造纵有再深的分歧，都不能将人类带入万劫不复之境。包括Meta与普京在内的所有发热的脑袋，都必须赶紧苏醒！