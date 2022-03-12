俄乌战争改变全球经济形势

来源：台湾《经济日报》社论

自2月24日开打的俄乌战争仍在持续之中，战况一日数变，但整个形势的主要脉络还是有一些轮廓可供观察研判：一是美欧已宣布祭出所谓“金融核弹”的SWIFT制裁，将俄罗斯的银行剔除在SWIFT系统之外，并对俄国央行采取限制性措施，冻结包括6,000亿美元外汇储备在内的俄国央行资产。这就意味着俄罗斯既无法销售商品，也很难买到他国的商品，就是有钱也花不出去；这种金融核弹对被制裁者产生一种窒息效果。在俄国之前，只有伊朗跟朝鲜被制裁过。二是以美欧为主体的西方社会基本已形成了统一立场、统一口径，从舆论到行动，全面封杀俄罗斯，但就是坚持不出兵，以避免北约与俄国直面冲突。三是迄目前为止，战火仅及于俄、乌双方，换言之，俄、乌双方特别是乌克兰将是战火下的最大受害者。于是，在这样的形势下，我们可以尝试对这场区域性战争及战争结束后的全球经济新形势作一些初步的观察与分析。

首先，这场战争对全球供应链的冲击相当明显而且严重。特别是在粮食、能源及稀有气体三个方面。乌克兰是全球葵花油最大生产国，俄国第二，两国合起来占全球总产量60%；另外，两国小麦总出口量也占全球29%。战争爆发以来，近日芝加哥市场麦价已涨到14年来最高点。能源方面，俄罗斯是全球第二大原油出口国，供应量占全球一成；至于天然气，欧盟对俄国的依赖度达39%。考虑及此，目前SWIFT网开一面，将能源排除于制裁范围之外，但西方一众买家为避免受牵连一样不愿跟俄国交易，这就让俄国石油和天然气“实际上”被禁运。在稀有气体方面，乌克兰是主要供应者，将影响到全球半导体制造业，进一步影响到包括汽车在内的众多制造业。

农产品、天然气、石油、稀有气体等价格目前均呈大幅上涨之势，未来走势当然视战争情况而定，如短期内不能停止涨势，则对当前各国均已面对的通膨，无异火上浇油。美国1月CPI同比增长已高达7.5%，美联储（Fed）主席鲍尔表示，俄乌战争将推高通膨，这对原本预期物价压力将在未来数月减缓的Fed是大打击。如果Fed果断地采取高强度的紧缩货币政策，那么，包括美国在内的全球经济将无可避免地迎来一场停滞性通膨。

其次，近年来全球经济从美国前总统特朗普的退群与反全球化，到冠病疫情爆发对全球供应链的冲击，再到此番俄乌战争同时对供应面及需求面造成的紧缩效应，可谓雪上加霜。上世纪由美国主导推动的全球化到了此刻，几已面目全非，各国作为因应，早已各自三三两两，呼朋引伴，组建或大或小的区域合作框架。俄乌战争之后，相当范围的既定经贸关系和秩序又被打破，新的经济秩序亦将重新探索，如何形成，值得关注。这其中，在欧俄关系中断之后，中俄关系及中欧关系甚至中海（海湾国家）关系会如何发展，尤其令人关切。

与此同时，从美国角度看，藉俄乌之战冲击欧元的战略目的应已初步达成。但另一面，却似乎又给了人民币一个意想不到的契机。战争爆发以来，人民币汇价明显升值，意味着人民币正在成为国际金融市场的新避险货币；不仅如此，由于美欧以SWIFT制裁俄罗斯，使得俄罗斯包括石油及天然气在内的所有出口都可能因买方担心而弃用美元及欧元，或也有可能，俄国为报复美欧而限定与俄交易不得使用美元及欧元，凡此，都有可能给人民币一个很好的机会发展成为国际贸易的结算货币，加速人民币国际化的进程。果真如此，就不啻为中国古语“鷸蚌相争”增添了新的注解了。

