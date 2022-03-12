尹锡悦当选韩总统 中韩关系未来难言乐观

来源：香港01

作者：许辉

韩国总统大选落幕，在野党国民力量总统候选人尹锡悦以微弱优势战胜执政党共同民主党总统候选人李在明，当选新一任韩国总统。尹锡悦胜选，与此前民调排名第三的国民之党候选人安哲秀在最后关头退选，并支持尹锡悦有莫大关系。

作为保守阵营的总统候选人，尹锡悦选前和选间在外交和安全政策上发言颇多，公开表态中“亲美抗中”的色彩非常浓厚。

首先，尹锡悦主张韩国外交与安全政策的主轴是韩美同盟。在处理与中美两国的关系问题上，与李在明倡导独立自主、务实和避免在中美间选边站的外交政策不同，尹锡悦公开宣称，韩国外交与安全政策应该“战略清晰”，其轴心和出发点必须是韩美同盟，并在此基础上加强与拥有相同价值体系的国家合作。尹认为，韩美关系巩固了，韩国继而才可在国际合作的框架之内展开对华外交，只有这样中国才会尊重韩国，才能建立平等的韩中关系。

其次，在朝鲜核问题上，施行强硬对朝政策的尹锡悦政府寻求中国合作的需求降低。李在明倡导以“国家利益为中心的实用外交路线”对朝政策，认为在半岛无核化问题上韩国离不开中国的支持。但尹锡悦却认为，朝鲜只有在彻底遵守和履行韩朝协议的前提下，才能谈及南北双方的互信和发展。他还称，这次总统选举是在“同情朝鲜的左派政府和保护自由的政府”之间进行的一场“政权抉择的战争”。

再次，尹锡悦主张对日友好，客观上有利于韩美日同盟的发展，于中国国家安全不利。与李在明仇日的态度（主张废除朴槿惠政府与日本签署的《韩日慰安妇协议》和《韩日军事秘密情报保护协定》）不同，尹锡悦对日态度相对友好。他曾称日本福岛核电站虽然遭受地震和海啸重创，但核电站没有完全崩塌，因此基本上没有发生核泄漏。此外，他还批评文在寅政府过于将韩日关系与国内政治挂钩，致使韩日关系几乎崩溃。

从保守派总统尹锡悦的公开表态不难发现，其未来执政的外交安全政策总基调是强化韩美同盟、改善对日关系、逼迫遏制朝鲜和在韩美同盟的基础上处理对华关系。

拜登政府在新版印太报告中提出，美国政府的中国战略不再是寄希望于直接改变中国的政治制度，而是从中国周边国家着手，通过塑造中国外部环境逼迫中国发生变化。立场保守亲美的尹锡悦当选韩国总统后，为美国实施新中国战略提供了支持。美国认为尹锡悦上台后，能够支持美国对华施压，也有利于缓和韩日关系。美国希望韩国能够选择加入美日印澳四方安全对话（Quad）并和五眼联盟形成良好合作关系，从而美国能在东亚撑起一个抗中联盟。

尹锡悦亲美的基调毋庸置疑，美国是韩国的长期安全依靠。但同时，基于中韩之间特殊的地缘政治和经贸依存关系，以及中国在朝鲜核问题上的影响力，尹锡悦政府的外交实际操作可能与其选举期间的表态有很大不同。这在此前的保守阵营朴槿惠和李明博政府中也可看出，韩国不大可能一边倒向美国。带有对中国“既恨又怕”复杂情绪和继承韩国传统外交智慧的尹政府仍会选择在中美之间周旋，尽管这种空间在中美竞争加剧的背景下已经越来越小。

而在对华具体外交安全政策上，尹锡悦政府必然仍会小心翼翼，在加强韩美同盟的同时避免刺激中国。一是与安全相关性较弱的问题上，韩国可能不会迎合美国而选择刺激中国。如尹锡悦政府仍可能选择不加入针对中国的美日印澳四方安全对话，也不会参加有针对中国意味的海上军事演习。

二是在韩国的重大安全关切问题上，尹政府可能会突破中韩之前的限制，从而客观上损害中国的安全利益。如在萨德问题上，尹政府对朝强硬政策可能会导致半岛出现紧张局势，继而为韩国安全计，可能会突破文在寅现政府对华做出的“三不”承诺（即不加入美国反导体系、不追加部署“萨德”、不发展韩美日军事同盟）。

总体而言，纠结的韩国心理上已经逐渐疏远中国，而在行动上仍需要在中美之间寻得平衡。尹政府上台后中韩关系仍可控，其将施行有节制的亲美政策。但随着美国在东亚的继续发力，尹政府对朝强硬导致的对中国的合作需求减少，以及韩日关系的可能改善，中韩关系的未来难言乐观。可以预见，半岛在尹政府时期恐出现紧张局势，尹政府在安全等问题上也极有可能逐步背离文在寅政府的对华承诺，中韩关系未来可能会经历不少波折。