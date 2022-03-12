来源：台湾《中国时报》

作者：吕昭隆

在俄乌战争中，乌克兰是内线作战，所以战略是打持久战。对弱的一方，又是内线作战，时间愈长，撑的愈久，愈有利。只是战场在乌克兰，家园破碎，人民流离失所，战后重建更是条漫长路。这场战争，注定俄罗斯和乌克兰都是输家。

俄罗斯打的第一波攻击，是用精准导弹炸乌克兰的指管通情与机场跑道，这波猝然攻击收到一定战果，乌克兰海空军几乎打光了，乌军战机几乎看不到，就算有，机场跑道没了，也飞不起来。

不过，俄军紧接着做的第二波精准导弹攻击，就出问题了，没有达到战果，所以俄军后来很少再打精准导弹。这有两个可能，一是俄制导弹的精准度没想像的这么好；另一个可能，就是美方暗助，干扰了导弹的精准度。这就是所谓的“太空权”，目前有这能力的国家，就是美国、俄罗斯与中国大陆，另外英国也有些能力。中国大陆发射自己的北斗卫星，就是希望战时精准导弹的导航不被美国切断或干扰。

台湾国防部长邱国正日前在立法院说，这场战事有一不变之处，就是第一击还是打指管通情。这也代表军方内部对台海防卫作战的想定并没有改变。大陆若发动第一击，打的战略与军事目标与俄国打乌克兰一样，包括衡山指挥所、公馆的空军作战指挥部、乐山长程雷达，还有西岸各个空军基地与跑道，东岸佳山与志航空军基地，海军左营、基隆与苏澳军港，以及总统府与总统官邸等都是目标，而且是同步攻击。

不过，中国大陆看到俄乌战事中，俄罗斯未能速战速决，以致错失战场机会，未来应会有所调整。第一击通常选在夜间或近拂晓时，等到天亮，大陆海空军兵力就会出动进逼。同样地，台军防卫也要看乌国在承受第一击时有哪些可借鉴处，乌国没做好的，就是台方要强化的，以利战力保存。此外，台军应加强夜间训练，以因应敌人第一击的攻势。

如果台海发生战事，台军能撑多久，这是每位国防部长到立法院答询的必考题。乌克兰到3月11日已撑了16天，除了抗敌意志坚强，打的最成功的是认知战，一面倒赢得国际的支持与援助。但是美军或北约没有派一兵一卒到乌克兰战场，乌国必须得靠自己防卫家园。

有军人认为，这就是美国民主党与共和党的不同，共和党都是自己跳下去打，如小布什打伊拉克；民主党都是打代理人战争，不会自己出手。道理也很简单，共和党的大金主是军火商。

既是战争，战况讯息就会严格封锁，也是高度机密。大家都知道，医院不能打，学校不能打。我要是指挥官，在处处是战场的考量下，为了求胜，一定叫营或连的指挥所必要时开到医院或学校，因为敌人除非有百分之百的把握，否则不敢炸这类场所。这次14天新制教召，召员报到地点在桃园一个小学，就是这个道理。

俄乌战争带给两岸的启示，就如同国防部长邱国正所说的，一旦作战，大家都很惨，就算是胜利那也是惨胜。两岸和平的现状，大家应珍惜。