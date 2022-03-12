台媒：把吴钊燮“自走炮”拖进仓库

来源：台湾《中国时报》社论

俄罗斯14万大军压境乌克兰，战争打了10几天生灵涂炭，台湾总统蔡英文说台湾不是乌克兰，希望安定人心，台湾外交部长吴钊燮却一下子变身国防部长“忧心中国（大陆）是否趁机犯台”；一下子又变身陆委会主委，声称“中国（大陆）派遣军机扰台近1000架次，并采取混合战及假讯息攻势，企图以灰色地带战略加大对台威胁”。吴钊燮真的是“樱樱美黛子”，成为苏内阁的放声器。

斗牛部长对红布喷口水

其实，民进党内许多人都认为吴钊燮是苏内阁的“自走炮”，正经推动外交没撇步，口水攻击大陆却是不嫌少，不仅唯恐天下不乱，还见不得两岸和平相处。他国外交部长很少像吴钊燮一样，“炮口”之冲，连国防部长都自叹不如。

吴钊燮为何会变成这个样子，当然是因为他在外交部长任内已经断交6国，如果依照民主国家的责任政治，早就不晓得下台几次了。但是，民进党在无将可用的窘境之下，每次断交一个国家，蔡英文总统都是力挺他到底，还宣称部长“没有下台问题”，既然吴部长没有下台问题，那么就我行我素，笑骂由人，我却还是原来的我。

只是，部长不为责任下台，自然会积累一些怨气，形成有冤报冤、有仇报仇，而且是“现世报”。所以，吴钊燮总是把矛头对准跟他打外交战的中国大陆，在他眼里所看到的中国大陆，见不到一丝好处，自然会怨气横生，什么咒骂的语言都出得了他的口。

他接受英国电视专访时表示，台湾不想要战争，但也绝对不会向中国大陆低头；外交部召开“赈灾乌克兰”记者会，吴钊燮被问到中俄关系强健，乌克兰及大陆对台情势时，他说会持续关注台海周遭情势，“民主国家的团结”也是中国大陆必须要考量的，因为全世界民主国家都会齐心协力合作；台湾向在波兰的乌克兰难民捐款，吴钊燮也说“乌克兰人民奋战不懈鼓舞了台湾人民”。

好坏都是他在说，在蔡英文力挺之下，不仅他的声量超过其他的阁员，甚至超过了阁揆苏贞昌，有这样的部长，还需要发言人做什么？台湾的政务之乱，乱在部长没有下台的问题，也乱在部长变成了斗牛，成天只是对着对岸那块红布猛斗，却找不出应对之道。难怪吴钊燮会被党内视作“自走炮”，到处乱轰。

当代政府治理无不希望“善治”，善治就是使公共利益最大化的社会管理过程。善治的本质特征，在于它是政府与公民对公共生活的合作管理，是政治国家与市民社会的一种新关系。而政府间的治理则倾向于各部门的分工与良性竞争，让政务能在正轨上运作。

苏内阁无视廉耻拒下台

尤其是在政府间双边或多边的合作关系中，这种合作关系不仅用来解决和协调地方政府间的治理问题，更能透过水平联合方式形成更大的政治力量，试图对中央政府的公共决策产出达成最佳化。因此有必要采跨辖区、跨专业、跨机关组织的多层次治理模式，强化不同政府部门间、不同层级机关间，乃至与非政府组织间的合作。

但是，苏内阁的治理模式却早已形成各唱各的调，在部长“没有下台问题”的情况下，变成部长有权无责，下面部门即使再怎么兢兢业业的工作，却因为有责无权，弄到最后各种错乱的政务频生，莱猪、核食、大停电，部长不负责，人民只能自认活该。

以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失，苏内阁已经是无铜、无史，更无人。所以，既无法正衣冠，也难以知兴替，更是没法明得失，最重要的是连“廉耻”都看不到，“这个国家”最后会走向何处，没人知道。

西方许多国家是以宗教为立国之本，大陆则以文化为立国的基础，台湾原本可以“民主”为长治久安之道。但是就因阁员“没有下台问题”，民主最基本的“责任政治”在台湾行不通，再加上阁员自拉自唱，甚至出现“自走炮”，台湾不乱已经是“天佑台湾”，又岂能期望台湾民主能万事太平。

蔡政府应自省内阁的乱象，勇于“自改革”。“自改革”的起点是摒弃阁员“没有下台问题”，让该负责政治责任的政务官担起责任，把“自走炮”拖进仓库，才不会让台湾民主退化。