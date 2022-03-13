韩保守派翻身 台湾学到的事

来源：联合新闻网

作者：翁履中

韩国史上竞争最激烈的总统大选结果出炉，保守派的尹锡悦以不到百分之一差距胜出；这结果也创下第一位政治素人挑战大位成功纪录。

五年前，保守派总统朴槿惠因案被弹劾锒铛入狱，一度让保守派认为恐怕会有很长一段时间无法翻身。想不到短短五年后，韩国选民就重新给保守派机会。韩国的在野阵营究竟为何可以快速翻身？从韩国的政党轮替，台湾有可能从中学到经验吗？

上一届韩国总统大选，代表进步势力的文在寅毫无悬念的以超过百分之二十以上的悬殊差距，赢得总统宝座。过去五年，其执政表现不算令人失望，在疫情爆发初期，韩国政府防疫表现也受到国内外好评。因此在2020年国会选举中，执政党国会席次大跃进并单独过半，成为完全执政党。然而，随着对疫情担忧程度下降，选民重新检视民生经济问题，高房价，财富不均，让青壮世代对进步派失望，加上执政党政治人物又传出一连串丑闻弊案，女权意识在韩国社会发酵，使执政党支持度急遽下滑。根据韩国盖洛普民调资料显示，国会选举期间，朝野政党支持度差距超过百分之三十；但一年后的市长补选，两党支持度出现黄金交叉，执政优势完全消失。

保守派翻身，除了执政党表现没有令选民满意之外，在野阵营也体认到需在短期内改变选民印象，才有机会。在首尔和釜山市长补选后，保守阵营更快速的向中间靠拢。先放下党派立场，找来无党派检查总长尹锡悦，藉他在任内主导前总统朴槿惠亲信门，及李明博贪腐案，让两任前总统受司法制裁，累积出无私揭弊的正直形象，和政治素人没有包袱优势，赋予保守阵营全新面貌。选战中，尹锡悦与传统保守派政治人物的差异，对保守派选民来说，仍带有对改变的期待。而大选前夕，保守派大老归队与中间路线的安哲秀加入整合，最后成功凝聚在野势力。

从结果来看，在野整合成功证明保守派不坚持固定立场，以胜选为考量的策略成功。毕竟，当今的选举民主，政党赢的不仅是政治职务，而是能全面掌握的话语权。从候选人的挑选到选战策略，国民力量不强调传统的政治价值，让与保守派没有太多渊源的尹锡悦发挥他吸引中间选民的形象力量，看在传统的保守派政治人物眼中，或许被认为是迷失政党价值。但是，保守派可以在未来五年主导韩国的发展方向，而且，尹锡悦若没有保守派政治人物协助，恐怕也无法胜任大位。换句话说，不被传统保守派大老们喜欢的尹锡悦，能带给保守势力的政治权力和对韩国未来的影响力，远比坚持由保守派政治人物担任政党门面，对在野势力更有意义。

极为传统的保守选民，也许不喜欢尹锡悦，但对尹政府的政治路线和内阁安排，大概也不会排斥。政党当然不能没有理念，也绝对不能没有核心价值，可是最现实的问题是，如果赢不了选举，所谓价值和理念，只是另一种心酸。台湾有没有机会再次政党轮替，能不能让所有政党都更谦卑，考验政治人物是否真的了解，政党在选举中跟执政时必须有不一样的思考了！

作者是山姆休斯顿大学政治系副教授