作者：联合新闻网

作者：马凯

当美国元月CPI直冲7.5%，不仅美联储严阵以待，准备升息并加紧脚步缩表，全世界都提心吊胆，因为许多专家与专业机构都疾呼，停滞性通胀要来了。这还是二月下旬俄国出兵攻乌克兰前的事。随着战火愈趋猛烈，全球能源与粮食价格不断窜升，美国通膨冲破8%，乃至直逼10%乃指顾间事，停滞性通胀顾虑，就更加重了。

半世纪来，停滞性通胀乃经济学家最大梦魇。因为自凯恩斯草创总体经济学以来，一向最困扰人类社会的经济衰退与失业似乎已求得万应灵丹。只要政府打开金库撒钱从事公共建设与购买活动，快速注入活水就会让经济重燃兴旺火苗。

即使经济过热导致百物齐涨，也只需货币当局收缩银根、提高利率，物价就如响斯应地回归正常。但若衰退失业与通货膨胀一时并至，既不能撒钱扩张稳需求，又不可收紧银根升息以平物价，一时间进退维谷，弄成不知如何收拾局面。

半世纪前，全球即曾陷入这样困境。垄断石油的产油国家组成产油国组织，两次三番地翻倍提高油价。短短数年间，全球油价上涨十一倍之多。由于当时直接间接与石油相关产品为数极多，生产成本大幅推升，一方面迫使百物齐涨，一方面令生产者不胜亏累减产、裁员、关厂；于是最可怕的经济梦魇横空出世、厉祟人类社会十余年之久。

通膨的可怕，不仅在百物腾贵，民不聊生，更怕一旦通膨预期形成，受雇者发现原来约定的薪资被通膨侵蚀，实质上大缩水，就会要求雇主提高薪资补偿。但工资提高，又迫使生产成本升高，生产者不得不调价以应，于是形成一个水愈涨、船愈高的恶性循环，使通膨愈演愈烈，不见已时。

美国停滞性通胀的终止，关键在于1980年上任的美联储主席沃克，悍然将利率由9.5%大升为20%。超高利率造成投机与投资重大障碍，使融资格外困难，经济陷入衰退。但不数年利率即回降至5%，乃至3%上下，整体经济逐渐回稳，为其后奠定稳健发展基础。

当时台湾不能自外于全球性停滞性通胀。更由于主政者习于管制、冻涨物价求表面平稳，通膨势如野火无以遏制。1974年春节前夕，蒋经国院长宣示调高油价80%、电价80%；春节后，立刻造成物价暴涨。但因为如实反映进口价格，通膨预期消弭，其后物价水准反略微回跌。

如今俄乌战争使油价触及120美元，粮食、原物料等价格也攀升，原本即逐步形成共识的碳交易成本、减煤减天然气等追求净零排放政策，加上供应链破碎影响，全球生产成本不断推升。同时美国带头撒钱使全球钱淹脚目已十余年。通膨不但日渐恶化，美国薪资也正追逐通膨率。这些恶因不铲除，又不复见沃克魄力，我们岂能不心以为危。

作者为经济评论者