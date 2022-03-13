尹锡悦亲美无疑义 东北亚局势现变数

来源：明报

明报社评

韩国候任总统尹锡悦赢得大选当日，就与美国总统拜登通电话，前日再与日本首相岸田文雄通话15分钟，并分别会见中美两国驻韩使节。由于他竞选期间多次表达亲美和日远中仇北的言论，舆论多预料未来韩国将加入美国的抗中阵营。对此，中方暂时反应坦然，外交部和习近平都对其当选致贺。中韩关系特别是经贸关系，对韩国经济影响至深，相信任何入主青瓦台的人，都难轻忽对华关系。惟随着中美博弈日趋白热化，朝鲜半岛乃至东北亚的局势，必然生变，南北关系乃至中韩关系，都将面临严峻考验。

由于尹锡悦是以不足1%创纪录微弱优势险胜，而且未来韩国国会内在野党较执政党多60多席，朝小野大，尹锡悦面对的最大挑战就是政治整合，团结民心；其次则是应对疫情、提振经济，而外交并非最紧迫的课题。但在他当选数小时后，就接到美国总统拜登的电话，而拜登5月就会访问首尔，尹锡悦将成为上任后最快举行韩美峰会的韩国总统，令其外交政策成为舆论焦点。

内政优先外交非急务

惊人之语多竞选言论

尹锡悦在首场记者会上，强调将重建韩美同盟，强化全方位战略同盟关系，“打造面向未来的韩日关系”，坚决应对朝鲜的“非法、不合理行动”。对于中国，只说将“发展相互尊重的韩中关系”。

尹锡悦被打上对华强硬的标签，皆因在竞选期间，他发表了很多批判现政府对华政策的话。2016年，韩国决定部署美国的“萨德”（THAAD）导弹防御系统后，中国推出“限韩令”，杯葛韩国产品、限制韩国进口和旅游业等措施施压，令文在寅政府作出了不再增加部署“萨德”、不参与美国导弹防御网络、不与美日建立军事同盟的“三不”承诺。尹锡悦认为，这些承诺削弱了韩国的“主权”，提出要增加部署“萨德”系统，并考虑参加美澳日印的“四方安全对话”（Quad）机制，并优先加入旗下的疫苗、气候变化、新技术工作组，等等。他还主张改善韩日关系，以重构韩美日军事同盟。他指摘文在寅政府的“不选边站”政策，让人误认为韩国在向中国倾斜，并疏远了长期盟友美国，云云。

除了主要矛头针对文在寅政策，尹锡悦在竞选中的激烈言论还有很多，如“反女权”及“废除女性家庭部”的提议，称应降低基本工资、要国人每周工作120小时等等，都令人瞠目结舌，上台后真正能兑现几分仍有疑问。

中韩建交30年来，双方的经贸关系现已深刻绑定，中国是韩国最大贸易伙伴，韩国是中国第三大贸易伙伴，去年双边贸易额逾3600亿美元，超过韩美加韩日贸易额的总和。中国也是韩国最大的投资对象国，前年10月，两国续签的货币互换协议规定，到2025年人民币与韩圜的互换规模将达590亿美元，在中国与外国签署的货币互换协议中，规模居首。韩国是出口导向型经济国家，而中国的市场容量全球居首，尹锡悦推倒重置中韩关系的话，势必对现有的中韩正常双边关系造成极大破坏，对韩国本身经济造成难以承受的伤害。

中韩经济深刻绑定

美国因素才是关键

而且，像增加部署“萨德”反导系统一事，从洽商到部署，有繁复的法律程序，从选址、环评，到咨询民意，通过在野党占优的国会关卡，都需时颇长，到尹锡悦任期结束前，都未必能完成。

其实，尹锡悦的竞选纲领中，也有促进中韩对话的内容。纲领指出，在解决朝鲜核导问题方面，中韩有着共同的目标，与中国建立更紧密的合作关系，将有助于韩国摆脱朝鲜问题的“泥潭”。因此韩方有必要与中方保持和发展合作关系，两国应定期举行高级别战略对话，等等。由此可见，尹锡悦上台后，虽然会在中美两边的距离方面作出调整，亲美毫无疑义，反华却非必然，中韩关系不见得一定有翻天覆地的巨变。

从历史上看，中韩关系的起伏与韩国总统进步或保守色彩，并无太大关系，反而与中美关系密切相关。中韩破冰建交时的卢泰愚、近年对华关系最为热络的朴槿惠，都属“保守派”总统；现任总统文在寅虽属“进步派”，但在美国压力下，去年在韩美防长联合声明和上月的美日韩外长联合声明中，两度表明“关注台海安全”，开韩国外交谈及台湾的先例，引起中方不满。

对近年首尔在中美之间走钢线的“平衡外交”，美国一直心怀不满，韩美联合司令部司令拉卡梅拉（Paul J. LaCamera）上周出席众议院军委会听证时就表示，“他们（韩国）总说经济伙伴是中国、安全伙伴是美国。这多少让人有些担心”。他指摘中国和朝鲜为削弱美国，试图透过“不战而胜”（winning without fighting）的方法，在美韩之间制造裂缝。尹锡悦上台后，对华政策的调整幅度有多大，还要视乎美国的压力有多大。另一个变数，就是最近动作不断的朝鲜，在导弹和核武方面会走多远。可以预料的是，东北亚现在相对稳定的局面，恐怕维持不了太久了。