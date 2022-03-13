平息香港疫情要掌握五个要点　

来源：香港01

作者：倪文迪

冠病病毒个案周五（11日）回落至少于3万宗，未见再有几何式升幅，短期关键是如何令数字进一步回落。同日全国政协副主席、国务院港澳办主任夏宝龙周五在北京以视像连线方式主持支援香港抗疫工作第八次协调会，一些内容可堪提点。

须知疫情反复是常态，一两星期的回落也不意味疫情一定受控。正如夏宝龙指出，香港疫情还处于高位平台期，形势仍严峻复杂，抗疫防疫不能松懈。政府专家顾问、中大教授许树昌翌日也表示，目前要放松防疫措施是天方夜谭。不论是抗疫官员或是市民也不能掉以轻心，反而更应谨慎小心，务求令回落趋势不受破坏。

其次，夏宝龙借用了“扎针灸”为喻，指出工作方式方法要更加精准、到位。这其实与大陆援港专家梁万年早前提出的“三减”相似，方向同样是针对最突出的问题下药。众所周知，第五波疫情一个重大挑战在于长者保护不足，近六成死亡个案来自安老院舍。而至今院舍接种率只达一半，当局要对症下药，就必须重点增加院舍外展疫苗注射的人手。

对症下药 善用资源

解决问题无疑需要人力物力，以往政府官员亦多次提及能力资源的困难。然而，不但国务院副总理韩正日前提及对香港“有求必应、照单全收”，夏宝龙周五亦再表示中共总书记习近平和其他中央领导对香港疫情表达关心，他们会做好支援香港抗疫工作。目前中央有关部委近百人在深圳集中办公，广东省和深圳市有160多人直接参与专班工作。可见香港既要“扎针灸”般抗击疫情，也可以按需要向大陆“借针”，善用“一国两制”的优势。

再者，香港社会自身也有强大的能力和资源，重点在于能否积极动员、适当调配。由抗疫的士投入服务，到私家医院协助处理轻症患者，我们看见社会逐步各展所长，出一分力。这大概也就是夏宝龙所说的“进一步动员社会力量参与抗疫”。

最后是讯息传播。第五波疫情以来，社会阵脚大乱，讯息更是混乱。何时缺物资、会否“禁足”、商户是否要关门等问题四处流传，市民惶恐之下又会转发不实讯息及抢购物资，加剧恐慌情绪。及至几日前，政府终于特设疫情记者会，直接回应社会疑问，权威发布官方讯息。比起夏宝龙强调的“对各种抹黑诋譭言行予以深入揭批”，有效的讯息传播无疑来得更积极及重要。

由中央到香港社会已一再强调，特区政府是抗疫的主体，必须发挥领导、统筹、协调的作用。常言“好的开始是成功的一半”，如今抗疫防疫工作已见成形，新增个案的几何式升幅暂见停止，官员更应掌握五个要点，及早平息冠病疫情，让市民生活早日复常——商户有生意，雇员有工开，学生有学返。