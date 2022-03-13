拉拢尹锡悦 中美角力加剧

来源：中时电子报

作者：刘顺达

无可讳言，韩国与周边四大国家美、中、日、俄的外交关系，尤其依照宪法第4条规定“促进和平统一”的韩朝政策，无论是保守或进步政府执政，一直是历任总统施政的重要一环。

当然，这次韩国大选结果，可以看出选民对代表进步政府的文在寅的外交政策打了“不及格”分数。这5年来，文在寅为讨好金正恩付出多、收获少。表面华丽的两次“文金会”所签署的各项交流与合作，如今一切付诸东流。

尤其选前朝鲜实施九次密集式的导弹威胁后，几乎让文在寅从天堂摔到地狱，其间所累积的韩朝财产也随之宣告破产。这可从尹锡悦的10大竞选公约（政见）第8项“堂堂的外交 ，壮壮的安保”中找到答案。

在该项中，只提及如何加强防卫朝鲜之核武威胁和恢复美国之军事同盟关系、追加配置萨德、重建美韩关系及确实实现朝鲜完全可验证的非核化。5月10日尹锡悦宣誓就职后，预料美韩两国将在联合军演、外交与国防2+2部长会议、AI科技等领域加强合作。

3月10日，保守政府尹锡悦确定当选后，5个小时内最先打电话祝贺的人是美国总统拜登。5年间，文在寅以“金正恩保证非核”成功骗取特朗普，但却过不了“外交老将”拜登这一关。拜登高兴遇到可以合作的尹锡悦。

紧接着于11日，尹锡悦和日本首相岸田文雄通了15分钟电话。尹锡悦强调，韩日为邻国，对东北亚之安全与经济繁荣至为重要，今后要聚集力量的领域很多，希望两国为增进友好关系共同合作。至于两国间的悬案，可以朝合理并且合乎双方共同利益的方向解决。

综合以上观之，不仅美韩、韩日双边关系，甚至美韩日三国同盟关系在尹锡悦新政府都会出现与文在寅不同的新面貌。这是美国和日本一直殷切之盼望。

11日，中国驻韩国大使邢海明拜会尹锡悦，直接交付国家主席习近平之祝贺信函，信中强调，今年迎接中韩建交30周年，对两国关系具有重要意义，希望以建交时的初心进一步深化友好合作，将中韩战略合作伙伴关系升华至两国人民之幸福。尹锡悦则回应，韩国人民期待中国能扮演有责任的世界国家角色，希望透过建交30周年契机，促进两国高层的定期互访，加强双方之沟通。

近日来，中韩两国民间在韩服、泡菜等方面在网站上的攻讦，确实影响到两国外交关系，甚至文在寅多次邀请习近平回访首尔未成。因此，演变成韩国年轻人“不喜欢中国”局面，尹锡悦的谈话，不得不考虑这种现实环境，及采取反对文在寅形容中韩是“高山、小丘”关系之说词。

无论如何，2个月后，属于保守派政府的尹锡悦上台，中美在朝鲜半岛的拉拢战不仅不会停息，反而会越加剧烈。目前看来，朝鲜的导弹正在蠢蠢欲动，仍是东北亚和平与稳定的变数。

作者为韩国昌信大学荣誉教授