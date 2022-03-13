台湾打造刺猬岛 靠的是人不是武器

来源：中时电子报

中时社论

俄乌战争世人多同情弱国乌克兰，令人意外的是，俄罗斯第一击未取得决定性胜利。中国大陆与俄罗斯师出同门，俄罗斯先以导弹攻击乌克兰军事要点，再夺取制空、制海权，最后地面部队进入的作战模式，与历次汉光演习解放军攻台的想定相去不远，刚好可以观察台军的优势与不足，作为未来建军备战的借监。

全民国防需通盘检讨

军力并不等于战力，瑞士信贷公布“国家军力强度指数列表”台军力排世界第13，甚至胜过以色列，但台军与以色列战力相比如何，大家心知肚明。战力是武力与精神力加总而成的，乌克兰军队虽处于劣势，但国民强大的抗敌意志，赢得世人尊敬，但台湾目前的安全情况也就是邱国正部长所说的“最危险的时刻”，但是我们年轻人是否有捍卫家园的准备，以及是否乐于接受军事训练，答案令人心寒。

募兵制实施后，许多人认为保卫安全是军人的事，与一般人无关，国防部虽然大力推动“全民国防教育”，但是教育方式太过浅薄，嘉年华式的活动并不深刻，苏贞昌院长被立委问到“中共导弹来袭时”应如何应变，也答不出来，遑论一般民众，显见“全民国防教育”与“全民防卫动员”并未相互结合，造成民众对于军事事务既关心又很陌生的奇特现状。

大陆军力快速崛起，台军已无法有效吓阻大陆军事威胁，民进党政府又屡屡挥动“抗中保台”大旗刺激北京，造成两岸关系紧张，美国也乐得以台海危机为名，大量倾销武器，政府也来者不拒，号称打造“刺猬岛”，但“人”才是一切的根本，花大钱买再多高科技武器，归结到底还是要人来操作。但是兵役制度在政治人物的操弄下，早已变得面目全非，义务役训练量不足，志愿役招不满额，连维持日常工作都有困难，另外为了减少训练意外，不得不降低演练难度，缩短训练时间，台军战力严重弱化。

但政府高层对于役期延长不松口，国防部只好强化后备役训练，做为义务役训练不足的“补救教学”，实在是本末倒置。若军备现代化，国防部却没有勇气对政府高层说真话，从恢复征兵制开始改革军务，那么，买再多新武器都是枉然。

避战比赢选举更重要

台湾民众透过网络、电视新闻看到俄乌战争惨烈的画面，目睹乌克兰民众流离失所，俄罗斯军队对民宅、医院及电厂的无差别攻击，自然对战争心生畏惧，也担心台湾是否会步其后尘，也会对民进党对抗性两岸关系产生疑惧，甚至可能因而动摇民进党的执政基础，才会一再强调“台湾不是乌克兰”。

台湾的确不是乌克兰，台湾四面环海，民众不像乌克兰民众可以逃往邻国避战，世界各地的武器与义勇军正不断进入乌克兰，却不可能源源进入台湾本岛，一切都得自立自强。看到世界各国对俄罗斯核武大国“强凌弱”，却只能低声下气经济制裁，台湾“苦撑待变”等待外力驰援的作战想定符合现实吗？真的要打上大大的问号。

台湾这几十年来能够高度发展，创造经济奇迹，人民安居乐业，就是有训练精良的三军做为后盾，如今，民众不安全感越来越高，也对当前安全环境与台军的建军备战，是否能打赢下一场战争提出质疑，也终于有人提出要延长兵役与加强训练的议题。

要知道，新武器、新装备进来之后，会成立许多新单位，海军的导弹指挥部、空军的新F-16V联队，员额要从哪里来？陆军成立5个后备旅，员额是从主战部队裁撤一个营后挪交，这种“削足适履”的转用方式实在悲哀，海军要成立20个导弹中队，但没有员额，只好打精锐陆战队的主意。未来少子化只会越来越严重，以目前的兵力规模都已招募不满，未来若是军队扩编，人力又从哪里来？

避战要先能战，现行兵役制度、训练方式、作战想定及如何落实“全民国防”，都需要通盘检讨，军中的形式主义作风与虚伪造假、报喜不报忧、官大学问大的陋习，也应该改革。负责任的政党不能只求赢得下一次大选，而要为下一代建立安全的环境，避免战争，才是民众之福。