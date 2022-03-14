韩国大选的写实与魔幻

来源：台湾中时新闻网

韩国总统大选，尹锡悦以不到1％的历史空前差距险胜，让这位8个月前才宣布参选的政治素人平添更多戏剧张力，国际评论中有形容他将是“Drama King”，东北亚今后的局势动荡一夕翻转可期。

普世政治越来越需要一种“戏剧性”，显然由韩国大选再度被验证。即使尹锡悦未曾担任过民意代表或行政官员，政治“小白”反倒更令人侧目，激烈政见也被合理诠释成“改革”，而最终网路社群的“空战”也成功覆盖取代传统舆论主流，喧哗的人气等同了正义。

虽说与台湾的情况不同，但我们最近确实从“乌克兰战争”丈量未来“台海战争”的可能，乃至从“韩国大选”萃取今后“台湾大选”的趋势，不免就看到了众多“异中存同”的写实与魔幻，无比惊奇但值得思索再三。

首先，军事与政治都是某种“血淋淋的搏斗”了，应该再也没有人会相信“选贤与能”的道德至上主义。

贤能与道德如今只是一种民主政治的“口味”，选民腻了，就会想换！文在寅执政对于韩国“安全稳定”的诉求努力，到了继承者手上只剩索然无味，反而尹锡悦的“挑战朝鲜、亲美拒中”更具有刺激性的召唤，彷彿描绘了全新国家力量的轮廓，风险不顾也不管。

其次，政治选举确实从未失去过最赤裸写实的本质，即是利益交换，比如“弃保”！

民意幻如浮云流水，但选票终究是可以“一张张把握”或针对，同时靠著一个个极具争议的议题政见，去分离出相对支持的群众与属性。尹锡悦几乎靠着反对并攻击文在寅的“每一个失败政策”，从高龄者与年轻人的两端去蒐罗人气民意，最后靠著在野阵营谈好权力分享的条件，弃保整合过关。

此外，全世界的政治都在走向一个“剑走偏锋”了，几乎已经等同某种浓烈刻鏤的文化、价值或审美！

但没想到这类“政治魔幻”的偏锋走向，似乎都能获得年轻族群的见怪不怪，甚至认同接受。尹锡悦这次竟然引入熟悉“巫术”的法师加入竞选团队，包括他在电视辩论中被发现手掌心写了个“王”的汉字，这些令人咋舌的非常规举动，非但没有伤损他的政治信用，韩国年轻族群中甚至对此津津乐道。

韩国与台湾的政党竞争、产业优势、社会文化结构都非常相似，这次影响韩国总统大选的“网路空战”空前热烈，执政、在野双方彼此揭发更多“丑闻”，却也遭遇更多“反转”，凸显出大众“渴望政治冲突的戏剧性”，已经远远超过于所有理性思辨的诉求，而这恰好完全对“政治素人”最为有利！

尹锡悦的崛起模式，不免令人联想到当年韩国瑜的“韩流”。但韩国瑜在挑战总统大位时，整合失利且政治魅力消减，不及尹锡悦依然能“写实”与“魔幻”两者兼具，特别是在充分掌握高龄族群之餘，并没有失去年轻选票，一切归功于“网路空战”的强度坚韧，掌握议题攻击主力，挨打也要道歉、辩解到彻底反转弭平为止。

殊不知同样“在野”的国民党，近来历经了那么多次公投、选举对阵的失败，有没有或能不能学到一点点别人胜选的皮毛，打一场戏剧性十足的年底地方大选？

（作者王尚智，资深媒体人）