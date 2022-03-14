来源：台湾中时新闻网

民代与官员在议场唇枪舌战，甚至大打出手甩猪肠，本来就是你我习惯的台湾民主日常。只不过，台湾行政院长苏贞昌面对国民党立委蒋万安的质询时，总是你来我往好不精彩，呛辣内容与离题气话也屡次被蓝绿白黄各阵营放大检视，看得出来，蒋万安已是被聚焦瞄准的最佳标靶。

苏贞昌贵为阁揆，却反讥国会殿堂变成像街头小混混互呛，上驷对到中驷蒋万安，已属政治攻防的反常。不论是不是要为卫福部长陈时中或前副总统陈建仁的台北市长提名铺路，苏贞昌已再次吹响了中央地方围剿男神蒋万安的号角。

高人气的蒋万安，从小鸡长大成中鸡，更希望胜选台北市长蜕变为母鸡，现今已是国民党“四十世代”的唯一希望。相较于同龄的乌克兰总统泽伦斯基，以及略长1岁的法国总统马克宏，全世界的“70后”参政世代，大位接班范例多有，但KMT体系却仍只看年功序列。

44岁的蒋万安往前看，国民党副主席连胜文、曾任主席的立委江啟臣、台北市议员罗智强，都已到了知天命的年纪，但他们仍被党内视为没有太多行政历练的“青壮年”。

44岁的蒋万安往后看，同辈的国民党立委，在民进党国会过半的压制下，都跟他一样，只有一到两届的经验，尚称不上老练，而刚过30岁生日的绿营立委赖品妤，却已经担任教育文化委员会的召委。至于台北市各选区的三十、四十世代蓝营议员，则亟待与“中鸡”蒋万安串连拉抬气势，严防民众党提名的“90后”帅哥美女在议会坐大。

性格温和、谦冲有礼的蒋万安，本来在立法院就不是强硬冲撞的鹰派，幕僚更不可能重新打造他“强人政治”形象，未来的问政与空军操作也必须要更贴近他的个人特质。至于在两岸论述，还有蒋家历史功过的正负影响，以及跨越国民党好感度超低的难关，都需要党中央与各县市母鸡的奥援。

关键在于，仅凭蒋万安6年来的立院资源，仍然难以挑战民众党在台北市8年的现任优势，以及民进党的无差别攻击火力，国民党如何在首都提供源源不绝的军火供应，在必然的三脚督战局中，为蒋万安创造网路空军与基层陆军的领先差距，仍值得深入探究。

因为展望年底的县市长与议员选战，母鸡带小鸡本来就是既定策略。尤其台北市各选区的议员配票策略，从阿扁时代以降依然奏效，不论是“四季红”、“五福临门”、“八仙过海”，都仰赖中央与地方党部，还有市长候选人之间的密切协调。举例来说，陈水扁前总统预测侯友宜在新北市将大赢100万票，泛蓝也将在新北市议会持续过半。

毕竟，蓝绿两党，确实都难以承受再次失去首都市长的8年败局。一辈子从政皆以担任台北市长为愿景的丁守中，在4年前的三脚督战局中，虽以3000多票落败，但拿到了57.7万张选票，至少不负深蓝支持者的期许。而属马的蒋万安此次将要上马参选，面对台北市副市长黄珊珊至少分掉他3成泛蓝选票的前提下，如何从年轻世代的中间路线出发，赢得各光谱支持者的认同，这仅仅剩下8个月的冲刺阶段，时间确实不等人了。

（作者杨方儒，鍶科技暨币特财经总编辑）