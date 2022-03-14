中国大陆新一波疫情 老打法有新技术

来源：香港明报社评

中国大陆自上月底出现新一波疫情以来，已经有数千例确诊，昨天公布的1807例本土感染和1315例无症状感染，是两年来新高。疫情反复跟Omicron防不胜防有关，也有一些城市防备松懈，但疫情来了就不能躺平，两年多以来行之有效的抗疫措施按既定程序展开，而这次也采用了一些新办法，包括启用快速检测盒以及监测技术，以缓解一些对市民造成的非必要麻烦。这波疫情下也沦为灾区的深圳，在“腹背受敌”的情况下抗疫，更值得香港关注。

吉林官员防疫不力就地免职 快速测试应用范围有待扩阔

外防输入、内防反弹是防疫的指导方针，广州曾经因为国际旅客入境后，在市内人烟稠密的隔离酒店将病毒传入社区，市政府立即在机场附近兴建一座5000个房间的隔离酒店，专门接收从国外入境的旅客，作为外防输入的重要举措。然而，只要国门打开，旅客和进口货物也有可能成为传染源，可谓防不胜防，只能依靠“常抓不懈”一招才是应对的不二之法。

新一波疫情最严重的吉林省，几天即累积病例数千宗，原因是一名大学生被检测出阳性后，隔离措施不足，从校内传播到社区而形成多点爆发，吉林市长和长春市卫健委主任被就地免职，原因是他们“对疫情形势认识不足、研判不準，落实‘应检尽检、应隔尽隔、应治尽治、应管尽管’方面还有差距”。老百姓或许会有抗疫疲劳的松懈意识，但官员却不能松懈，一旦出现疫情没有得到及时有效处置，就会一发不可收拾。

早发现、早隔离、早诊断、早治疗，是及时处置的既定程序，执行是否得当，也取决于各种物资和动员能力的準备。上海市迪士尼乐园去年11月发现疫情，该市组织人员在一夜之间为3万多名园内游客做核酸检测，效率之高，成为佳话。然而，当需要检测人数达到10多万，准备再好也会招架无力，广州琶洲展览馆内日前发现有确诊个案，馆内所有人不能离开，需要排队做核酸检测。

国家药监局公布，批准5款快速检测盒上市，并推进一种新的做法，“抗原筛查、核酸诊断”的模式。广州琶洲展览馆内如果派发快速检测盒，相信可以大大缩短排队做核酸检测时间。这种自测的措施，对于被隔离的人员，也有很大的帮助，被围封的居民，需要不断做核酸检测，如果能派发快速检测盒，可以减低排队被感染的风险。现在国家的政策是，有做核酸检测能力的仍采用核酸检测，鼓励居民自购快速检测盒做自测，应用范围有限，相信是供应仍未充足情况下的权宜之计，将来的应用范围将会更广。

采用新科技提高抗疫效率的最新做法还有，深圳市对于围封地区实行“居民白名单管理”办法。过去对于围封区域实施只进不出，是防止疫区内有感染风险的人员将病毒带出社区，现在是不准围封区域居民以外的人员进入，这可减低围封区域被外来人员传播病毒的风险。实施这种做法的条件是从大数据中调出围封区域居民名单，然后在各进出口设置被称“电子哨兵”的扫描器，不在名单内的人员扫码即会发出警号。

深圳“腹背受敌”挑战大 香港对深圳应有所表示

深圳市是人口达到两千万的高度开放城市，过去两年不断发生零星的感染个案，有码头搬运工接触过进口货物被感染的案例，也有外来输入后在社区传播的个案。而且来往深圳的人员来自五湖四海，频繁交往也是感染源之一，这一波疫情深圳所处的位置，也充分说明其“腹背受敌”的处境，北面的东莞和南面的香港，先后出现大规模染疫，住在东莞每天往返深圳上班的人不知凡几，香港跨境货车司机以及从香港到深圳“避疫”的也为数不少，更难防范的是从香港到深圳“逃疫”的偷渡客。

深圳市政府对于防控疫情有常抓不懈的准备，南山区可以在出现疫情后，3000多名公务员马上落区，近3000名医护人员出发做核酸检测，还有企业员工、大学生、社区市民等组成的义工队伍走马上任，可以说是反应神速。可是，现在要在南山、福田、罗湖和宝安4个区连续做4次全民检测，这4个区合共的人口近900万，检测点要设立在步行15分钟内到达的位置，全市公交停运，全员居家办公，迹近封城，挑战还是很大的。

香港目前也在为抗疫疲于奔命，从物质资源和人员配置方面也是捉襟见肘，当然不可能给深圳任何支援，反之，深圳在供港货物运输、赶建河套方舱医院等支援措施也没有因为自身的疫情而停息。然而，香港对深圳的疫情应该有所表示，或者以实际行动，拦截偷渡者北上，体现深港双城的互相支持。

大陆这一波疫情已经在全国88个城市蔓延，有223个中高风险地区也是近期新纪录，负责管控疫情的副总理孙春兰召开全国电视会议，要求尽快控制局部聚集性疫情，巩固疫情防控成果。香港和深圳也要为这个目标快马加鞭。