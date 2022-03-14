乌克兰战局仍在争持 普京早布置好另一战场

来源：香港01

作者：叶德豪

与俄乌战争同时进入白热化的是国际原油市场的巨变。不仅是受地缘政治影响，国际油价距离历史最高价每桶147美元仅一步之遥，更重要的是这个“战场”，很多看得见和看不见的“手”，暗流涌动。

2014年，克里米亚宣布独立后，俄罗斯一路被迫到“油穷币现”——卢布的最低点是2014年12月16日的1美元兑80.1卢布，卢布对欧元一度达到1欧元对88.18卢布。2015年1月，布伦特原油及西德克萨斯中间基原油（WTI）都跌到每桶50元。加之西方国家几轮对俄罗斯制裁，那一年的俄罗斯，可谓是真正的“寒冬”。经此一役，“牙打碎了往肚子里吞”的普京怎会不接受教训。

如今，乌克兰兵临城下，在无数镜头下，俄乌战争的前线上有交战正酣的士兵，有背井离乡的难民，基于俄乌两国实力差距，普京掌握着战争主动权，围不急攻，目前就看以此胁迫乌方谈判妥协到多大程度。人人都说，俄罗斯经济为此付出的代价是巨大的，然而在镜头拍不到的地方，普京似乎正在“蚕食”另一个战场。

拜登四处找油

日前，美国和英国等国决定对俄罗斯实施石油禁运，原油价格立即飆升至接近历史最高水准。国际能源署（IEA）公布各成员国的石油储备释放情况，共释放6,270万桶石油储备，但依然难阻油价“高烧”之势。

美国拜登政府四处寻求突破。有意从委内瑞拉、沙特阿拉伯和伊朗进口石油，以填补美国国内供应缺口。但目前看，结果皆不尽如人意。

首先，此前白宫新闻发言人公开承认，伊核谈判中涉及石油问题，谈判愈来愈接近达成协议。如果协议达成，对伊朗制裁可能会被解除，届时伊朗石油将流入全球市场。谈判各方都“专注于最后的关键步骤”。然而，日前伊朗外长阿卜杜拉希扬（Hossein Amir-Abdollahian）在和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通电话时表示，对于维也纳谈判，美国近日提出了一些不合理的要求，妨碍维也纳谈判的进程。其后，后者表示需要暂停维也纳谈判。

其次，由美国高级官员组成的代表团3月5日访问委内瑞拉，并与委内瑞拉总统马杜罗举行了会谈，这是双方多年以来的首次会谈。美国政府提出进口委内瑞拉原油作为交换，美国放松对委内瑞拉经济制裁。但现实问题是，委内瑞拉正被美国实施制裁，阻止与委内瑞拉的石油公司和中央银行进行交易。而且是在俄罗斯的技术援助下，委内瑞拉的大部份石油出口到印度和中国。2月23日，马杜罗曾公开表示支持俄罗斯，称委内瑞拉将“始终与俄罗斯站在一起”。他形容乌克兰“几乎是欧美的殖民地”，并全力支援俄罗斯承认顿巴斯两个“共和国”的决定。不过，上周马杜罗却释放两位在囚美国人，似有示好之意，但未见在石油供应上有何进展。

此外，就连沙特这样的美国传统盟友也没有给面子。美国《国会山报》报道称，拜登近日分别致电沙特阿拉伯和阿联酋，希望他们能打开石油阀门。美方对此次通话抱有很高的期望，但对方拒绝接听拜登的电话。对于拒绝通话的原因，《国会山报》认为这可能是拜登当局在沙特和也门胡塞武装的冲突中没有给予足够的支持，以及在重启伊朗核问题谈判时也没有足够考虑到两国的意愿。

然而，次日阿联酋驻华盛顿大使奥泰巴（Yousef Al Otaiba）在大使馆Twitter上发布的一份声明中表示，阿布扎比支持提高石油产量，并将鼓励石油输出国组织（OPEC）考虑提高产量。阿联酋大使的言论暗示了立场的转变，导致原油大幅下跌，上周三（3月9日）美油和布油均暴跌超过10%，这是自2020年新冠疫情初期以来的最大单日跌幅。但随后来自阿联酋消息人士表示“该国致力于OPEC+联盟（按：即OPEC加上以俄国为主的产油国）的承诺”又淡化了任何立场上的变化。熟悉情况的阿联酋消息人士对路透社表示，“该海湾国家不会自行采取增产行动，并将继续坚持OPEC+的政策”。

据悉，阿联酋在发表评论前未与其他OPEC+成员国协商。伊拉克石油部长在阿联酋此事之后表示，现在的产油速度已经足够。“我们认为OPEC+现有的增产计划已经可以满足需求，额外释放石油可能损害市场。” OPEC+最终是何态度，3月31日OPEC再次会议将见分晓。

左俄右美OPEC+倾向有变

但在最近一次OPEC+会议上，OPEC+只经过13分钟讨论就决定坚持其缓步增产计划，对于俄乌冲突这个导致油价高涨的主因未置一词。OPEC+明确表示，尽管俄罗斯和乌克兰冲突后油价飆升，但石油并不短缺，他们打算以目前的速度增加产量，以保持市场供应。

值得注意的是，沙特、阿联酋拒绝同拜登通话，然而，与之对比的是，两位王储近期均与普京通话。在通话中，他们并没有谴责俄罗斯在乌克兰的军事行动，而是呼吁和平解决。阿联酋还与俄罗斯就加强能源合作进行讨论。与沙特王储的通话中，对于一切旨在“使全球能源供应政治化”的行动表示谴责。

基本可以看得出来，海湾国家在乌克兰局势上保持低调和谨慎态度，和美国利益并不一致，并不愿介入美俄对抗和配合美国针对俄罗斯的政策。

中东对美国和俄罗斯的态度正在慢慢改变。美国也敏锐地意识到这一点。美国媒体认为，中东盟友未能谴责普京，是中东和俄罗斯愈来愈近的一个非常危险的信号。

美国一些学者也指出，在新的国际形势下，阿联酋等其他中东国家正在“重新评估”与美国的关系，因为他们认为美国没有履行其安全承诺，而美国政治地位的改变，使其中东政策充满了不稳定性。相比之下，海湾国家领导人对普京的承诺更有信心。

细看之下会发现，虽然卡塔尔一直在捍卫乌克兰的主权，但多哈并未加入西方制裁俄罗斯的行列。在投资、基础设施和旅游领域与俄罗斯建立了更深层次联繫后，卡塔尔希望避免与莫斯科烧毁桥梁。而沙特阿拉伯和阿联酋在保持中立方面更加谨慎，阿联酋和沙特一直在转向俄罗斯、中国和印度，这意味着在西方与莫斯科之间的冲突中，阿布扎比和利雅德的领导人将谨慎维护地缘政治平衡。

“三国杀”中的沙特之变

在原油市场上，一直是看“三国杀”谁是赢家，说的便是沙特、俄罗斯和美国。一直以来，似乎都是沙特和俄罗斯在台面上打架，沙特扮演着美国的“打手”。最经典的一次“三国杀”就是2014年。俄罗斯经此一役，几乎丢了半条命。

2020年，原油市场再次掀起“三国杀”——世界排名第二的产油大国沙特率先出击，开啟了一轮原油价格战。2020年3月突然宣布降价增产，上调4月的原油供应量至每日1,230万桶，这比沙特当时的供应量每日970万桶增加了26.8%。世界排名第三的俄罗斯宣布“应战”，宣布将日产量提高50万桶，这将使该国的原油日产量达到创纪录的1,180万桶。国际油价出现“史诗级暴跌”，单日一度下跌约30%。此后美国原油市场彻底崩溃。4月20日甚至出现了历史上首次负值，美国WTI原油5月期货暴跌55.9美元，收于-37.63美元/桶。石油的创纪录暴跌，也使得美股雪上加霜，其连续出现四次熔断，短短半个月时间暴跌35%。

然而这却只是一个开始。美国页岩油气公司股价在“黑色星期一”拦腰折断，市场恐慌情绪蔓延。美国页岩油气行业失去资本市场的输血，大批油气企业纷纷关门。突然间，美国页岩油气行业成为了最大输家。除了破产和重组，许多成本高昂的离岸专案将被终止，由此造成不少企业的巨额债务从而陷入危机。当页岩油气受此重创之后，很显然，美国在原油产业像是突然就失去了话事权。

没错，沙俄的这一场“火拼”，倒下的却是曾经逆袭全球最大产油国的美国页岩油产业。不得不问，这是如何发生的。

很显然，最重要的这个变数就是沙特。特别的人是沙特王储穆罕默德，特别的节点是美国情报机构指控利雅德在2018年谋杀了沙特记者卡舒吉后，沙特和美国间就出现了微妙变化。对比的是，沙特与俄罗斯关系有了长足进展，普京与沙特王储穆罕默德也建立了良好私人关系。当然，也由于特朗普政府推行美国优先政策，美国在中东的军事存在和政治影响力都大幅度下降，反而给俄罗斯带来了填补空白的机会。沙特也因此改变了过去一边倒依靠美国的外交政策，尽量做到左右逢源。

沙特王储近日在接受美国媒体采访时，被问及“是否认为拜登对你有所误解”，他甚至表示“完全不在乎”，并表示远离沙特损害的是美国的国家利益。

普京是否有此一算？

如此看来，恐怕拜登政府会四处求油而不得，国际油价破顶，也犹未可知。或许，有人会问，高油价对美国页岩油企业是利好，不会使其死灰復燃，再成为威胁吗？

2015年之后，不少美国页岩油厂商陷入“油价反弹—增产—供给增加—油价下跌—被迫减产”的循环之中，之后2020年的负油价更是因此致使数十家企业破产，页岩油厂商陷入“能增却不想增”的怪圈。他们之所以会对新一轮的钻探项目持谨慎态度，是因为担心新增的投资会侵蚀利润和资本回报。同时投资者还在向行业施加压力，因为在上轮油价崩盘前，厂商们为推动生产消耗了数千亿美元的股东资本，所以现在投资者要求厂商归还资本，而不是将其投入到新的钻探项目中。

所以，基本上，没有规模就不足以挑战定价权，别说页岩油暂时进入不了这个“战局”，就连拜登政府每每向页岩油厂商施压，告诉他们应“不惜一切代价”来增加供应，但企业则推诿政府……如果需要投入大量资金来增加产量，就需要政府提供更有支援力度、更宽松的能源政策。而美国官方又并不买账。

如今回头对比来看，2014年，克里米亚、俄罗斯遭受西方全面经济围剿，油穷匕现；2022年，乌克兰、俄罗斯再次遭受西方全面经济围剿。这个“围剿”必然发生，普京必然会计算。当普京作战争安排的时候，前线战术固然非常重要，但战后创伤恢復更需要做长远计。欧洲至今仍不能切断俄罗斯石油、天然气的出口，普京岂会没计算？选在原油价格高位，甚至因为地缘而推向最高位，普京岂会没计算？海湾国家的左右逢源、冷暖自知，普京岂会没计算？还是普京当年说的那句“借中国的风扬俄罗斯的帆”，普京岂会没计算？

战争，必定有代价，久经沙场的普京太清楚不过，差别在于战争准备，这个准备必然包括对所有“势”的把握，战场上的，非战场上的。台面上的热战、台面下油战，战争未完，就算还不能说普京全胜，但恐怕“里子”美国是都丢了。