蔡英文呼吁团结 必须先感动人民

来源：台湾《联合报》

台湾总统蔡英文2020年连任以来，就一直呼吁民众团结。2022年2月24日俄罗斯攻打乌克兰以来，她更是将团结挂在嘴上，唯恐“今日乌克兰变成明日台湾”。问题是，她口口声声呼吁全民团结，却没做任何让人民感动的事，“团结”恐怕只会沦为口号而已。

乌克兰总统泽伦斯基原来只是该国影剧界一位谐星，坚持他的国家应该参加北大西洋公约组织（NATO)，并透过国会将参加北约一事写入宪法，让俄罗斯忍无可忍，终于发动大军攻打该国。

因此，泽伦斯基曾被批评为好大喜功，引发一场不必要的战争。不过，在俄罗斯入侵乌克兰之后，他以身作则，一马当先率领全国军民抵抗俄罗斯的大军，不仅感召乌克兰军民团结一致，终于赢得国际尊敬，来自世界各地的援助也源源不断来到乌克兰。

为何泽伦斯基能成功呼吁乌克兰不分男女老幼团结在他周围？首先，俄罗斯不断制造假消息，说他早已逃亡到其他国家，但他却公开露面，并拍下影片证明他并没有逃亡，而会和乌克兰共存亡。

泽伦斯基冒着生命危险与乌克兰居民共赴国难，不仅让全国军民受到感召，也感动了国际友人，迄至目前为止，已有两三万的各国志愿军以各种方式赶到乌克兰参加他所号召的国际兵团。蔡英文能发誓，一旦台海有事，她绝不会独自逃亡，弃台湾居民于不顾？

其次，泽伦斯基在处理这次俄乌危机的过程中，也让乌克兰军民与其他国家人民为之动容。据泽伦斯基的贴身幕僚所说，他已逃过俄罗斯对他发动的十多次暗杀行动。但是，俄罗斯对他的行刺，并没有让他屈服，反而更让他置生死于度外。

英雄不论出身低，他虽然只是一位谐星，有幸当上总统之后，却能在俄罗斯攻打乌克兰之际，做出让人民、军人与国际友人感动的事，成为一位受到国际尊重的民族英雄。

第三，领导人能够感动人民，主要在于他们的言论是否符合诚实、诚恳、诚信三大原则。蔡英文的“论文门”事件，显然经不起考验，因此“诚实”二字与她无缘。讲一些“心头上最软的一块肉”与“用爱发电”之类的话，足以证明她不够诚恳。2018年核四公投过关，她却继续推动“无核家园”，并说公投只是作为参考而已，显示她根本没有任何诚信。

最后，如果蔡英文认为，一旦台海有事，美国在台协会将会派专机接她逃亡，可能就想太多了。美英特种部队的确计划抢救泽伦斯基，并在海外成立流亡政府，主要是他还有利用价值，可以号召乌克兰军民继续抵抗俄军。但若蔡英文无法感动人民，她对美国就不再有任何利用价值，只会对她弃之如敝屐。

作者：陈一新，台湾淡江大学荣誉教授