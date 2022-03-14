战争、疫情与通胀：美联储的三重难题

来源：路透社

美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员在12月时大多认为在经济及劳动市场活络之际，可以用温和升息来控制通胀，那时候只有疫情这个烦恼，回想起来那时日子要简单得多。

如今除了公共卫生危机之外又多了俄乌冲突，当美联储决策官员本周召开会议时，他们将得判断上述的亮丽前景已经遭到多大程度的破坏，以及他们对于经济“软着陆”的期望是否已经消退、甚至是完全破灭。

周三结束为期两日的会议时，美联储几乎笃定将把指标隔夜拆款利率上调0.25个百分点。更重要的在于决策者们对今年以及明后两年升息幅度的预测。美联储需要升息以压制远超出他们以往预期的通胀。

如果他们对于联邦基金利率的预期高过被视为是中性水准的约2.50%，则意味着美联储决策机构--联邦公开市场委员会(FOMC)内部的氛围有了转变，其委员认为为了将物价拉回目标，最终有必要压抑经济--甚至可能面对更高的经济衰退风险。12月时，多数美联储决策官员预估2024年底时利率仅需调升至2.10%。

“FOMC毫无疑问将会开始升息...所有人想知道的是美联储的下一步，”包括Roberto Perli在内的Piper Sandler分析师团队表示。如果新的预测显示，联邦基金利率目标将在未来几年超越2.50%，这将“暗示FOMC多数委员十分担心通胀，将为了迅速压低通胀而不惜冒着经济衰退的风险。不消说，这将会是非常强烈的鹰派发展。”

政策逆转

美联储定于周三1800 GMT公布政策声明和季度经济预测更新。半小时后，美联储主席鲍威尔将召开记者会。

截至周五下午，投资者预计美联储最终将把利率升至略低于中性水平，因此高于此可能引发某种冲击--甚至可能导致收益率曲线“倒挂”。

可以说，这将是自2020年春季以来美联储面对的最重要时刻。2020年春季时，政策制定官员承诺透过将联邦基金利率降至接近零水平并开始大规模购债，来为受疫情打击的经济提供无限制的支持。那时最令人担忧的是失业率飙升，美联储承诺采取一切必要措施，维持家庭和企业财务稳定度过危机。

目前失业率已大幅回落至3.8%，以历史标准衡量算是很低了，家庭也因与疫情相关的政府援助计划获得充裕现金。

通胀率是美联储2%目标的三倍多，也是热门的政治议题。通胀已成为主要威胁，不仅挑战美联储的决策能力，还引发类似1970年代危境的幽灵复活。

美联储预计不久就会升息，以遏制高通胀率。以一项标准来衡量，美联储从不会让通胀升得如此之高而未以升息应对。目前的政策利率接近零，以往从未落后通胀率这么多。

美联储本周不仅将逆转疫情时期的紧急措施，还必须为大众指点迷津，了解它要如何同时兼顾经济和地缘政治考量，并说明它何以可避免扼杀当前的经济扩张。

美联储的升息周期通常有其本身的特定指引，在政策声明中嵌入诸如“慎重”或“渐进”之类的措辞，以传达预期的升息步伐。鲍威尔最近一直使用诸如“灵活”之类的不太明确的词汇，来描述包括今年将稳步升息的预期政策，但为了应对快速变化的事件和形势，可能不得不加快或放慢速度。

SGH Macro Advisors首席美国经济学家Tim Duy写道，最近几周“数据和运气都对美联储不太有利”。

改变游戏规则

决策者本周要思考的问题清单确实很长。

自1月底的上次政策会议以来，通胀并未显示出明显放缓的迹象，这使得美联储当前的立场与经济增长进一步脱节。长期通胀预期也开始上升，美联储特别关注长期通胀预期，因这可以反映它是否失去民众对其控制价格能力的信任。

乌克兰战争没有明确的解决方案，并且可能增加能源成本、进一步破坏供应链、甚至重新安排全球贸易和治理，这可能意味着价格持续上涨，从而引发更多的通胀。

另一方面，有迹象表明疫情有所缓解，这可能会为强劲复苏增添动力。本月稍早发布的数据显示，2月就业增长大幅上升，超过预期，1月和12月的数据则上修。上个月工资增长暂停减轻了人们对工人工资和物价可能开始相互拉动上涨的担忧。

美联储最近的数据显示，到2021年家庭储蓄仍然很高，提供了储蓄缓冲，帮助美国人在不减少其他支出领域的情况下吸收更昂贵的天然气和食品成本。

鲍威尔在本月初向国会作证时明确表示，他的重点是通胀，如果物价上涨速度不放缓，他已准备好以0.5个百分点的更大幅度提高利率。

但他也承认，世界变得更加复杂，可能需要时间才能理解。

鲍威尔在3月2日对美国众议院金融服务委员会表示，乌克兰的战争“改变了游戏规则，将伴随我们很长时间。还有一些事件要发生…我们不知道对美国经济的真正影响将是什么。我们不知道这些影响是否会相当持久。”

