本土疫情几何级暴发 中国稳增长面临大考

来源：路透社

作者：沈燕

确定今年经济增长目标为5.5%左右的中国人大和政协两会上周刚结束，本土冠病疫情近日却突现几何级暴发势头，不仅让中国抗疫表现中的“优等生”上海摔了一跤，深圳包括制造业重镇东莞也不得不按下“暂停键”。

而俄乌战事的持续已经推升全球能源价格上涨，诸多不确定因素正让中国的“六稳六保”变得艰难；全国大范围的疫情扩散对服务业消费领域的损害更是立竿见影，尤其是受波及的长三角、珠三角，部分企业工厂不得不停工停产，直接损及产业链、供应链安全。内忧外患下中国经济将面临大考，部分海外投行担心中国今年增长目标能否实现。

“这次疫情暴发确实感觉很突然。从前两个月的经济数据，包括进出口以及发电量、用电量等数据预判，感觉一季度经济还不错，应该会好于同期；但3月份突然暴发的疫情让人猝不及防。”国家发改委下属官方研究机构一位不具名专家称。

他指出，虽然中国在疫情防控上积累了很多经验，且一直强调精准防控，在国外疫情管控放松的背景下中国动态清零的防控战略面临压力，但此次突如其来的大面积扩散还是始料不及。如果此次上海、深圳等地疫情防控能快速有效控制，4月份疫情形势有所好转，不仅为中国防疫政策带来诸多尝试，也有助于实现经济预定目标。

“毕竟今年是政府换届年，稳是重中之重，这个稳包含经济稳、社会稳等等。”该专家称。

中国冠病疫情继续升级。3月12日中国大陆新增确诊病例1,938例，是上日的三倍有余，创近25个月新高，其中本土病例1,807例，分布在19个省份，其中仅吉林就有1,412例；3月13日新增确诊病例稍回落至1,437例，其中本土病例1,337例，分布在17个省份。

中国国家传染病医学中心主任张文宏周一凌晨更新微博称，国内这波疫情目前处于指数级上升初期，和病毒的争斗将会长久地持续下去。要借助此次一定会到来的社会面清零所带来的难得的机遇期与窗口期，准备好更为完备、智慧、可持续的应对策略。

他指出，近期中国继续采取社会面清零策略，将传播极快的奥密克戎第五波疫情压制在完全可控的水平是非常重要的，但这并不意味着会持久性地采取封城和全检测的策略。

近期中国冠病疫情呈现明显的多点暴发，两大金融中心--上海和深圳病例也在持续上升过程中，势头尚未得到有效遏制。深圳市和东莞市已因疫情按下“暂停键”，公交、地铁暂时停运，停止一切非必要流动、活动，工厂企业、产业园区全面实行封闭式管理；上海也已升级管控措施，要求市民非必要不离沪。

中国国家卫健委上周五表示，为进一步优化冠病病毒检测策略，将在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充；随后包括上市公司诺唯赞和万孚生物等五家公司的五款冠病抗原试剂盒获国家药监局批准用于自测。

共同的烦恼，不同的应对

很显然，当战争、疫情与通胀成为美联储的三重难题时，对中国而言，难题也是同样的，只是选择处理的方式有很大不同，无论是应对疫情的政策抑或提振经济的药方。

“本届政府以来，国际形势复杂多变，国内矛盾和困难叠加。说到最大的挑战，那还是冠病疫情及其给经济带来的严重冲击。”中国总理李克强在上周五两会结束后的记者会上称。

他表示，回想2020年，在那么严峻的形势下，没有搞“大水漫灌”超发货币，去年乃至到今年2月，在世界许多国家通胀高居不下的情况下，中国的居民消费价格指数（CPI）同比涨幅不到1%，这不能不说和中国实施的合理宏观政策有关。

只是眼下扩散的疫情仍然让市场感到不安。尤其是深圳这样的城市停摆，不由得让市场对中国产业链供应链产生担忧，部分外资投行机构担心中国今年的目标能否实现，并进而会下调对中国经济的预测。

野村最新报告就认为，中国经济可能再次受到严重打击，越来越多的城市正在关闭面对面的服务领域，旅行变得越来越困难，建筑项目和一些制造业活动可能会暂停，“我们认为中国今年5.5%左右的GDP增长目标越来越不切实际。”

花旗银行策略报告则指出，中共中央外事办主任杨洁篪将同美国总统国家安全事务助理沙利文在罗马举行会晤，这是自俄乌战争暴发以来的首次高级别面对面的美中会谈；会谈可能集中在对地区和全球安全的影响上。随着俄罗斯冲击的持续，油价可能尚未见顶。

而冠病病例激增导致中国收紧限制，全球供应链面临进一步风险。报告称，中国本土冠病感染人数的急剧上升正迫使当局实施更严格的限制和封锁，这些行动符合中国的清零战略，但与世界其他地区与病毒共存的转变形成鲜明对比。

“这些更严格的限制措施包括对半导体制造和金融中心上海，以及作为国内主要科技公司枢纽和台湾富士康制造中心的深圳的封锁，可能会进一步加剧供应链的压力，尤其是全球的科技供应链。”花旗认为。

全球最大的科技制造服务商--鸿海科技集团周一宣布，位于深圳各园区（龙华、观澜等）配合当地政府冠病疫情防疫工作，即日起暂停营运，实际复工时间待当地政府通知。

西部证券也提到，内外部因素共振下，中国经济稳增长不确定性加大。2月以来珠三角及长三角等重要经济带先后暴发疫情，不仅消费将再度受到掣肘，对基建、地产施工也会带来一定的负面影响，“今年一季度可能是全年经济增长高点。”